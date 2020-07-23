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Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırdı
Premier Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından kupasını aldı.
Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından kupasını aldı.
Anfield'ta kaptan Jordan Henderson, kupayı kaldırırken Alman teknik adam Jürgen Klopp'un dikkat çekti.
Liveprool, Newcastle United deplasmanında galibiyet alınması halinde sezonu 99 puanla tamamlamış olacak.
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