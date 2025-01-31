UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselecek. 9 ile 24. sıra arasında yer alan 16 takım ise üst tur için play-off oynayacak. Kura çekiminde 9 ile 16. sıra arasında yer alan takımlar, seri başı olacaklar ve 17-24 arasında yer alan takımlarla eşleşecekler. (Örneğin 9 veya 10. sırada yer alan takımlar 23 veya 24. sırada yer alan takımla karşılaşacak. 11 veya 12. sırada yer alan takımlar ise 22 veya 21. sıradaki takımlarla karşılaşacak. Eşleşmeler bu şekilde belirlenecek) Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.





Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:





Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025





Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025





Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025





Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025





Final: 21 Mayıs 2025



