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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2020 - 22:10,Son Güncelleme:

Liverpool açıkladı! Kenny Dalglish'in corona virüsü testi pozitif çıktı

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Liverpool açıkladı! Kenny Dalglish'in corona virüsü testi pozitif çıktı
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Liverpool, Sir Kenny Dalglish'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.

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