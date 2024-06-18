Türkiye 3-1 Gürcistan (EURO 2024 maç özeti)

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EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı maçı Milli Takımımız 2-1 kazandı.
Türkiye'ye 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür ve 65. dakikada Arda Güler atarken Gürcistan'ın sayısını 32'de Mikautadze kaydetti.
TARİHİMİZDE İLK KEZ 3 PUANLA BAŞLADIK!
Bu maçın ardından A Milli Takımımız F Grubu'na 3 puanla başlamış oldu. Milli Takımımız, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na ilk maçını kazanarak başladı.
Gürcistan ise tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası maçından yenilgiyle ayrılmış oldu.
TÜRKİYE 3-1 GÜRCİSTAN
GOL: 25' Mert Müldür, 32' Mikautadze, 65' Arda Güler, 90+7' Kerem Aktürkoğlu
İlk yarı sonucu: 1-1
Maçın son anlarında Gürcistan kalemizde gole çok yaklaştı. Samet kalaye giden topu kafayla çıkardı, kullanılan köşe vuruşunda Gürcistan kalecisi de ceza alanımıza geldi. Top uzaklaşırken Kerem Aktürkoğlu topu alıp rakip kaleye doğru hızla sürdü ve boş kaleye topu yollayıp maçın skorunu belirledi: 3-1
86. dakikada gole yaklaştık! Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
İyi paslaşmalar sonrası Kochorashvili'nin ceza alanımıza girip yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.
GOOOOOLLL! 65. dakikada Arda Güler'in muhteşem füzesiyle yeniden öne geçiyoruz.
İkinci yarıda da oyunun kontrolü bizde. 57. dakikada Hakan'ın kullandığı frikikte kaleci üzerine gelen topu güçlükle çıkardı.
Dortmund'da ilk yarı 1-1 bitti.
Rakibimiz, 32. dakikada Mikautadze ile beraberliği yakalıyor. Maçta en çok pas yapıp kalemize en kalabalık geldikleri ilk atakta golü buldular.
27. dakikada Kenan Yıldız'la bulduğumuz gol, VAR incelemesi sonucu ofsayta takıldı. Maç 1-0 devam ediyor.
Milli Takımımız, 25. dakikada öne geçiyor! Ferdi'nin soldan ortasında savunmanın kafasından seken topa Mert Müldür gelişine çok sert vurdu ve ağları sarstı.
Kaan Ayhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda top direğin içine çarpıp kale çizgisine paralel çekilde ters kanada açıldı.
Milli Takımımız maça baskılı başladı. Arda arda kullanılan köşe vuruşlarında önce Kaan Ayhan, ardından Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşları az farkla auta gitti.
Dortmund'da mücadele başladı! Başarılar Bizim Çocuklar
Türk ve Gürcü taraftarlar arasında maçın başlamasına 1 saat kala kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası olay yatıştı.
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze
Maçın başlamasına yaklaşık 2 saat kala Dortmund'da şiddetli bir yağmur başladı. Yağmurun maç saatinde de devam etmesi bekleniyor.
Hürriyet yazarı Uğur Meleke, maça kısa süre kala son değerlendirmelerini Spor Arena'ya yaptı.
Türk taraftarlar, KleppingStrabe’de toplandı. Taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlarla millilere destek oldu. 'Çılgın Türkler' daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.
Kritik maçın oynanacağı şehir olan Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, kenti adeta kırmızı - beyaza boyadı. Taraftarlar, 'Mehter Marşı' ve 'Ölürüm Türkiyem' eşliğinde tezahüratlarda bulundu.
Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21), Bertuğ Yıldırım (21), Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24), Yunus Akgün (23) Abdülkerim Bardakcı (29) Samet Akaydın (30) kariyerlerinde ilk kez Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki en üst organizasyonunda forma giyecek.
Ay-Yıldızlılar'da İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can’ın ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi devam ederken, son antrenmanda yürüyüş yaptı. A Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 12’si ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz
GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Abdülkerim'in kafa vuruşu yandan auta gitti.
10. dakikada Gürcistan savunmasının hatasında ceza sahası sol tarafında topun sahibi olan Kenan Yıldız, pasını bekletmeden yay üzerindeki Kaan Ayhan'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp kaleye paralel şekilde dışarı çıktı.
11. dakikada gelişen Gürcistan atağında Mekvabishvili'nin ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören pozisyondan çektiği şutta savunmada Abdülkerim'e de çarpan topu kaleci Mert Günok sağına uzanıp kornere çeldi.
14. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Kenan Yıldız'ın son çizgiye inmeden çektiği sert şutu kaleci Mamardashvili iki hamlede kontrol etti.
25. dakikada sol kanattan Orkun'un pasında ceza alanına hareketlenen Ferdi'nin son çizgiye inip içeriye çevirdiği topu savunmada Dvali kafayla arkaya aşırdı. Sağ çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mert Müldür'ün gelişine sert şutu ağlarla gitti. 1-0
27. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Barış Alper'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Arda Güler, yerden ceza sahasına ortaladı. Altıpas içinde Orkun'un dokunduğu topa arkada direkteki Kenan'ın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak hakem Facundo Tello, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
32. dakikada sağ taraftan atağa çıkan Gürcistan'da Kochorashvili'nin, ceza sahası çizgisi üzerinden ön direğe yerde gönderdiği topa Mikautadze'nin bekletmeden vuruşu direk yanından filelere gitti. 1-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada A Milli Takım’da ceza sahası dışı hafif sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu’nun şutunu kaleci Mamardashvili uzaklaştırdı.
65. dakikada Kaan Ayhan’ın rakibinden kaptığı topu sağ kanatta önüne alan Arda Güler’in içeri doğru kat etmeye başladığı esnada yaklaşık 25 metre uzaktan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
70. dakikada gelişen Gürcistan atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kochorashvili’nin savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki şutu üst direkten oyun alanına döndü.
87. dakikada Zeki Çelik’in ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Yusuf Yazıcı’nın kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+7. dakikada Gürcistan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından kaleci Mert Günok'un uzaklaştırdığı topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip ceza sahası içine girmeden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1