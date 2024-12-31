Yılın son gününde transfer fırtınası başladı: Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan hamleler | Laporte, Firmino ve Skriniar...

SKRINIAR HAMLESİ

Sezonun ikinci yarısında savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk’un transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Milan Skriniar'ı kadrosuna kazandırmak üzere. Sarı-Kırmızılılar PSG’de gözden çıkarılan 29 yaşındaki Slovak savunmacıyla bir süredir temas halindeydi. İngiliz basınına göre son olarak Tottenham’ın bu transfer için devreye girmesi, Galatasaray’ın mutabakat sürecini sekteye uğrattı. Ancak gelinen son noktada taraflar arasında bir sorun olmadığı ve Galatasaray'ın Skriniar’ı sezon sonuna kadar kiralama konusunda son aşamaya ulaştığı bildirildi.