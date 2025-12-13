Liverpool 2 maç sonra kazandı: Salah geri döndü, Premier Lig tarihine geçti! Ferdi Kadıoğlu...

Haberin Devamı

Liverpool ile Brighton, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında karşılaştı.

Anfield'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazanırken, Mısırlı yıldız Mohamed Salah yaptığı asistle lig tarihine adını yazdırdı.

Liverpool, Hugo Ekitike ile henüz 1. dakikada maçta öne geçti. Bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Arne Slot'un ekibi, ikinci yarıda da Ekitike ile maçın skorunu belirledi. Fransız futbolcu, Salah'ın asistinde topu filelerle buluşturdu.

TARİHE GEÇEN ASİST





Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Salah, Joe Gomez'in sakatlanmasının ardından 26. dakikada oyuna dahil oldu. Süper yıldız, Ekitike'nin attığı 2. golde asisti yapan isim oldu.

Haberin Devamı

Salah bu asistle birlikte Premier Lig tarihinde en çok gol katkısı (280) yapan 3. oyuncu oldu.

Mısırlı yıldızın önünde sadece Rooney (311) ve Shearer (324) bulunuyor.

AÇIKLAMA SONRASI KADRO DIŞI KALMIŞTI

Ligde üst üste 3 maçta yedek bırakılan Salah, 3-3 biten Leeds United maçı sonrasında bu duruma tepki göstererek, "Çok ama çok hayal kırıklığına uğradım. Bu kulüp için çok şey yaptım. Şimdi yedek kulübesinde oturuyorum ve nedenini bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atmış gibi görünüyor. Hissettiğim bu." ifadelerini kullanmıştı.

Mısırlı yıldız, açıklamaları sonrasında Inter ile deplasmanda oynanan ve Liverpool'un 1-0 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna alınmamıştı.

FERDİ KADIOĞLU 90 DAKİKA SAHNE ALDI

Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

LİGDE HASRET SON BULDU

Bu sonucun ardından ligde iki maç aranın ardından kazanan Liverpool, puanını 26 yaptı. Brighton ise 23 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak. Brighton sahasında Sunderland'i konuk edecek.