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GeriFutbol Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırdı
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Futbol
Haber Giriş: 23.07.2020 - 02:17,Son Güncelleme:

Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırdı

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Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırdı
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Premier Lig'de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından kupasını aldı.

Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, 5-3 kazandığı Chelsea maçının ardından kupasını aldı.

Anfield'ta kaptan Jordan Henderson, kupayı kaldırırken Alman teknik adam Jürgen Klopp'un dikkat çekti.

Liveprool, Newcastle United deplasmanında galibiyet alınması halinde sezonu 99 puanla tamamlamış olacak.

Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırdı

 

Liverpool 30 yıl sonra şampiyonluk kupasını kaldırdı

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