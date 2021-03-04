Liverpool 0-1 Chelsea
Liverpool, Ozan Kabak'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta Chelsea'ye 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Merseyside ekibi, lig tarihinde ilk kez üst üste 5 iç saha maçında sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Premier League'de Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi konuk ekip, Mason Mount'ın 42. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.
İç sahada son 7 lig maçını kazanamayan Liverpool, tarihinde ilk kez evinde üst üste 5 müsabakayı kaybetti.
Son şampiyon, 43 puanla lider Manchester City'nin 22 puan gerisinde kaldı.
Premier League'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Chelsea'nin puanı ise 47'ye yükseldi.
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