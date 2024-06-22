Canlı anlatım: Türkiye - Portekiz maçı

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A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz'le karşı karşıya geliyor.
TÜRKİYE 0-0 PORTEKİZ
İlk yarı oynanıyor...
Türkiye - Portekiz maçı başladı! Başarılar Türkiyem
Dortmund Stadyumu'nda 'Sarı Duvar' yerini yine 'Kırmızı Duvara bırakmış durumda.
Portekiz maçında ilk 11'de olan Altay Bayındır'a ısınmaya çıktığı sırada büyük destek geldi.
Grubumuzdaki diğer maçta Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Portekiz maçını kazanmamız halinde gruptan lider çıkmayı garantileyeceğiz.
"Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da."
TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.
PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leão, Ronaldo.
Türkiye ve Portekiz otobüsleri stada böyle geldi. Milli Takımımızın otobüsü büyük destekle stada giriş yaparken Portekiz otobüsü ıslıklar eşliğinde stada girdi.
Son gelişmeler sonrası A Milli Takımımızın Portekiz karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, Hakan, Yunus, Barış Alper, Kerem.
Portekiz maçında Milli Takımımızın kalesini Altay Bayındır koruyacak. Mert Günok'un bu sabah bir ağrısı olduğu ve dizinde ödem bulunduğu belirtildi.
Arda Güler'in yerine de Yunus Akgün'ün oynaması bekleniyor.
Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Portekiz maçının son taktik antrenmanında denediği 11 ortaya çıktı.
50 yaşındaki teknik adam idmanda Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz 11'ini denedi.
Montella, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen basın toplantısında Montella, "Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye, Avrupa şampiyonalarında Portekiz ile oynadığı 3 maçı da kaybederken, gol sevinci yaşayamadı (1996’da 0-1, 2000’de 0-2, 2012’de 1-3). İki ülke arasındaki toplam 9 maçta ise Portekiz 7, Türkiye 2 galibiyet aldı.
Türkiye ve Portekiz’de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. İlk maçlarda sarı kartla uyarılan Hakan ve Abdülkerim ile Portekiz’den Leao ve Conceiçao, bugün de kart görürlerse gruptaki son karşılaşmada oynayamayacak.
Grupta 3’er puan ve averaj farkıyla ilk iki sırada yer alan Türkiye ile Portekiz’in mücadelesinden galip çıkacak ekip, gruptan çıkmayı garantileyecek.
Müsabakayı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. 4. hakemliği İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevini ise Alman Bastian Dankert üstlenecek.
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Montella’nın bu tarz rakiplere karşı akıl oyunlarında ve geçiş stratejilerinde karnesi iyi. Hırvatlar’ı böyle bir maçta deplasman da 1-0 yendik. Berlin’de Almanya’yı böyle 3-2 mağlup ettik. 0-0 biten İtalya maçı da olumlu. Rakibimiz yüzde 60-70 topa sahip olduğunda, oyunu ikinci-üçüncü bölgeye yığdığında çabuk geçişler yakalayan bir takım hüviyetine büründük Vincenzo Montella ile. Zaten Barış Alper Yılmaz’ın, Kenan Yıldız’ın, Kerem Aktürkoğlu’nun koşuları, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in düşünce hızları buna çok müsait.
A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.
Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe’de toplandı. Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.
Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.
EURO 2024’ün F Grubu’na 3-1’lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, ilk maçında Çekya’yı uzatmalarda attığı golle 2-1 yenen Portekiz ile karşılaşacak.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.
PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leão, Ronaldo.
PORTEKİZ'İ YENERSEK LİDER ÇIKIYORUZ
Gürcistan - Çekya maçının 1-1 bitmesiyle gözler Türkiye - Portekiz maçına çevrildi. İlk maçta Gürcistan'ı yenen Milli Takımımız, Portekiz'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi grubu lider tamamlamayı garantileyecek.
Maçın berabere bitmesi halinde tüm hesaplar son maçlara kalacak. Biz Portekiz'e mağlup olursak Portekiz gruptan lider çıkmayı garantileyecek.
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Portekiz saat 19.00’da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen takip edilebilir.
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapıyor.
4. hakemliği İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevini ise Alman Bastian Dankert üstlendi.