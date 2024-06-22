Türkiye 0-3 Portekiz (EURO 2024 maç özeti)

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EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz karşı karşıya geldi. Dortmund'da oynanan ve Felix Zwayer'in düdük çaldığı maçı Portekiz 3-0 kazandı.
A Milli Takımımız karşısında Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Bruno Fernandes, 28. dakikada Samet Akaydin (kendi kalesine) ve 56. dakikada Bruno Fernandes kaydetti.
PORTEKİZ GRUPTAN LİDER ÇIKMAYI GARANTİLEDİ
İkinci maçlar sonucu puanını 6'ya yükselten Portekiz, gruptan lider çıkmayı garantiledi. A Milli Takımımız ise 3 puanda kaldı.
Grubun kapanış gününde Milli Takımımız, Çekya ile; Portekiz ise Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE 0-3 PORTEKİZ
GOL: 21' Bernardo Silva, 28' Samet Akaydin (K.K.), 56' Fernandes
İlk yarı sonucu: 0-2
Son düdük çaldı ve maç bitti. A Milli Takımımız, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Milli Takımımız'da Arda Güler, Yunus Akgün'ün yerine 70. dakikada oyuna dahil oldu. Sakatlanan Samet Akaydin oyuna devam edemedi ve 75. dakikada yerini Merih'e bıraktı.
56. dakikada savunma arkasına atılan topa Abdülkerim müdahale edemeyince Ronaldo kaleciyle karşı karşıya kaldı. Solundan gelen arkadaşını gördü. Bruno Fernandes, takım arkadaşı Altay Bayındır'ın koruduğu kaleye topu yolladı.
İkinci yarının ilk bölümü golsüz geçildi. Tribünlerde Arda Güler'in oyuna girmesi için tezahüratlar var.
İlk yarı, Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Savunmamızda büyük hata sonucu ikinci golü kalemizde görüyoruz. Rahat pozisyonda Samet'in geri pasında Altay'ı geçen top ağlarımıza gitti. Portekiz 2-0 önde.
22. dakikada geri düşüyoruz. Leao'nun soldan pasında Orkun'dan seken top Ronaldo'yu geçip Bernardo Silva'nın önünde kaldı. Silva'nın sert şutunda top ağlarla buluştu.
5. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında arka direğe gelen topa Kerem Aktürkoğlu dokunamadı. Milli futbolcumuz yerde kaldı, penaltı bekledik ancak oyun devam etti.
Türkiye - Portekiz maçı başladı! Başarılar Türkiyem
Dortmund Stadyumu'nda 'Sarı Duvar' yerini yine 'Kırmızı Duvara bırakmış durumda.
Portekiz maçında ilk 11'de olan Altay Bayındır'a ısınmaya çıktığı sırada büyük destek geldi.
Grubumuzdaki diğer maçta Gürcistan ile Çekya 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Portekiz maçını kazanmamız halinde gruptan lider çıkmayı garantileyeceğiz.
"Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da."
TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.
PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leão, Ronaldo.
Türkiye ve Portekiz otobüsleri stada böyle geldi. Milli Takımımızın otobüsü büyük destekle stada giriş yaparken Portekiz otobüsü ıslıklar eşliğinde stada girdi.
Son gelişmeler sonrası A Milli Takımımızın Portekiz karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:
Altay, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Orkun, Hakan, Yunus, Barış Alper, Kerem.
Portekiz maçında Milli Takımımızın kalesini Altay Bayındır koruyacak. Mert Günok'un bu sabah bir ağrısı olduğu ve dizinde ödem bulunduğu belirtildi.
Arda Güler'in yerine de Yunus Akgün'ün oynaması bekleniyor.
Costa, Dias, Pepe, Mendes, Dalot, Vitinha, Fernandes, Cancelo, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Portekiz maçının son taktik antrenmanında denediği 11 ortaya çıktı.
50 yaşındaki teknik adam idmanda Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz 11'ini denedi.
