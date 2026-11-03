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Liverpool açıkladı! Fenerbahçe maçına 7 eksik

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Liverpool#Şampiyonlar Ligi#Hugo Ekitike
Liverpool açıkladı Fenerbahçe maçına 7 eksik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 13:20

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi İngiliz devi, kadrosunu açıkladı. Liverpool'da 7 eksik bulunuyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'un karşılaşma öncesindeki kadrosu belli oldu.

İngiliz temsilcisinde Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Ryan Gravenberch ve Hugo Ekitike sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İKİ FUTBOLCU UEFA LİSTESİNDE YOK!

Liverpool'da sakatlıkları bulunan futbolcuların yanı sıra listeye yazılmayan Federico Chiesa ve Wataru Endo da Fenerbahçe karşılaşmasında görev alamayacak.

LIVERPOOL'UN FENERBAHÇE MAÇI KADROSU!

İngiliz ekibinin Fenerbahçe karşılaşması için belirlediği kadroda şu isimler bulunuyor:

Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Gakpo, Tsimikas, Munoz, Mamardashvili, Woodman, Barcola, Araujo, Nyoni, Chambers, McConnell, Koumas, Ngumoha ve Danns.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Liverpool'u Kadıköy'de konuk edecek.

 

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#Fenerbahçe Liverpool#Şampiyonlar Ligi#Hugo Ekitike

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