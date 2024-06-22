Türkiye - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024'te kritik sınav, Arda Güler oynayacak mı? Son karar...

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A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
İlk mücadelede Gürcistan'ı 2-1 mağlup eden Milliler, 2'de 2 yapmak için sahaya çıkacak.
Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Portekiz maçının son taktik antrenmanında denediği 11 ortaya çıktı.
50 yaşındaki teknik adam idmanda Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz 11'ini denedi.
Montella, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen basın toplantısında Montella, "Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye, Avrupa şampiyonalarında Portekiz ile oynadığı 3 maçı da kaybederken, gol sevinci yaşayamadı (1996’da 0-1, 2000’de 0-2, 2012’de 1-3). İki ülke arasındaki toplam 9 maçta ise Portekiz 7, Türkiye 2 galibiyet aldı.
Türkiye ve Portekiz’de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. İlk maçlarda sarı kartla uyarılan Hakan ve Abdülkerim ile Portekiz’den Leao ve Conceiçao, bugün de kart görürlerse gruptaki son karşılaşmada oynayamayacak.
Grupta 3’er puan ve averaj farkıyla ilk iki sırada yer alan Türkiye ile Portekiz’in mücadelesinden galip çıkacak ekip, gruptan çıkmayı garantileyecek.
Müsabakayı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. 4. hakemliği İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevini ise Alman Bastian Dankert üstlenecek.
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Montella’nın bu tarz rakiplere karşı akıl oyunlarında ve geçiş stratejilerinde karnesi iyi. Hırvatlar’ı böyle bir maçta deplasman da 1-0 yendik. Berlin’de Almanya’yı böyle 3-2 mağlup ettik. 0-0 biten İtalya maçı da olumlu. Rakibimiz yüzde 60-70 topa sahip olduğunda, oyunu ikinci-üçüncü bölgeye yığdığında çabuk geçişler yakalayan bir takım hüviyetine büründük Vincenzo Montella ile. Zaten Barış Alper Yılmaz’ın, Kenan Yıldız’ın, Kerem Aktürkoğlu’nun koşuları, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in düşünce hızları buna çok müsait.
EURO 2024’ün F Grubu’na 3-1’lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, ilk maçında Çekya’yı uzatmalarda attığı golle 2-1 yenen Portekiz ile karşılaşacak.
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Türkiye-Portekiz maçı bugün (22 Haziran Cumartesi) TSİ 19.00’da başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen takip edilebilecek.
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak.
4. hakemliği İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevini ise Alman Bastian Dankert üstlenecek.