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Haber Giriş: 22.07.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

Liverpool 5-3 Chelsea

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Liverpool 5-3 Chelsea
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Premier Lig'de 37. hafta maçında Liverpool, Chelsea'yi 5-3 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte şampiyonun puanı 96'ya yükseldi. Chelsea ise 53 puanda kaldı.

Liverpool ile Chelsea, Premier Lig'in 37. haftasında kozlarını paylaştı. Liverpool karşılaşmayı 5-3'lük skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Keita, 38. dakikada Arnold, 43. dakikada Wijnaldum, 55. dakikada Firmino ve 84. dakikada Chamberlain kaydetti.

Chelsea'nin golleri ise 45. dakikada Giroud, 61. dakikada Abraham ve 73. dakikada Pulisic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool'un puanı 96'ya yükseldi. Chelsea ise 53 puanda kalarak sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantileyemedi.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Keita; Salah, Mane, Firmino.

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Rüdiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Willian, Mount; Giroud

 

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