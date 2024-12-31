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Yılın son gününde transfer fırtınası başladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan hamleler | Laporte, Firmino ve Skriniar...

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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Yılın son gününde transfer fırtınası başladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspordan hamleler | Laporte, Firmino ve Skriniar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2024 09:56

Süper Lig'de ara transfer dönemine kısa süre kalan takımlar kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız kattı. Listelerini oluşturan ve ikinci devreye takımlarına takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için öne çıkan hamleleri derledik...

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Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları oynandı ve ilk yarı sona erdi. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürerek 2025'e girmeyi garantiledi.

Ligin ikinci devresinde kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmaları için hamleler yapmaya başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra günün öne çıkan transfer iddialarını bir araya getirdik.

ALMANYA HAREKATI
ALMANYA HAREKATI

Fenerbahçe, Borussia Mönchengladbach forması giyen Nathan Ngoumou'yu gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin kanat oyuncusu için Almanya'ya transfer harekatı yapacağı öğrenildi.

FIRMINO TRANSFERİ EN-NESYRI'YE BAĞLI
FIRMINO TRANSFERİ EN-NESYRIYE BAĞLI

İki sezondur Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımında forma giyen Roberto Firmino'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı ileri sürülüyor. Geçtiğimiz günlerde alevlenen transfer iddialarına bugün Suudi basınından yeni bir iddia eklendi. Sarı lacivertlilerin En-Nesyri'nin olası satışı durumunda Firmino transferinde gaza basacağı ve şartları zorlayacağı aktarıldı. 8 yıl oynadığı Liverpool’da büyük başarılar kazanan 33 yaşındaki Brezilyalı, tecrübesiyle dikkat çektiği ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda faydalı olacağı yazıldı.

NELSSON YOLCU
NELSSON YOLCU

Galatasaray Yönetimi Victor Nelsson’un satış bedelini belirledi. Sarı-Kırmızılılar 10 milyon euroluk teklif gelmesi halinde Danimarkalı stoperin satışına onay verecek. En son bir İspanyol kulübü Nelsson için 7.5 milyon Euro’yu gözden çıkarmış ancak bir anlaşma sağlanamamıştı. Aynı bölgeye takviye yapacak olan Aslan, Nelsson’u elden çıkararak yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

LAPORTE BOMBASI
LAPORTE BOMBASI

Fenerbahçe özellikle stoper için Mourinho’nun istediği özelliklerde, savunmaya liderlik yapacak yıldız bir isme imza attırmayı hedefliyor. Bu yönde gündeme gelen son ismin Aymeric Laporte olduğu aktarılmıştı. Kariyerine Suudi Arabistan’da Al-Nassr’da devam eden 30 yaşındaki savunmacı için sportif direktör Mario Branco’nun girişimlere başladığının bilgisi verilmişti. Ortaya atılan yeni iddialarda ise Fenerbahçe'nin bu transfer için somut adımlar attığı ve Laporte için girişimlerini hızlandıracağı yönünde.

SKRINIAR HAMLESİ
SKRINIAR HAMLESİ

Sezonun ikinci yarısında savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk’un transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Milan Skriniar'ı kadrosuna kazandırmak üzere. Sarı-Kırmızılılar PSG’de gözden çıkarılan 29 yaşındaki Slovak savunmacıyla bir süredir temas halindeydi. İngiliz basınına göre son olarak Tottenham’ın bu transfer için devreye girmesi, Galatasaray’ın mutabakat sürecini sekteye uğrattı. Ancak gelinen son noktada taraflar arasında bir sorun olmadığı ve Galatasaray'ın Skriniar’ı sezon sonuna kadar kiralama konusunda son aşamaya ulaştığı bildirildi.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN 15 MİLYON EURO
UĞURCAN ÇAKIR İÇİN 15 MİLYON EURO

Kalecisi Brice Samba’yı 15 milyon Euro karşılığında Rennes’e satacak olan Lens’in transfer listesinde Uğurcan Çakır da yer alıyor. Fransız kulübü, Trabzonspor’un kaptanı ile yakından ilgileniyor. Yıldız futbolcu, önceki gün yaptığı açıklamada “Avrupa hayalim yüzde yüz var. Her zaman bunun için çalışıyorum. Futbolu bıraktığımda ‘Neden gitmedim’ demek istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineALMANYA HAREKATI
timelineFIRMINO TRANSFERİ EN-NESYRI'YE BAĞLI
timelineNELSSON YOLCU
timelineLAPORTE BOMBASI
timelineSKRINIAR HAMLESİ
timelineUĞURCAN ÇAKIR İÇİN 15 MİLYON EURO
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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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