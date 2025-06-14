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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da devam eden Jhon Duran'ın Türkiye'den bir takıma kiralanmak üzere olduğu iddia edildi.
Suudi Arabistan'dan Koora Break'in haberine göre; Jhon Duran bu yaz Al Nassr'dan ayrılacak. 21 yaşındaki golcü futbolcu, Türkiye'den bir takıma kiralanacak.
BONSERVİSİNE 77 MİLYON EURO ÖDENDİ
Arabistan ekibi, geride bıraktığımız kış transfer döneminde 77 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Premier Lig ekibi Aston Villa'dan renklerine bağlamıştı. Burada yarım sezonda 18 maça çıkan Kolombiyalı futbolcu, 12 gol kez fileleri havalandırmayı başardı.
Fenerbahçe, Bologna forması giyen Riccardo Orsolini'yi gündemine aldı.
DAZN'ın haberine göre; Riccardo Orsolini'nin Jose Mourinho'nun transfer listesinde bulunduğu belirtildi.
Haberin detaylarında ise Orsolini'nin ve Bologna'nın şu an için ayrılığa sıcak bakmadığı yazıldı.
20 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunan başarılı kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda Bologna'da 40 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 17 kez fileleri sarsan İtalya oyuncu, 5 de asist katkısı verdi.
Beşiktaş'ta santrfor transferi için çalışmalar devam ediyor.
Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Parma forması giyen 26 yaşındaki Kongolu forvet Gabriel Charpentier ile ilgileniyor
Beşiktaş, Zambo Anguissa için Napoli'ye 12 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı.
Ancak yapılmış olan bu teklif de kabul edilmedi. Siyah-beyazlı takım, yıldız oyuncu için üçüncü kez teklif yapacak.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’in orta saha oyuncusu Albert Gronbaek'i kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.
Danimarkalı oyuncu, sezon başında Norveç’in Bodo/Glimt takımından 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes’e transfer olmuştu. Beklenen forma şansını bulamayan Gronbaek, sezonun ikinci yarısında İngiltere Championship ekibi Southampton’a satın alma opsiyonlu olarak kiralandı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin raporu doğrultusunda 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen bordo-mavili yönetimin, Gronbaek’i öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştıran yönetim, Rennes ve Southampton cephesiyle temas kurmaya hazırlanıyor.
(DHA)
La Gazzetta'da yer alan habere göre Beşiktaş, Saint-Etienne'de forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili ile ilgileniyor.
Zuriko Davitashvili'nin Saint-Etienne'den ayrılması bekleniyor.
Gürcü futbolcu için Beşiktaş'ın yanı sıra Strasbourg ve Rennes'in de transfer için devrede olduğu yazıldı.
Fransız ekibi, Davitashvili için 15-20 milyon euro civarı bir bonservis talep ediyor.
PERFORMANSI
Zuriko Davitashvili, bu sezon çıktığı 34 maçta 9 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
Yeni sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta bir yandan transfer çalışmaları sürerken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başlıyor.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Serie A ekiplerinden Milan ve Fiorentina, Beşiktaş'ın golcüsü Immobile'yi transfer etmek için girişimlere başladı.
Immobile'yi transfer etmek için Fiorentina'nın uğraştığı ancak Milan'ın da İtalyan yıldız için devrede olması nedeniyle transferde beklemeye geçtiği belirtildi.
Immobile'nin menajeri Sommella'nın geçtiğimiz günlerde Milan'la görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.
Fiorentina'nın Immobile için 2 yıllık sözleşme önerdiği yazıldı.
Dzeko, Fiorentina'ya transfer olmaya hazır. Bologna ile maaş konusunda anlaşamadı ancak Serie A'ya döneceği kesin.
La Gazzetta dello Sport
Adı Galatasaray ile transfer söylentilerinde anılan Sırp kaleci Djordje Petrovic, tatil için Türkiye'ye geldi.
Bonservisi Premier Lig ekibi Chelsea'nin elinde bulunan genç kalecinin Bodrum'da görüntülenmesi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
Galatasaray'ın kaleci transferi için ilgilendiği isimler arasında yer alan Petrovic'in Bodrum'daki varlığı, sosyal medyada da gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sırp kalecinin Türkiye'de bulunması transfer ihtimalini güçlendiren detaylar arasında yorumlandı.
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu transferi için İtalya’ya çıkarma yaptı. Sarı-Kırmızılı kulübün, takımın yeni lideri olmasını istediği Milli yıldız için gözden çıkardığı bonservis bedeli tam 30 milyon Euro. Inter’e sunulan teklifte bu bonservisin 3 yılda 3 eşit taksitle ödenmesi planlanıyor.
İtalyan basınına göre Inter cephesi ise bu teklifi tamamen geri çevirmese de 40 milyon Euro’luk bir talepte bulunarak pazarlık sürecini başlatmış oldu.
Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Inter’le temasa geçmeden önce Hakan’la görüşüp söz aldığı da gelen bilgiler arasında. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Siz anlaşırsanız benim için sorun yok, neden olmasın” diyerek Aslan’a yeşil ışık yaktı. Çocukluğunda koyu bir Galatasaray taraftarı olan Hakan, bir gün Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini dile getirmişti.
(Fanatik)
Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Fred'e, Premier Lig ekiplerinden Everton talip oldu. Lacivert-Beyazlılar’ın, yıldız orta saha oyuncusu için 18 milyon Euro’ya gözden çıkardığı belirtildi.
Fenerbahçe Yönetimi ise takımın en önemli parçalarından biri olarak gördüğü Fred’i satmayı düşünmüyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 45 resmi maça çıkan Fred bu karşılaşmalarda 5 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı.
(Fanatik)
Galatasaray'ın kiralık olarak takıma geri kazandırmak istediği Sacha Boey için Bayern Münih’ten sevindirici bir haber geldi.
Alman ekibinin sportif direktörü Max Eberl, Boey ile ilgili “Sağ bek pozisyonunda Laimer, Stanisic ve Boey var. Gerçekçi bakarsak; bu pozisyon için oldukça fazla sayıda oyuncumuz var. Boey şu anda bizim için oynayacak ama 3 sağ bek, bir kadro için lüks” dedi.
Bu açıklamanın ardından sarı kırmızılıların transferde umutları arttı.