Türkiye'nin dört bir yanındaki Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu böyle kutladı!Güncelleme Tarihi:
GALATASARAY'ın 26'ncı şampiyonluğu Gaziantep'te binlerce taraftarın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Havai fişekler atılıp tezahüratlar eşliğinde davul zurna ile halay çeken taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste dört, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar kendisini üniversite meydanına attı. Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, formaları ve bayraklar ile sevinç gösterisinde bulundu. Davul zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar Galatasaray’ın 26’nci şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Meşaleler yakılıp, havai fişekler atılan alanda polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar daha sonra konvoylar oluşturarak tezahüratlar eşliğinde kutlamalara devam etti.
GALATASARAY, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı futbolseverler zaferi Hatay’da büyük coşkuyla kutladı.
Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk sevincine Türkiye genelinde olduğu gibi Hatay’daki taraftarlar da ortak oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından Hatay’da sokaklara dökülen Galatasaraylı taraftarlar, şehir merkezinde araç konvoyları oluşturdu. Antakya ,Samandağ, Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde ellerinde bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde coşkulu anlar yaşadı. Kutlamaların odak noktası şehir merkezindeki cadde ve meydanlar oldu. Taraftarlar, meşaleler yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Emniyet güçleri, kutlamaların güvenli şekilde devam etmesi için bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Süper Lig'de Antalyaspor'u evinde 4-2 yenen Galatasaray üst üste 4'üncü şampiyonluğunu kazandı. Toplamda 26'ncı şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılıların şampiyonluk coşkusu İzmir'de coşkuyla kutlandı.
İzmir'deki sarı-kırmızılı taraftarlar Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı'nda caddeleri doldurdu. Galatasaraylı futbol severler maç bitiminin ardından meydanlara çıkarak tezahüratlarda bulunup meşaleler yaktı. Araçlarla uzun konvoylar oluşturan Galatasaraylı futbolseverler renkli görüntüler oluşturdu.
Fenerbahçeli bir taraftar da Galatasaray bayrağı sallayarak şampiyonluk kutlamalarında yer aldı.
GALATASARAY’ın Süper Lig'deki 26'ncı şampiyonluğu Iğdır’da coşkuyla kutlandı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ellerine bayraklarını alan yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar, Iğdır Valilik yolu Caddesi’nde toplantı. Dev Galatasaray bayrağı açan taraftarlar, caddede marşlar eşliğinde yürüyerek şampiyonluğu kutladı.
SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray’ın şampiyonluğu, Şırnak’ta taraftarlar tarafından kutlandı. Kutlamalara Fenerbahçeli bir taraftarın da katılması renkli görüntüler oluşturdu.
Galatasaray’ın Süper Lig’in 33’üncü haftasında Antalyaspor’u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, Şırnak'taki taraftarlar cadde ve sokaklarda toplandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, araçlarıyla konvoy halinde tur atarken, korna çalıp meşale yaktı. Tezahüratların yapıldığı kutlamalar, kent merkezinde bir süre devam etti. Kutlamalar sırasında Fenerbahçeli bir taraftarın da araç konvoyuna katıldığı anlar, renkli görüntüler oluşturdu.
GALATASARAY’ın Süper Lig’in 33’üncü haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor’u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Aydın’da coşkuyla kutlandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının 26’ncı şampiyonluğunu Aydın’da coşkuyla kutladı. Atatürk Kent Meydanı’nda toplanan taraftarlar meşaleler yaktı, tezahüratlar ile şampiyonluğu kutladı. Ayrıca taraftarlar ellerinde sarı-kırmızı bayrakları açarak araçları ile konvoy oluşturdu. Aydınlı Galatasaraylılar gece geç saatlere kadar şehirde şampiyonluk turu attı.
AFYONKARAHİSAR'da Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesini taraftarlar coşkuyla kutladı.
Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahsında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu Afyonkarahisar sokaklarında kutladı. Maçı Yeşilyol Caddesi'ndeki kafelerde takip eden taraftarlar, bitiş düdüğüyle caddeye akın etti. Yeşilyol- Ambaryolu kesişiminde bulunan Atatürk heykelinde buluşan taraftarlara araçlarıyla konvoy yapanlar da eşlik etti. Marşlarla, tezahüratlarla takımının şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar, meşaleler yakarak geceyi aydınlattı. Polis ekipleri ise caddelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.
GALATASARAY'ın 26'ncı şampiyonluğu Malatya'da coşku ile kutlandı.
Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için kentte ellerine sarı kırmızı bayrakları alan Malatyalılar sokaklarda meşaleler yakarak şampiyonluk marşları söyledi.
Araçlarına binen taraftarlar uzun araç kuyrukları oluşturarak sevinç yaşadı.
