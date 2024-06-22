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Canlı anlatım: Türkiye - Portekiz maçı

Güncelleme Tarihi:

#EUR0 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#Türkiye
Canlı anlatım: Türkiye - Portekiz maçı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 18:50

A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz'le karşı karşıya geliyor. Maçı kazanmamız halinde gruptan lider olarak çıkmayı garantileyeceğiz. Bu dev mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz'le karşı karşıya geliyor.

TÜRKİYE 0-0 PORTEKİZ

İlk yarı oynanıyor...

MAÇ BAŞLADI! BAŞARILAR ÇOCUKLAR
MAÇ BAŞLADI BAŞARILAR ÇOCUKLAR

Türkiye - Portekiz maçı başladı! Başarılar Türkiyem

KIRMIZI DUVAR!
KIRMIZI DUVAR

Dortmund Stadyumu'nda 'Sarı Duvar' yerini yine 'Kırmızı Duvara bırakmış durumda.

ALTAY BAYINDIR'A DESTEK

Portekiz maçında ilk 11'de olan Altay Bayındır'a ısınmaya çıktığı sırada büyük destek geldi.

ONLAR OYNADI, BİZE YARADI
ONLAR OYNADI, BİZE YARADI

Grubumuzdaki diğer maçta Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Portekiz maçını kazanmamız halinde gruptan lider çıkmayı garantileyeceğiz.

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MONTELLA'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ
MONTELLADAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da."

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İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leão, Ronaldo.

TAKIMLAR STADA BÖYLE GELDİ

Türkiye ve Portekiz otobüsleri stada böyle geldi. Milli Takımımızın otobüsü büyük destekle stada giriş yaparken Portekiz otobüsü ıslıklar eşliğinde stada girdi.

MUHTEMEL 11'İMİZ
MUHTEMEL 11İMİZ

Son gelişmeler sonrası A Milli Takımımızın Portekiz karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, Hakan, Yunus, Barış Alper, Kerem.

KALEDE ALTAY BAYINDIR SÜRPRİZİ!
KALEDE ALTAY BAYINDIR SÜRPRİZİ

Portekiz maçında Milli Takımımızın kalesini Altay Bayındır koruyacak. Mert Günok'un bu sabah bir ağrısı olduğu ve dizinde ödem bulunduğu belirtildi.

Arda Güler'in yerine de Yunus Akgün'ün oynaması bekleniyor.

PORTEKİZ'İN MUHTEMEL 11'İ
PORTEKİZİN MUHTEMEL 11İ

Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

SON İDMANDA DENENEN 11
SON İDMANDA DENENEN 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Portekiz maçının son taktik antrenmanında denediği 11 ortaya çıktı.

50 yaşındaki teknik adam idmanda Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz 11'ini denedi.

Montella, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen basın toplantısında Montella, "Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

PORTEKİZ 7-2 ÖNDE
PORTEKİZ 7-2 ÖNDE

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında Portekiz ile oynadığı 3 maçı da kaybederken, gol sevinci yaşayamadı (1996’da 0-1, 2000’de 0-2, 2012’de 1-3). İki ülke arasındaki toplam 9 maçta ise Portekiz 7, Türkiye 2 galibiyet aldı.

İKİ İSİM SINIRDA
İKİ İSİM SINIRDA

Türkiye ve Portekiz’de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. İlk maçlarda sarı kartla uyarılan Hakan ve Abdülkerim ile Portekiz’den Leao ve Conceiçao, bugün de kart görürlerse gruptaki son karşılaşmada oynayamayacak.

KAZANAN GARANTİLEYECEK
KAZANAN GARANTİLEYECEK

Grupta 3’er puan ve averaj farkıyla ilk iki sırada yer alan Türkiye ile Portekiz’in mücadelesinden galip çıkacak ekip, gruptan çıkmayı garantileyecek.

ALMAN HAKEM YÖNETECEK
ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. 4. hakemliği İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevini ise Alman Bastian Dankert üstlenecek.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UĞUR MELEKE'NİN MAÇ YORUMUNDA MONTELA VURGUSU
UĞUR MELEKENİN MAÇ YORUMUNDA MONTELA VURGUSU

Montella’nın bu tarz rakiplere karşı akıl oyunlarında ve geçiş stratejilerinde karnesi iyi. Hırvatlar’ı böyle bir maçta deplasman da 1-0 yendik. Berlin’de Almanya’yı böyle 3-2 mağlup ettik. 0-0 biten İtalya maçı da olumlu. Rakibimiz yüzde 60-70 topa sahip olduğunda, oyunu ikinci-üçüncü bölgeye yığdığında çabuk geçişler yakalayan bir takım hüviyetine büründük Vincenzo Montella ile. Zaten Barış Alper Yılmaz’ın, Kenan Yıldız’ın, Kerem Aktürkoğlu’nun koşuları, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in düşünce hızları buna çok müsait.

DORTMUND SOKAKLARI YİNE KIRMIZI BEYAZ
DORTMUND SOKAKLARI YİNE KIRMIZI BEYAZ

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe’de toplandı. Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

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MİLLİLERİN RAKİBİ PORTEKİZ
MİLLİLERİN RAKİBİ PORTEKİZ

EURO 2024’ün F Grubu’na 3-1’lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, ilk maçında Çekya’yı uzatmalarda attığı golle 2-1 yenen Portekiz ile karşılaşacak.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ BAŞLADI! BAŞARILAR ÇOCUKLAR
timelineKIRMIZI DUVAR!
timelineALTAY BAYINDIR'A DESTEK
timelineONLAR OYNADI, BİZE YARADI
timelineMONTELLA'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineTAKIMLAR STADA BÖYLE GELDİ
timelineMUHTEMEL 11'İMİZ
timelineKALEDE ALTAY BAYINDIR SÜRPRİZİ!
timelinePORTEKİZ'İN MUHTEMEL 11'İ
timelineSON İDMANDA DENENEN 11
timelinePORTEKİZ 7-2 ÖNDE
timelineİKİ İSİM SINIRDA
timelineKAZANAN GARANTİLEYECEK
timelineALMAN HAKEM YÖNETECEK
timelineTÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
timelineUĞUR MELEKE'NİN MAÇ YORUMUNDA MONTELA VURGUSU
timelineDORTMUND SOKAKLARI YİNE KIRMIZI BEYAZ
timelineMİLLİLERİN RAKİBİ PORTEKİZ

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leão, Ronaldo.

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PORTEKİZ'İ YENERSEK LİDER ÇIKIYORUZ

Gürcistan - Çekya maçının 1-1 bitmesiyle gözler Türkiye - Portekiz maçına çevrildi. İlk maçta Gürcistan'ı yenen Milli Takımımız, Portekiz'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

Maçın berabere bitmesi halinde tüm hesaplar son maçlara kalacak. Biz Portekiz'e mağlup olursak Portekiz gruptan lider çıkmayı garantileyecek.

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TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Portekiz saat 19.00’da başladı. Mücadele  TRT 1 ekranlarından naklen takip edilebilir.

Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapıyor.

4. hakemliği İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevini ise Alman Bastian Dankert üstlendi.

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#EUR0 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#Türkiye

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