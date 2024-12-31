Yılın son gününde transfer fırtınası başladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan hamleler | Laporte, Firmino ve Skriniar...

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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları oynandı ve ilk yarı sona erdi. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürerek 2025'e girmeyi garantiledi.
Ligin ikinci devresinde kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmaları için hamleler yapmaya başladı.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra günün öne çıkan transfer iddialarını bir araya getirdik.
Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach forması giyen Nathan Ngoumou'yu gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin kanat oyuncusu için Almanya'ya transfer harekatı yapacağı öğrenildi.
İki sezondur Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında forma giyen Roberto Firmino'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı ileri sürülüyor. Geçtiğimiz günlerde alevlenen transfer iddialarına bugün Suudi basınından yeni bir iddia eklendi. Sarı lacivertlilerin En-Nesyri'nin olası satışı durumunda Firmino transferinde gaza basacağı ve şartları zorlayacağı aktarıldı. 8 yıl oynadığı Liverpool’da büyük başarılar kazanan 33 yaşındaki Brezilyalı, tecrübesiyle dikkat çektiği ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda faydalı olacağı yazıldı.
Galatasaray Yönetimi Victor Nelsson’un satış bedelini belirledi. Sarı-Kırmızılılar 10 milyon euroluk teklif gelmesi halinde Danimarkalı stoperin satışına onay verecek. En son bir İspanyol kulübü Nelsson için 7.5 milyon Euro’yu gözden çıkarmış ancak bir anlaşma sağlanamamıştı. Aynı bölgeye takviye yapacak olan Aslan, Nelsson’u elden çıkararak yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.
Fenerbahçe özellikle stoper için Mourinho’nun istediği özelliklerde, savunmaya liderlik yapacak yıldız bir isme imza attırmayı hedefliyor. Bu yönde gündeme gelen son ismin Aymeric Laporte olduğu aktarılmıştı. Kariyerine Suudi Arabistan’da Al-Nassr’da devam eden 30 yaşındaki savunmacı için sportif direktör Mario Branco’nun girişimlere başladığının bilgisi verilmişti. Ortaya atılan yeni iddialarda ise Fenerbahçe'nin bu transfer için somut adımlar attığı ve Laporte için girişimlerini hızlandıracağı yönünde.
Sezonun ikinci yarısında savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk’un transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Milan Skriniar'ı kadrosuna kazandırmak üzere. Sarı-Kırmızılılar PSG’de gözden çıkarılan 29 yaşındaki Slovak savunmacıyla bir süredir temas halindeydi. İngiliz basınına göre son olarak Tottenham’ın bu transfer için devreye girmesi, Galatasaray’ın mutabakat sürecini sekteye uğrattı. Ancak gelinen son noktada taraflar arasında bir sorun olmadığı ve Galatasaray'ın Skriniar’ı sezon sonuna kadar kiralama konusunda son aşamaya ulaştığı bildirildi.
Kalecisi Brice Samba’yı 15 milyon Euro karşılığında Rennes’e satacak olan Lens’in transfer listesinde Uğurcan Çakır da yer alıyor. Fransız kulübü, Trabzonspor’un kaptanı ile yakından ilgileniyor. Yıldız futbolcu, önceki gün yaptığı açıklamada “Avrupa hayalim yüzde yüz var. Her zaman bunun için çalışıyorum. Futbolu bıraktığımda ‘Neden gitmedim’ demek istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.