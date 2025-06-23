GALATASARAY'A OSIMHEN ŞOKU! ÇILGIN MAAŞ TEKLİFİ

Galatasaray'ın haber beklediği Osimhen için bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport'un haberine göre, masaya akıllara durgunluk veren bir teklif koydu: sezon başına net 40 milyon euro değerinde üç yıllık sözleşme, artı dördüncü yıl için bir opsiyon. Arap ekibi dört yıl için Osimhen'e toplam 160 milyon euro teklif etti. Bu çılgın bir teklif, eğer kabul ederse onu dünyanın en yüksek maaşlı oyuncularından biri yapacak.

Victor Osimhen teklife 'Evet' dediği anda 75 milyon euroluk satın alma bedeli de Napoli'ye gönderilecek ve bonservisi Al Hilal'e geçecek.