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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 19:36,Son Güncelleme:

Liverpool 1-1 Burnley

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Liverpool 1-1 Burnley
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İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Liverpool, konuk ettiği Burnley ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Liverpool, Anfield Stadı'nda Burnley'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip, Andrew Robertson'ın 34. dakikada ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede ataklarını sıklaştıran konuk ekip Burnley, Jay

Rodriguez'in 69. dakikada attığı gole skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma, bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla, bu sezon sahasında ilk kez puan kaybeden Liverpool puanını 93'e, orta sıralarda yer alan Burnley ise 50'ye çıkardı

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