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CANLI UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu? Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

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#Kura#Uefa#Galatasaray
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI: Fenerbahçe ve Galatasarayın rakipleri belli oldu mu Kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 09:32

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile bugün belli oluyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi ile karşılaşmaların oynanacağı tarih de netlik kazanacak. Avrupa Ligi kura çekiminden hemen önce ise Şampiyonlar Ligi kura çekimi tamamlanacak. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu mu, kim oldu gibi soruların cevap bulacağı kura çekimi kanal bilgileri ve merak edilen tüm detaylar

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün saat 15.00'da UEFA.tv üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselecek. 9 ile 24. sıra arasında yer alan 16 takım ise üst tur için play-off oynayacak. Kura çekiminde 9 ile 16. sıra arasında yer alan takımlar, seri başı olacaklar ve 17-24 arasında yer alan takımlarla eşleşecekler. (Örneğin 9 veya 10. sırada yer alan takımlar 23 veya 24. sırada yer alan takımla karşılaşacak. 11 veya 12. sırada yer alan takımlar ise 22 veya 21. sıradaki takımlarla karşılaşacak. Eşleşmeler bu şekilde belirlenecek) Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te başlayacak.

Kura çekimi, UEFA.tv üzerinden canlı izlenebilecek.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineAVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
timelineUEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
timelineŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kura#Uefa#Galatasaray

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