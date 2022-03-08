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Liverpool 0 - 1 Inter (Maç özeti ve goller)

#Liverpool#İnter#Şampiyonlar Ligi
Liverpool 0 - 1 Inter (Maç özeti ve goller)

Liverpool ile Inter, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kozlarını Anfield Road'da paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Liverpool, rövanşı 1-0 kaybetmesine karşın çeyrek finale yükseldi.

Liverpool - Inter maçından fotoğraflar...Liverpool - Inter maçından fotoğraflar...
Liverpool - Inter maçından fotoğraflar...

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpol ile Inter karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında öne geçmeyi başaran Inter, maçı uzatmalara taşıyacak golü bulamadı ve sahadan 1-0 galip ayrılsa da Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Inter'e galibiyeti, 62. dakikada Lautaro Martinez'in golü getirdi. Inter'de Alexis Sanchez, 63. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Liverpool, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da 83 dakika sahada kaldı.  

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#Liverpool#İnter#Şampiyonlar Ligi

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