Montella, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen basın toplantısında Montella, "Arda'nın şut yüzdesi çok yüksek. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Yarın ilk 11 mi yoksa sonradan mı gireceğine beraber karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye, Avrupa şampiyonalarında Portekiz ile oynadığı 3 maçı da kaybederken, gol sevinci yaşayamadı (1996’da 0-1, 2000’de 0-2, 2012’de 1-3). İki ülke arasındaki toplam 9 maçta ise Portekiz 7, Türkiye 2 galibiyet aldı.
Türkiye ve Portekiz’de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart cezası sınırında yer alıyor. İlk maçlarda sarı kartla uyarılan Hakan ve Abdülkerim ile Portekiz’den Leao ve Conceiçao, bugün de kart görürlerse gruptaki son karşılaşmada oynayamayacak.
Grupta 3’er puan ve averaj farkıyla ilk iki sırada yer alan Türkiye ile Portekiz’in mücadelesinden galip çıkacak ekip, gruptan çıkmayı garantileyecek.
Müsabakayı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Zwayer’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. 4. hakemliği İspanyol Jesus Gil Manzano, VAR görevini ise Alman Bastian Dankert üstlenecek.
Dortmund kentindeki BVB Dortmund Stadı’ndaki karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak ve mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Montella’nın bu tarz rakiplere karşı akıl oyunlarında ve geçiş stratejilerinde karnesi iyi. Hırvatlar’ı böyle bir maçta deplasman da 1-0 yendik. Berlin’de Almanya’yı böyle 3-2 mağlup ettik. 0-0 biten İtalya maçı da olumlu. Rakibimiz yüzde 60-70 topa sahip olduğunda, oyunu ikinci-üçüncü bölgeye yığdığında çabuk geçişler yakalayan bir takım hüviyetine büründük Vincenzo Montella ile. Zaten Barış Alper Yılmaz’ın, Kenan Yıldız’ın, Kerem Aktürkoğlu’nun koşuları, Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler’in düşünce hızları buna çok müsait.
A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynayacağı Portekiz maçı öncesinde Türk taraftarlar, Dortmund sokaklarını kırmızı-beyaza çevirdi.
Bu maç öncesinde Türk taraftarlar, Gürcistan karşılaşmasında olduğu gibi Dortmund'da bulunan KleppingStrabe’de toplandı. Binlerce Türk taraftarı meşaleler yakıp, tezahüratlar söyleyerek millilere destek verirken, sokakları da kırmızı-beyaza çevirdi.
Taraftarlar daha sonra maçın oynanacağı stadyuma yürüdü.
EURO 2024’ün F Grubu’na 3-1’lik Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, ilk maçında Çekya’yı uzatmalarda attığı golle 2-1 yenen Portekiz ile karşılaşacak.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz.
PORTEKİZ: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo, Leão, Ronaldo.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Abdülkerim’in gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topu önüne alan Zeki Çelik ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Barış Alper’i geçen meşin yuvarlağa arka direkteki Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda savunma araya girdi.
8. dakikada Cancelo’nun ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Ronaldo’nun kafa vuruşu yandan auta gitti.
21. dakikada Leao’nun pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına hareketlenen Nuno Mendes’in yerden ortasında savunmada Abdülkerim’in topuğundan seken top geriye doğru açıldı. Meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Bernardo Silva’nın sağ çaprazdan gelişine çektiği şut filelerle buluştu. 0-1
28. dakikada Cancelo’dan gelen topu ceza sahası dışı sol çaprazında kontrol eden Samet Akaydin, kaleye dönmek istedi. Kaleci Altay ile arasında yaşanan anlaşmazlık sonucu Samet’in gönderdiği meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
31. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun çalımlarla ceza sahasına girip çapraz pozisyondan yakın köşeye yerden çektiği sert şutu kaleci Costa kornere çeldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Yusuf Yazıcı’nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Costa’da kaldı.
56. dakikada sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp ceza sahasına giren Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını sol çaprazda müsait pozisyondaki Bruno Fernandes’e aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
88. dakikada atılan ara pasta defansın arkasına sarkan Bernardo Silva kale önünde topa vurmaya çalışırken kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.