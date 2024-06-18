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Türkiye 3-1 Gürcistan (EURO 2024 maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#EURO 2024#Türkiye#Gürcistan
Türkiye 3-1 Gürcistan (EURO 2024 maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 20:50

EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti ve turnuvaya üç puanla başladı.

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EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı maçı Milli Takımımız 2-1 kazandı.

Türkiye'ye 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür ve 65. dakikada Arda Güler atarken Gürcistan'ın sayısını 32'de Mikautadze kaydetti.

TARİHİMİZDE İLK KEZ 3 PUANLA BAŞLADIK! 

Bu maçın ardından A Milli Takımımız F Grubu'na 3 puanla başlamış oldu. Milli Takımımız, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na ilk maçını kazanarak başladı.

Gürcistan ise tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası maçından yenilgiyle ayrılmış oldu.

TÜRKİYE 3-1 GÜRCİSTAN

GOL: 25' Mert Müldür, 32' Mikautadze, 65' Arda Güler, 90+7' Kerem Aktürkoğlu

İlk yarı sonucu: 1-1

SAMET ÇİZGİDEN ÇIKARDI, KEREM BOŞ KALEYE ATTI

Maçın son anlarında Gürcistan kalemizde gole çok yaklaştı. Samet kalaye giden topu kafayla çıkardı, kullanılan köşe vuruşunda Gürcistan kalecisi de ceza alanımıza geldi. Top uzaklaşırken Kerem Aktürkoğlu topu alıp rakip kaleye doğru hızla sürdü ve boş kaleye topu yollayıp maçın skorunu belirledi: 3-1

YUSUF YAZICI, KALECİYİ GEÇEMEDİ

86. dakikada gole yaklaştık! Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

GÜRCİSTAN DİREĞE TAKILDI

İyi paslaşmalar sonrası Kochorashvili'nin ceza alanımıza girip yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

ARDA GÜLER'DEN FÜZE!

GOOOOOLLL! 65. dakikada Arda Güler'in muhteşem füzesiyle yeniden öne geçiyoruz.

HAKAN'IN FRİKİĞİNİ KALECİ ÇIKARDI

İkinci yarıda da oyunun kontrolü bizde. 57. dakikada Hakan'ın kullandığı frikikte kaleci üzerine gelen topu güçlükle çıkardı.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

Dortmund'da ilk yarı 1-1 bitti.

GÜRCİSTAN GOLÜ BULDU

Rakibimiz, 32. dakikada Mikautadze ile beraberliği yakalıyor. Maçta en çok pas yapıp kalemize en kalabalık geldikleri ilk atakta golü buldular.

İKİNCİ GOLÜMÜZ OFSAYTA TAKILDI

27. dakikada Kenan Yıldız'la bulduğumuz gol, VAR incelemesi sonucu ofsayta takıldı. Maç 1-0 devam ediyor.

MERT MÜLDÜR'DEN HARİKA GOL!

Milli Takımımız, 25. dakikada öne geçiyor! Ferdi'nin soldan ortasında savunmanın kafasından seken topa Mert Müldür gelişine çok sert vurdu ve ağları sarstı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Kaan Ayhan'ın ceza alanı dışından sert şutunda top direğin içine çarpıp kale çizgisine paralel çekilde ters kanada açıldı.

KÖŞE VURUŞLARINDA GOL ARIYORUZ

Milli Takımımız maça baskılı başladı. Arda arda kullanılan köşe vuruşlarında önce Kaan Ayhan, ardından Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşları az farkla auta gitti.

MAÇ BAŞLADI
MAÇ BAŞLADI

Dortmund'da mücadele başladı! Başarılar Bizim Çocuklar

TARAFTARLA ARASINDA GERGİNLİK
TARAFTARLA ARASINDA GERGİNLİK

Türk ve Gürcü taraftarlar arasında maçın başlamasına 1 saat kala kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası olay yatıştı.

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İLK 11'LER
İLK 11LER

TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

DORTMUND'DA YAĞMUR BAŞLADI
DORTMUNDDA YAĞMUR BAŞLADI

Maçın başlamasına yaklaşık 2 saat kala Dortmund'da şiddetli bir yağmur başladı. Yağmurun maç saatinde de devam etmesi bekleniyor.

UĞUR MELEKE'DEN SON DEĞERLENDİRMELER

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, maça kısa süre kala son değerlendirmelerini Spor Arena'ya yaptı.

TARAFTARLAR MEŞALELERLE STADYUMA GİTTİ
TARAFTARLAR MEŞALELERLE STADYUMA GİTTİ

Türk taraftarlar, KleppingStrabe’de toplandı. Taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlarla millilere destek oldu. 'Çılgın Türkler' daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

MEHTER MARŞI VE ÖLÜRÜM TÜRKİYEM...

Kritik maçın oynanacağı şehir olan Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, kenti adeta kırmızı - beyaza boyadı. Taraftarlar, 'Mehter Marşı' ve 'Ölürüm Türkiyem' eşliğinde tezahüratlarda bulundu.

