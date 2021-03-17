Spor Arena Dış Haber | Liverpool, geçen sezonun son haftalarında uzun yıllar kullandığı Melwood antrenman tesisinden ayrılmış ve 60 milyon euroya mal olan yeni antrenman sahasına geçmişti.

İngiliz ekibinin yeni antrenman sahasında üç Anfield büyüklüğünde bir saha mevcut. Ayrıca bir plaj futbolu alanı, voleybol sahası ve tenis kortları bulunuyor.

60 MİLYON EURO YATIRIM YAPILMIŞTI...

Ancak İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Liverpool'un 60 milyon euro yatırım yaptığı antrenman sahasında ciddi sorunlar yaşanıyor.

Yeni yapının oldukça rüzgar aldığı ve bu nedenle teknik direktör Jürgen Klopp ile futbolcuların çok şikayetçi olduğu belirtildi.

FORM DÜŞÜKLÜĞÜ BU YÜZDEN Mİ?

The Sun, futbolcuların yeni antrenman sahasından nefret ettiğini belirtirken bu sezon takımın formunun düşme sebeplerinden biri olarak da antrenman sahasını değiştirmeleri gösterildi.

FUTBOLCULAR ESKİ SAHAYI ÖZLÜYOR

Geçen sezon Premier Lig'i şampiyon tamamlayan Liverpool, bu sezon ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet almıştı.

İngiliz ekibinde futbolcuların eski antrenman sahası olan Melwood'u özlediği kaydedilirken akıllara ''Liverpool 60 milyon euroyu çöpe mi attı?'' sorusu geldi.

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