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Liverpool, adım adım şampiyonluğa!

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#Premier Lig#Liverpool#Salah
Liverpool, adım adım şampiyonluğa
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 20:07

Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, sahasında konuk ettiği Southampton'ı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etti.

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Liverpool ile Southampton, Premier Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi.

Anfield Stadyumu'nda oynanan müsabakada Liverpool 3-1 galip geldi.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Smallbone ile öne geçen konuk ekip ilk yarıyı 1-0 öne kapattı. İkinci yarıda ise 51. dakikada Darwin Nunez maça eşitliği getirdi. 4 dakika sonra ise Salah penaltıdan takımını öne geçirdi. Dakikalar 88'i gösterdiğinde ise Salah penaltıdan bir kez daha sahneye çıktı ve skoru belirledi.

Bu galibiyetle birlikte en yakın takipçisi Arsenal'in 2 maç fazlasıyla puan farkını 16'ya çıkarttı. Southampton ise ligin son sırasında 9 puanda kaldı.

Öte yandan Mohamed Salah, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 29. maçında gol sayısını 27'ye yükseltti. Mısırlı yıldızın aynı zamanda 17'de asisti bulunuyor.

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Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, derbide Everton'ı sahasında ağırlayacak. Southampton ise sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

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#Premier Lig#Liverpool#Salah

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