GALATASARAY’ın Süper Lig’in 33’üncü haftasında evinde ağırladığı Antalyaspor’u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Muğla’nın Bodrum ilçesinde de coşkuyla kutlandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Bodrum’da 26’ncı şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Belediye Meydanı’nda toplanan taraftarlar meşaleler yaktı, tezahüratlar ile şampiyonluğu kutladı. Ayrıca taraftarlar ellerinde sarı-kırmızı bayrakları açarak araçları ile konvoy oluşturdu. Bodrumlu Galatasaraylılar gece geç saatlere kadar şehirde şampiyonluk turu attı.
GALATASARAY'ın Süper Lig'deki 26'ncı şampiyonluğu Kilis'te coşkuyla kutlandı.
Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için kentte ellerine sarı-kırmızı bayrakları alan Kilisliler, sokaklarda kutlama yaptı. Araçlarına ve motosikletlerine binen taraftarlar uzun araç kuyrukları oluşturarak sevinç yaşadı.
SÜPER Lig’in 33’üncü haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu, Bingöl’de de coşkuyla kutlandı.
Bingöl’de Galatasaray taraftarları, maçın ardından sokaklara döküldü. Genç Caddesi Kent Meydanı’nda toplanan yüzlerce taraftar, formaları ve bayraklarıyla kutlama yaptı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalıp meşale yakarak ve havai fişekler atarak şampiyonluğu kutladı. Tezahüratlar ve marşlar eşliğinde süren kutlamalarda, sokaklar sarı-kırmızılı renklere büründü.
KARS’ta Galatasaray’ın Süper Lig'deki 26'ncı şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şehir merkezinde bir araya gelerek meşaleler yaktı, marşlar söyledi ve uzun araç konvoyları oluşturdu. Özellikle Faikbey Caddesi ve Atatürk Caddesi’nde yoğunlaşan kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Genç yaşlı demeden binlerce taraftarın katıldığı kutlamalarda, Galatasaray bayraklarıyla donatılan araçlar şehir turu attı. Taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde takımlarına olan sevgilerini bir kez daha gösterdi. Kars’ta gece geç saatlere kadar süren kutlamalar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 yenerek Süper Lig'de şampiyonluğu elde etmesi, Edirne ve Tekirdağ'da taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 33'üncü haftasında, Antalyaspor'u evinde 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğu elde etmesi taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Tekirdağ'da ellerinde bayraklarla çıkan taraftarlar, kent merkezi ve sahil bölgesinde kutlamalara başladı. Araçlarıyla konvoy oluşturan çok sayıda taraftar, uzun süre cadde ve sokaklarda tur attı.
Meşalelerin yakıldığı kutlamalarda marşlar ve tezahüratlar gece boyunca yankılandı. Özellikle sahil güzergahında yoğunluk yaşanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ellerinde meşaleler ve sarı-kırmızı bayraklarıyla Atatürk Meydanı'nda toplanan taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Marşlar söyleyip tezahüratlar yapan taraftarlar, uzun süre meydanda kutlama yaptı. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla şehir turu atarak konvoy oluşturdu. Kornalar ve meşaleler eşliğinde gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar sırasında bir grubun Fenerbahçe tabutu taşıdığı görüldü. Polis ekipleri ilçe genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
EDİRNE'DE KUTLAMALAR
Edirne'de sarı-kırmızılı taraftarlar Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi önünde toplandı. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklar ve meşaleler taşıyan taraftarlar Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyüş yaptı. Yürüyüş renkli görüntülere sahne olurken, araçları ile konvoy oluşturanlar da yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Galatasaray’ın, Antalyaspor’u 4-2’lik sonuçla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, sarı-kırmızılı taraftarlar, Kayseri’de şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Süper Lig'in 33’üncü haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kayseri’de sokaklara çıkarak şampiyonluğu kutladı. Kayseri’deki Galatasaray taraftarları, bayraklarını ellerine alarak araçlarıyla ve yaya olarak Cumhuriyet Meydanı’na gelip tezahüratlarda bulundu. Davul ve zurna eşliğinde halay çeken sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra kent merkezinde tur attı.
Öte yandan, Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalarda Beşiktaş ve Fenerbahçe formalı vatandaşların da sarı-kırmızılı taraftarla kutlama yaptıkları görüldü.
Zonguldak’ta, ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ın taraftarları kutlama için sokağa döküldü.
Süper Lig 2025-2026 sezonunda şampiyonluk yarışında Galatasaray ipi göğüsledi. Lider Galatasaray, 33'üncü hafta mücadelesinde Antalyaspor’u mağlup etti. Alınan galibiyetle sarı-kırmızılılar 26'ncı şampiyonluğu ilan etti. Şampiyonluk sonrası taraftarlar Zonguldak'ta sokaklara döküldü. Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde konvoy oluşturan taraftarlar, klaksonlar ve bayraklarla şampiyonluğu kutladılar. (DHA)