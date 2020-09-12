Liverpool 4-3 Leeds United

Anfield Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 4. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Salah, Liverpool'da üst üste 4. sezon ligdeki açılış maçında gol atan ilk oyuncu oldu.



Leeds United, 12. dakikada Jack Harrison ile 1-1 beraberliği yakalarken, ev sahibi ekip 20. dakikada Virgil Van Dijk ile bir kez daha öne geçti.

Pes etmeyen Leeds United, 30. dakikada Patrick Bamford ile yeniden beraberliği bulsa da 33. dakikada tekrar sahneye çıkan Muhammed Salah skoru 3-2'ye getirdi ve Liverpool devreyi önde kapattı.



İkinci yarıya iyi başlayan Leeds United, 66. dakikada Mateusz Klich'in golüyle skoru 3-3 yaptı. Liverpool'da 88. dakikada penaltıdan attığı golle "hat-trick" yapan Muhammed Salah, maçın sonucunu belirledi: 4-3.



Liverpool, ligdeki ikinci maçında 20 Eylül'de Chelsea'ye konuk olacak.

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