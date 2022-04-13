Liverpool 3-3 Benfica (Maçın özeti)

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool, Benfica'yı ağırladı.

İlk maçı 3-1 kazanan Liverpool, rövanşta rakibiyle 3-3 berabere kaldı ve yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Konate ile öne geçen İngiliz ekibi, 32. dakikada Ramos'un golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

İkinci yarıda ise sahneye Roberto Firmino çıktı ve 55 ile 65. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı açtı.

Son sözleri ise 73. dakikada Yaremchuk ve 81. dakikada Nunez söyledi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Villarreal'in rakibi oldu.

İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, Gomez, Matip, Konate, Tsimikas, Milner, Keita, Henderson, Luis Diaz, Firmino, Jota

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Taarabt, Ramos, Goncalves, Everton, Nunez

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