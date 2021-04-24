Liverpool 1 - 1 Newcastle United (Maç özeti)

İngiltere Premier Ligi'nin 33. haftasında Liverpool, sahasında Newcastle United'u konuk etti.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Liverpool, uzun süre önde götürdüğü maçta 90+5'te gelen gole engel olamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Mohamed Salah'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Newcastle United 90+5'te Joseph Willock'un golüyle 1 puanı almayı başardı.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 54 yaptı ve Şampiyonlar Ligi yolunda büyük kayıp yaşadı. Newcastle ise puanını 36'ya yükseltti.

OZAN KABAK'TAN BAŞARILI PERFORMANS

Mücadelede 90 dakika forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Maçta yüzde 95 pas isabetiyle oynayan ve 5 top çalan Ozan, girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sı kazandı ve 5 kez de top uzaklaştırdı.

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