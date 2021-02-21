Liverpool 0-2 Everton (Maçın özeti ve golleri)
Everton, Merseyside derbisinde Liverpool'u Richarlison ve Sigurdsson'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Anfield'da oynanan mücadelede Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.
Liverpool ile Everton, Premier Leauge'in 25. haftasında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Richarlison ile öne geçen Everton, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Everton, 83. dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye yükseltti.
Kalan bölümden gol sesi çıkmadı ve Everton, Liverpool'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Liverpool'da Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.
22 YIL SONRA KAZANDI
Bu sonuçla birlikte Everton 40 puana yükseldi ve Liverpool ile puanını eşitledi. Everton, 22 yıl sonra Anfield'da Liverpool'u devirmeyi başardı.
98 YIL SONRA BİR İLK
Ayrıca Klopp'un öğrencileri, 1923 yılından sonra ilk kez üst üste 4 iç saha maçını kaybetti.
İLK 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Jones, Thiago, Wijnaldum, Mane, Salah, Firmino.
Everton: Pickford, Coleman, Godfrey, Holgate, Keane, Digne, Doucoure, Gomes, Davies, Rodriguez, Richarlison.
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