Canlı anlatım: Türkiye - Portekiz maçı

UĞUR MELEKE'NİN MAÇ YORUMUNDA MONTELA VURGUSU

Montella’nın bu tarz rakiplere karşı akıl oyunlarında ve geçiş stratejilerinde karnesi iyi. Hırvatlar’ı böyle bir maçta deplasman da 1-0 yendik. Berlin’de Almanya’yı böyle 3-2 mağlup ettik. 0-0 biten İtalya maçı da olumlu. Rakibimiz yüzde 60-70 topa sahip olduğunda, oyunu ikinci-üçüncü bölgeye yığdığında çabuk geçişler yakalayan bir takım hüviyetine büründük Vincenzo Montella ile. Zaten Barış Alper Yılmaz’ın, Kenan Yıldız’ın, Kerem Aktürkoğlu’nun koşuları, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in düşünce hızları buna çok müsait.