Türkiye 3-1 Gürcistan (EURO 2024 maç özeti)

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EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Takımımız, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan ve Arjantinli hakem Facundo Tello'nun düdük çaldığı maçı Milli Takımımız 2-1 kazandı.

Türkiye'ye 3 puanı getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür ve 65. dakikada Arda Güler atarken Gürcistan'ın sayısını 32'de Mikautadze kaydetti.

TARİHİMİZDE İLK KEZ 3 PUANLA BAŞLADIK!

Bu maçın ardından A Milli Takımımız F Grubu'na 3 puanla başlamış oldu. Milli Takımımız, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na ilk maçını kazanarak başladı.

Gürcistan ise tarihindeki ilk Avrupa Şampiyonası maçından yenilgiyle ayrılmış oldu.

TÜRKİYE 3-1 GÜRCİSTAN

GOL: 25' Mert Müldür, 32' Mikautadze, 65' Arda Güler, 90+7' Kerem Aktürkoğlu

İlk yarı sonucu: 1-1

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İLK 11'LER

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TÜRKİYE: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz

GÜRCİSTAN: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Arda Güler'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Abdülkerim'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

10. dakikada Gürcistan savunmasının hatasında ceza sahası sol tarafında topun sahibi olan Kenan Yıldız, pasını bekletmeden yay üzerindeki Kaan Ayhan'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp kaleye paralel şekilde dışarı çıktı.

11. dakikada gelişen Gürcistan atağında Mekvabishvili'nin ceza alanı dışında kaleyi karşıdan gören pozisyondan çektiği şutta savunmada Abdülkerim'e de çarpan topu kaleci Mert Günok sağına uzanıp kornere çeldi.

14. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Kenan Yıldız'ın son çizgiye inmeden çektiği sert şutu kaleci Mamardashvili iki hamlede kontrol etti.

25. dakikada sol kanattan Orkun'un pasında ceza alanına hareketlenen Ferdi'nin son çizgiye inip içeriye çevirdiği topu savunmada Dvali kafayla arkaya aşırdı. Sağ çaprazda ceza sahası çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mert Müldür'ün gelişine sert şutu ağlarla gitti. 1-0

27. dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Barış Alper'in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Arda Güler, yerden ceza sahasına ortaladı. Altıpas içinde Orkun'un dokunduğu topa arkada direkteki Kenan'ın vuruşu ağlarla buluştu. Ancak hakem Facundo Tello, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

32. dakikada sağ taraftan atağa çıkan Gürcistan'da Kochorashvili'nin, ceza sahası çizgisi üzerinden ön direğe yerde gönderdiği topa Mikautadze'nin bekletmeden vuruşu direk yanından filelere gitti. 1-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



57. dakikada A Milli Takım’da ceza sahası dışı hafif sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu’nun şutunu kaleci Mamardashvili uzaklaştırdı.

65. dakikada Kaan Ayhan’ın rakibinden kaptığı topu sağ kanatta önüne alan Arda Güler’in içeri doğru kat etmeye başladığı esnada yaklaşık 25 metre uzaktan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

70. dakikada gelişen Gürcistan atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kochorashvili’nin savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki şutu üst direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Zeki Çelik’in ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Yusuf Yazıcı’nın kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+7. dakikada Gürcistan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından kaleci Mert Günok'un uzaklaştırdığı topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip ceza sahası içine girmeden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1