12 OYUNCU İLK KEZ
12 OYUNCU İLK KEZ

Arda Güler (19), Kenan Yıldız (19), Semih Kılıçsoy (18), Ahmetcan Kaplan (21), Bertuğ Yıldırım (21), Ferdi Kadıoğlu (24), Salih Özcan (26), İsmail Yüksek (25), Barış Alper Yılmaz (24), Yunus Akgün (23) Abdülkerim Bardakcı (29) Samet Akaydın (30) kariyerlerinde ilk kez Avrupa’nın milli takımlar düzeyindeki en üst organizasyonunda forma giyecek.

İRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK
İRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK

Ay-Yıldızlılar'da İrfan Can Kahveci dışında eksik oyuncu bulunmuyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen İrfan Can’ın ilk 2 maçta forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli futbolcunun tedavisi devam ederken, son antrenmanda yürüyüş yaptı. A Milli Takım kadrosunda bulunan 26 futbolcunun 12’si ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineSAMET ÇİZGİDEN ÇIKARDI, KEREM BOŞ KALEYE ATTI
timelineYUSUF YAZICI, KALECİYİ GEÇEMEDİ
timelineGÜRCİSTAN DİREĞE TAKILDI
timelineARDA GÜLER'DEN FÜZE!
timelineHAKAN'IN FRİKİĞİNİ KALECİ ÇIKARDI
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineGÜRCİSTAN GOLÜ BULDU
timelineİKİNCİ GOLÜMÜZ OFSAYTA TAKILDI
timelineMERT MÜLDÜR'DEN HARİKA GOL!
timelineTOP DİREKTEN DÖNDÜ
timelineKÖŞE VURUŞLARINDA GOL ARIYORUZ
timelineMAÇ BAŞLADI
timelineTARAFTARLA ARASINDA GERGİNLİK
timelineİLK 11'LER
timelineDORTMUND'DA YAĞMUR BAŞLADI
timelineUĞUR MELEKE'DEN SON DEĞERLENDİRMELER
timelineTARAFTARLAR MEŞALELERLE STADYUMA GİTTİ
timelineMEHTER MARŞI VE ÖLÜRÜM TÜRKİYEM...
timeline12 OYUNCU İLK KEZ
timelineİRFAN CAN DIŞINDA EKSİK YOK
Gözden KaçmasınTürkiye - Gürcistan maçından ekranlara yansımayanlarTürkiye - Gürcistan maçından ekranlara yansımayanlarHaberi görüntüle

İLK 11'LER

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TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

Gözden KaçmasınTürkiye - Gürcistan maçında yoğun yağmur ve taraftarlar arasında gerginlikTürkiye - Gürcistan maçında yoğun yağmur ve taraftarlar arasında gerginlik!Haberi görüntüle

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Abdülkerim'in kafa vuruşu yandan auta gitti.
10. dakikada Gürcistan savunmasının hatasında ceza sahası sol tarafında topun sahibi olan Kenan Yıldız, pasını bekletmeden yay üzerindeki Kaan Ayhan'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp kaleye paralel şekilde dışarı çıktı.
11. dakikada gelişen Gürcistan atağında Mekvabishvili'nin ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören pozisyondan çektiği şutta savunmada Abdülkerim'e de çarpan topu kaleci Mert Günok sağına uzanıp kornere çeldi.
14. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Kenan Yıldız'ın son çizgiye inmeden çektiği sert şutu kaleci Mamardashvili iki hamlede kontrol etti.
25. dakikada sol kanattan Orkun'un pasında ceza alanına hareketlenen Ferdi'nin son çizgiye inip içeriye çevirdiği topu savunmada Dvali kafayla arkaya aşırdı. Sağ çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mert Müldür'ün gelişine sert şutu ağlarla gitti. 1-0
27. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Barış Alper'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Arda Güler, yerden ceza sahasına ortaladı. Altıpas içinde Orkun'un dokunduğu topa arkada direkteki Kenan'ın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak hakem Facundo Tello, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
32. dakikada sağ taraftan atağa çıkan Gürcistan'da Kochorashvili'nin, ceza sahası çizgisi üzerinden ön direğe yerde gönderdiği topa Mikautadze'nin bekletmeden vuruşu direk yanından filelere gitti. 1-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada A Milli Takım’da ceza sahası dışı hafif sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu’nun şutunu kaleci Mamardashvili uzaklaştırdı.
65. dakikada Kaan Ayhan’ın rakibinden kaptığı topu sağ kanatta önüne alan Arda Güler’in içeri doğru kat etmeye başladığı esnada yaklaşık 25 metre uzaktan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
70. dakikada gelişen Gürcistan atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kochorashvili’nin savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki şutu üst direkten oyun alanına döndü.
87. dakikada Zeki Çelik’in ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Yusuf Yazıcı’nın kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+7. dakikada Gürcistan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından kaleci Mert Günok'un uzaklaştırdığı topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip ceza sahası içine girmeden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

 

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#EURO 2024#Türkiye#Gürcistan

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