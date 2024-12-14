Liverpool 10 kişiyle geri dönemedi! 4 gol ve kırmızı kart...

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İngiltere Premier Lig 16. hafta maçında Liverpool ile Fulham karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maç 2-2 sona erdi.

Fulham'ın gollerini 11. dakkiada Andreas Pereira ve 76. dakikada Rodrigo Muniz atarken Liverpool'un sayılarını 47'de Gakpo ve 86'da Diogo Jota kaydetti.

Liverpool'da Andrew Robertson 17. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Bir maçı eksik lider Liverpool bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti. Fulham ise 24 puana çıktı.

ARSENAL BERABERE KALDI

Günün bir diğer maçında Arsenal evinde Everton ile 0-0 berabere kaldı. Newcastle United ise Leicester City'yi 4-0 mağlup etti.