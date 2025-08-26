Liverpool 90+10'da 16 yaşındaki Ngumoha ile kazandı!

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2025 00:26

Premier Lig'in 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda 10 kişi kalan Newcastle United ile 3-2 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Newcastle United'ı 3-2 mağlup etti.

Son şampiyon Liverpool, 35. dakikada Ryan Gravenberch'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında yeni transferi Hugo Ekitike ile bir gol daha bulan konuk ekibe 57. dakikada Bruno Guimaraes ile yanıt veren Newcastle United, 88. dakikada Will Osula ile skora dengeyi getirdi.

Temponun hiç düşmediği mücadelenin 90+10. dakikasında sahneye çıkan 16 yaşındaki Rio Ngumoha, Liverpool'a üç puanı getiren golü attı.

Ev sahibi ekipte forma giyen Anthony Gordon, 46. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

