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Spor Arena
Haber Giriş: 04.03.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Liverpool 0-1 Chelsea

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Liverpool 0-1 Chelsea

Liverpool, Ozan Kabak'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta Chelsea'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Merseyside ekibi, lig tarihinde ilk kez üst üste 5 iç saha maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Premier League'de Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip, Mason Mount'ın 42. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

İç sahada son 7 lig maçını kazanamayan Liverpool, tarihinde ilk kez evinde üst üste 5 müsabakayı kaybetti.

Son şampiyon, 43 puanla lider Manchester City'nin 22 puan gerisinde kaldı. 

Premier League'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Chelsea'nin puanı ise 47'ye yükseldi.

Liverpool 0-1 Chelsea

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