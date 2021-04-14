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Spor Arena
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:21 | Son Güncelleme:

Liverpool 0 - 0 Real Madrid (Maç özeti)

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Liverpool, Real Madrid'i Anfield Road'da konuk etti. İlk maçı 3-1 kazanan Madrid ekibi, rövanştan 0-0'lik beraberlikle ayrıldı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

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  • Liverpool - Real Madrid maçından en özel kareler
  • Liverpool - Real Madrid maçından en özel kareler
  • Liverpool - Real Madrid maçından en özel kareler
  • Liverpool - Real Madrid maçından en özel kareler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Liverpool deplasmanına konuk oldu.

İlk maçı İspanya'da 3-1 kazanan Madrid ekibi, rövanşta da son derece kontrollü bir futbol oynadığı ve 0-0 berabere kalarak adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Ev sahibi Liverpool mücadele boyunca baskılı bir futbol oynasa da rakibini çok iyi karşılayan ve iyi savunma yapan Real Madrid, turu atlayan taraf oldu.

Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 60. dakikada yerini Diogo Jota'ya bıraktı.

Real Madrid'in yarı finaldeki rakibi, bir başka İngiliz ekibi Chelsea oldu.

 

Liverpool 0 - 0 Real Madrid (Maç özeti)

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