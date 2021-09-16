Liverpool 3-2 Milan (Maçın özeti ve golleri)
Liverpool, Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Milan'ı 3-2 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Liverpool, sahasında Milan'ı ağırladı.
İngiltere'de oynanan maçı Liverpool 3-2 kazanarak üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Mgol perdesini 9. dakikada Tomori'nin kendi kalesine attığı golle Liverpool açtı. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Rebic ve 44'te Brahim Diaz'ın golleriyle ilk yarıyı Milan 2-1 önde tamamladı.
Liverpool, 48. dakikada Salah ve 69. dakikada Henderson'ın kaydettiği gollerle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı