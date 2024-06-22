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Türkiye 0-3 Portekiz (EURO 2024 maç özeti)

Güncelleme Tarihi:

#EUR0 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#Türkiye
Türkiye 0-3 Portekiz (EURO 2024 maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 20:50

A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

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EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz karşı karşıya geldi. Dortmund'da oynanan ve Felix Zwayer'in düdük çaldığı maçı Portekiz 3-0 kazandı.

A Milli Takımımız karşısında Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bruno Fernandes, 28. dakikada Samet Akaydin (kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.

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PORTEKİZ GRUPTAN LİDER ÇIKMAYI GARANTİLEDİ

İkinci maçlar sonucu puanını 6'ya yükselten Portekiz, gruptan lider çıkmayı garantiledi. A Milli Takımımız ise 3 puanda kaldı.

Grubun kapanış gününde Milli Takımımız, Çekya ile; Portekiz ise Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

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TÜRKİYE 0-3 PORTEKİZ

GOL: 21' Bernardo Silva, 28' Samet Akaydin (K.K.), 56' Fernandes

İlk yarı sonucu: 0-2

MAÇ SONA ERDİ
MAÇ SONA ERDİ

Son düdük çaldı ve maç bitti. A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

SAMET AKAYDİN SAKATLANDI, ARDA GÜLER DE OYUNDA

Milli Takımımız'da Arda Güler, Yunus Akgün'ün yerine 70. dakikada oyuna dahil oldu. Sakatlanan Samet Akaydin oyuna devam edemedi ve 75. dakikada yerini Merih'e bıraktı.

PORTEKİZ 3. GOLÜ BULDU
PORTEKİZ 3. GOLÜ BULDU

56. dakikada savunma arkasına atılan topa Abdülkerim müdahale edemeyince Ronaldo kaleciyle karşı karşıya kaldı. Solundan gelen arkadaşını gördü. Bruno Fernandes, takım arkadaşı Altay Bayındır'ın koruduğu kaleye topu yolladı.

TRİBÜNLERDE ARDA GÜLER SESLERİ
TRİBÜNLERDE ARDA GÜLER SESLERİ

İkinci yarının ilk bölümü golsüz geçildi. Tribünlerde Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahüratlar var.

İLK YARI SONA ERDİ
İLK YARI SONA ERDİ

İlk yarı, Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

BÜYÜK HATA! İKİNCİ GOL...

Savunmamızda büyük hata sonucu ikinci golü kalemizde görüyoruz. Rahat pozisyonda Samet'in geri pasında Altay'ı geçen top ağlarımıza gitti. Portekiz 2-0 önde.

PORTEKİZ GOLÜ BULDU
PORTEKİZ GOLÜ BULDU

22. dakikada geri düşüyoruz. Leao'nun soldan pasında Orkun'dan seken top Ronaldo'yu geçip Bernardo Silva'nın önünde kaldı. Silva'nın sert şutunda top ağlarla buluştu.

İLK NET FIRSAT BİZDEN
İLK NET FIRSAT BİZDEN

5. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında arka direğe gelen topa Kerem Aktürkoğlu dokunamadı. Milli futbolcumuz yerde kaldı, penaltı bekledik ancak oyun devam etti.

MAÇ BAŞLADI! BAŞARILAR ÇOCUKLAR
MAÇ BAŞLADI BAŞARILAR ÇOCUKLAR

Türkiye - Portekiz maçı başladı! Başarılar Türkiyem

KIRMIZI DUVAR!
KIRMIZI DUVAR

Dortmund Stadyumu'nda 'Sarı Duvar' yerini yine 'Kırmızı Duvara bırakmış durumda.

ALTAY BAYINDIR'A DESTEK

Portekiz maçında ilk 11'de olan Altay Bayındır'a ısınmaya çıktığı sırada büyük destek geldi.

ONLAR OYNADI, BİZE YARADI
ONLAR OYNADI, BİZE YARADI

Grubumuzdaki diğer maçta Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Portekiz maçını kazanmamız halinde gruptan lider çıkmayı garantileyeceğiz.

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MONTELLA'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ
MONTELLADAN ARDA GÜLER SÖZLERİ

"Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da."

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İLK 11'LER BELLİ OLDU
İLK 11LER BELLİ OLDU

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leão, Ronaldo.

TAKIMLAR STADA BÖYLE GELDİ

Türkiye ve Portekiz otobüsleri stada böyle geldi. Milli Takımımızın otobüsü büyük destekle stada giriş yaparken Portekiz otobüsü ıslıklar eşliğinde stada girdi.

MUHTEMEL 11'İMİZ
MUHTEMEL 11İMİZ

Son gelişmeler sonrası A Milli Takımımızın Portekiz karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, Hakan, Yunus, Barış Alper, Kerem.

KALEDE ALTAY BAYINDIR SÜRPRİZİ!
KALEDE ALTAY BAYINDIR SÜRPRİZİ

Portekiz maçında Milli Takımımızın kalesini Altay Bayındır koruyacak. Mert Günok'un bu sabah bir ağrısı olduğu ve dizinde ödem bulunduğu belirtildi.

Arda Güler'in yerine de Yunus Akgün'ün oynaması bekleniyor.

PORTEKİZ'İN MUHTEMEL 11'İ
PORTEKİZİN MUHTEMEL 11İ

Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

SON İDMANDA DENENEN 11
SON İDMANDA DENENEN 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Portekiz maçının son taktik antrenmanında denediği 11 ortaya çıktı.

50 yaşındaki teknik adam idmanda Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz 11'ini denedi.

