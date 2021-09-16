MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriLiverpool 3-2 Milan (Maçın özeti ve golleri)
GeriSpor Liverpool 3-2 Milan (Maçın özeti ve golleri)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 16.09.2021 - 00:01 | Son Güncelleme:

Liverpool 3-2 Milan (Maçın özeti ve golleri)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liverpool 3-2 Milan (Maçın özeti ve golleri)

Liverpool, Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Milan'ı 3-2 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Liverpool, sahasında Milan'ı ağırladı.

İngiltere'de oynanan maçı Liverpool 3-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Mgol perdesini 9. dakikada Tomori'nin kendi kalesine attığı golle Liverpool açtı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Rebic ve 44'te Brahim Diaz'ın golleriyle ilk yarıyı Milan 2-1 önde tamamladı.

Liverpool, 48. dakikada Salah ve 69. dakikada Henderson'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi