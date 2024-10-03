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Liverpool 2 golle kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Benfica
Liverpool 2 golle kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 00:43

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün birer gol attığı maçta Benfica, Atletico Madrid'i 4-0 yendi. Lille ise konuk ettiği Real Madrid'i 45+3. dakikada Jonathan David'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ikinci haftasında 9 maç yapıldı.

Benfica, evinde Atletico Madrid'i 13. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 52. dakikada penaltıdan Angel Di Maria, 75. dakikada Alexander Bah ve 84. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü'nün golleriyle 4-0 yendi.

Lille, sahasında Real Madrid'i 45+3. dakikada Jonathan David'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Madrid ekibinde milli futbolcu Arda Güler, 67. dakikada oyuna dahil oldu.

Liverpool ise Bologna'yı konuk ettiği maçta 11. dakikada Alexis Mac Allister ve 75. dakikada Muhammed Salah'ın kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya): 0-3

Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda): 2-3

Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0

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Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya): 2-3

Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa): 2-2

Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya): 1-0

Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 0-1

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#Şampiyonlar Ligi#Liverpool#Benfica

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