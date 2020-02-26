Liverpool 4 maç üst üste kazanırsa şampiyon! En erken şampiyonluk 21 Mart...

Tarihinin son şampiyonluğunu 30 yıl önce 1989-1990 sezonunda yaşayan İngiliz futbolunun köklü kulübü Liverpool, 1992'de kurulan Premier Lig'deki ilk şampiyonluğuna rakiplerinin açık ara önünde ilerliyor.

Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ve Tottenham'ın domine ettiği Premier Lig'de şampiyonluk özlemini ne zaman dindireceği merakla beklenen "Kırmızılar", önce Brendan Rodgers yönetiminde 2013-2014 sezonunda, kıyasıya bir yarışa sahne olan geçen sezon da Jurgen Klopp ile olmak üzere iki kez Manchester City engelini aşamadı.

İngiliz ekibinde 5 yıl önce görev başlayan Alman teknik adam Klopp ile her sezon biraz daha üzerine koyan Liverpool, 19. lig şampiyonluğu için haftaları saymaya başladı.



- Zirvede tek başına



Taraftarının "Asla yalnız yürümeyeceksin" tezahüratıyla özdeşleşen Liverpool, bitime 10 haftadan fazla zaman kalmasına karşın temposuyla şampiyonluk iddiası bulunan bütün rakiplerini geride bıraktı.

Ligde 27. hafta sonunda 79 puanla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, İspanyol Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı son şampiyon Manchester City'ye 22 puan gibi büyük bir fark atarak sporseverlerin Premier Lig'de alışık olmadığı bir puan tablosunun mimarı oldu.

İkinci haftada averajla liderlik koltuğuna oturan Liverpool, ilk 5 haftada Manchester City ile 5 puanlık fark oluşturdu.

Sekizinci haftada en yakın rakibiyle puan farkını 8'e çıkaran "Kırmızılar", 19. haftada 16 puanlık farkı yakaladı.

Zirvedeki fark 25. haftada Manchester City'nin Tottenham'a 2-0 yenilmesiyle 22'ye kadar çıktı.



- Şampiyonluk turuna 4 maç uzakta



Manchester City puan kaybetmezse, Klopp yönetimindeki Liverpool, ligde 4 maç daha kazanması halinde 21 Mart'ta şampiyonluğunu ilan edecek. "Kırmızılar", aynı zamanda Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı unvanını alacak.

Ligde Watford ve Everton ile deplasmanda, Bournemouth ve Crystal Palace ile sahasında karşılaşacak Liverpool, bu dört maçta 12 puanla sahadan ayrılması durumunda 91 puana ulaşacak ve Anfield Road Stadı'nda şampiyonluk turu atacak.

Manchester City, kalan tüm maçlarını kazansa bile 90 puana ulaşabiliyor.

Premier Lig'de daha önce 2000-2001 sezonunda Manchester United, nisan ayında bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti.



- Ligde bileği bükülmüyor



Pazartesi günü 2-1 geriye düştüğü maçta West Ham United'ı 3-2 mağlup eden Liverpool, peş peşe 18. galibiyetine imza atarken, Manchester City'nin 2017-2018 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna da ortak oldu.

Liverpool, kendisine ait sahasında üst üste 21 lig maçı kazanma rekorunu da egale etti. "Kırmızılar", 1972 yılında Ocak-Aralık arasında, Bill Shankly ile aynı başarıyı tekrarlamıştı.



- Şampiyonluk namağlup gelebilir



27 haftadaki tek puan kaybını 1-1 berabere sona eren Manchester United deplasmanında yaşayan Liverpool, bu performansıyla Premier Lig'i namağlup şampiyon tamamlayabilir.

"Kırmızılar" kalan 11 haftada "Merseyside" derbisinde Everton'ın yanı sıra Manchester City, Arsenal ve Chelsea ile zorlu maçlara çıkacak.

Premier Lig'de en son 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger'in çalıştırdığı Arsenal, ligde namağlup şampiyonluğa ulaşmıştı. Londra temsilcisi, 12 beraberlikle 24 puan kaybetmiş ve 90 puanla sezonu bitirmişti.





- Klopp ödüle doymuyor



Liverpool'un 52 yaşındaki teknik direktörü Jurgen Klopp, ligin başladığı ağustos ayından bu yana 5 kez "ayın teknik direktörü" seçildi.

Klopp, sadece ekim ayında ödülü Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'a kaptırdı.



- Avrupa'da 4 final, 2 kupa



Klopp'un ilk sezonundan itibaren Avrupa kupalarında 4 kez final oynayan Liverpool, bunların ikisinde şampiyonluğa uzandı.

Alman teknik adamın ilk sezonunda Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi finalinde karşılaşan İngiliz ekibi, İspanyol temsilcisi Sevilla'ya 3-1 yenildi.

Bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselen Liverpool, bu kez bir başka İspanyol takımı Real Madrid'e 3-1 yenilmekten kurtulamadı.

Geçen sezon üst üste ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'de final oynayan Liverpool, Tottenham'ı 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

İstanbul'da oynanan UEFA Süper Kupa maçında Chelsea ile karşılaşan "Kırmızılar", normal süresi 2-2 berabere sona eren maçta Londra ekibini penaltılarda 5-4 yendi.



- Klopp'un en başarılı takımı Liverpool



İngiliz ekibinin başına 8 Ekim 2015 tarihinde geçen Jurgen Klopp, bugüne kadar 252 maça çıktı.

Liverpool ile 154 galibiyet, 58 beraberlik, 40 da mağlubiyet yaşayan Alman teknik adam, yüzde 61'lik galibiyet oranı yakaladı.

Mainz 05 ile 270 maçta yüzde 40 galibiyet oranına ulaşan Klopp'un 318 maça çıktığı Borussia Dortmund'daki galibiyet oranı yüzde 56 oldu.





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