Montella, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen basın toplantısında Montella, "Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

PORTEKİZ 7-2 ÖNDE
PORTEKİZ 7-2 ÖNDE

Türkiye, Avrupa şampiyonalarında Portekiz ile oynadığı 3 maçı da kaybederken, gol sevinci yaşayamadı (1996’da 0-1, 2000’de 0-2, 2012’de 1-3). İki ülke arasındaki toplam 9 maçta ise Portekiz 7, Türkiye 2 galibiyet aldı.

İKİ İSİM SINIRDA
İKİ İSİM SINIRDA

Türkiye ve Portekiz’de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. İlk maçlarda sarı kartla uyarılan Hakan ve Abdülkerim ile Portekiz’den Leao ve Conceiçao, bugün de kart görürlerse gruptaki son karşılaşmada oynayamayacak.

KAZANAN GARANTİLEYECEK
KAZANAN GARANTİLEYECEK

Grupta 3’er puan ve averaj farkıyla ilk iki sırada yer alan Türkiye ile Portekiz’in mücadelesinden galip çıkacak ekip, gruptan çıkmayı garantileyecek.

ALMAN HAKEM YÖNETECEK
ALMAN HAKEM YÖNETECEK

Müsabakayı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. 4. hakemliği İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevini ise Alman Bastian Dankert üstlenecek.

TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

UĞUR MELEKE'NİN MAÇ YORUMUNDA MONTELA VURGUSU
UĞUR MELEKENİN MAÇ YORUMUNDA MONTELA VURGUSU

Montella’nın bu tarz rakiplere karşı akıl oyunlarında ve geçiş stratejilerinde karnesi iyi. Hırvatlar’ı böyle bir maçta deplasman da 1-0 yendik. Berlin’de Almanya’yı böyle 3-2 mağlup ettik. 0-0 biten İtalya maçı da olumlu. Rakibimiz yüzde 60-70 topa sahip olduğunda, oyunu ikinci-üçüncü bölgeye yığdığında çabuk geçişler yakalayan bir takım hüviyetine büründük Vincenzo Montella ile. Zaten Barış Alper Yılmaz’ın, Kenan Yıldız’ın, Kerem Aktürkoğlu’nun koşuları, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in düşünce hızları buna çok müsait.

DORTMUND SOKAKLARI YİNE KIRMIZI BEYAZ
DORTMUND SOKAKLARI YİNE KIRMIZI BEYAZ

A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.

Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe’de toplandı. Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.

Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.

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MİLLİLERİN RAKİBİ PORTEKİZ
MİLLİLERİN RAKİBİ PORTEKİZ

EURO 2024’ün F Grubu’na 3-1’lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, ilk maçında Çekya’yı uzatmalarda attığı golle 2-1 yenen Portekiz ile karşılaşacak.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineMAÇ SONA ERDİ
timelineSAMET AKAYDİN SAKATLANDI, ARDA GÜLER DE OYUNDA
timelinePORTEKİZ 3. GOLÜ BULDU
timelineTRİBÜNLERDE ARDA GÜLER SESLERİ
timelineİLK YARI SONA ERDİ
timelineBÜYÜK HATA! İKİNCİ GOL...
timelinePORTEKİZ GOLÜ BULDU
timelineİLK NET FIRSAT BİZDEN
timelineMAÇ BAŞLADI! BAŞARILAR ÇOCUKLAR
timelineKIRMIZI DUVAR!
timelineALTAY BAYINDIR'A DESTEK
timelineONLAR OYNADI, BİZE YARADI
timelineMONTELLA'DAN ARDA GÜLER SÖZLERİ
timelineİLK 11'LER BELLİ OLDU
timelineTAKIMLAR STADA BÖYLE GELDİ
timelineMUHTEMEL 11'İMİZ
timelineKALEDE ALTAY BAYINDIR SÜRPRİZİ!
timelinePORTEKİZ'İN MUHTEMEL 11'İ
timelineSON İDMANDA DENENEN 11
timelinePORTEKİZ 7-2 ÖNDE
timelineİKİ İSİM SINIRDA
timelineKAZANAN GARANTİLEYECEK
timeline ALMAN HAKEM YÖNETECEK
timelineTÜRKİYE PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
timelineUĞUR MELEKE'NİN MAÇ YORUMUNDA MONTELA VURGUSU
timelineDORTMUND SOKAKLARI YİNE KIRMIZI BEYAZ
timelineMİLLİLERİN RAKİBİ PORTEKİZ

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.

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PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leão, Ronaldo.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Abdülkerim’in gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topu önüne alan Zeki Çelik ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Barış Alper’i geçen meşin yuvarlağa arka direkteki Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda savunma araya girdi.
8. dakikada Cancelo’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Ronaldo’nun kafa vuruşu yandan auta gitti.
21. dakikada Leao’nun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına hareketlenen Nuno Mendes’in yerden ortasında savunmada Abdülkerim’in topuğundan seken top geriye doğru açıldı. Meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Bernardo Silva’nın sağ çaprazdan gelişine çektiği şut filelerle buluştu. 0-1
28. dakikada Cancelo’dan gelen topu ceza sahası dışı sol çaprazında kontrol eden Samet Akaydin, kaleye dönmek istedi. Kaleci Altay ile arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu Samet’in gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun çalımlarla ceza sahasına girip çapraz pozisyondan yakın köşeye yerden çektiği sert şutu kaleci Costa kornere çeldi.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Yusuf Yazıcı’nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Costa’da kaldı.
56. dakikada sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp ceza sahasına giren Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını sol çaprazda müsait pozisyondaki Bruno Fernandes’e aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
88. dakikada atılan ara pasta defansın arkasına sarkan Bernardo Silva kale önünde topa vurmaya çalışırken kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

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#EUR0 2024#Avrupa Futbol Şampiyonası#Türkiye

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