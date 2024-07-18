Türk futbolunda tarihi gün: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçiliyor! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışta...

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Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) aylardır heyecanla beklenen büyük gün sonunda geldi; TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün gerçekleştiriliyor. Ankara’daki JW Marriott Hotel’de saat 11.00’de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.
1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi yapılacak.
Genel kurula, başkan adaylarının topladıkları imzaları divana teslim etmeleri için ara verildi.
Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi; İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi itiraz etti. Salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Oylama yeniden yapıldı ve el kaldıranların tek tek sayılmasının ardından yeniden Mehmet Baykan Divan Başkanı seçildi. Baykan, sayımda 146 oy aldı. Murat Sancak'a ise 84 oy çıktı.
Başkan adayları İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi, seçim öncesi el sıkıştı.
Göksel Gümüşdağ: "Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu futbolun içerisinden gelen insanlar. İki başkanı dinleyeceğiz, futbol lehine bir karar verilecek. Buna inanıyorum. Önce şu bütün camiaları birleştirmemiz lazım. Kavga ve gürültü bitmeli, futbolun sorunlarına odaklanmalıyız. Geçen sene futbol çok gerildi, hepimiz farkındayız. Eskisi gibi takımlar bir arada olmalı. Marka değeri, sevgi ve kardeşlikten uzaklaştık. Önce bir araya gelmeliyiz. En büyük temel sorun bu. Finansal olarak gelirlerimizi arttırmalıyız. MHK gençleştirilmeli, orası yapılandırılmalı. Ancak en temel sorun kavgaların bitmesi." (TRT Spor)
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Uzun zamandan beri yarışın olmadığı genel kurullar oldu. Türk milletine yakışır şekilde seçimin tamamlanmasını istiyoruz. Türk futbolunda kaosun bitmesini, barışın ve kardeşliğin gelmesini istiyoruz. Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim." (TRT Spor)
İbrahim Hacıosmanoğlu: "Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum." (TRT Spor)
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gerçekleştirilen toplantıya geldi.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Yöneticisi Hulusi Belgü, toplantıya geldi.
Rizespor'un baskılar sonucunda delege listesinden çıkardığı Ceyhun Kazancı, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından yönetim listesine alındı.
Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu, tüm delegeleri ve kulüp başkanlarını kapıda karşılayarak ellerini sıktı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olması nedeniyle tüm başkanlar ile tek tek görüştü. Sorunlarını dinleyerek fikir alışverişi yaptı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat kongreye delegeleriyle birlikte geldi. İki başkan adayı ile de el sıkıştı.
Söz konusu üç adayın başkanlık seçimine girebilmesi için bugün Genel Kurul Divanı’na, delegelerin 5’te 1’inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor. Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027’ye kadar görev yapacak. Başkanlığa yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi’nin mevcut yönetim kurulundan bazı üyelerle yollarını ayırıp yeni isimleri ekibine aldığı, rakibi İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ise özellikle 2. ve 3. Lig’de mücadele eden Anadolu kulüplerinden oy toplamak için yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
TFF Başkanlığı için yarışacak olan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hangi kulüplerden oy alacağı büyük ölçüde netleşti. Galatasaray, Gaziantep, Başakşehir, Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor’un Büyükekşi’ye, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Sivasspor’un ise Hacıosmanoğlu’na oy vereceği iddia edildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Samsunspor kulüplerinin ise kararlarını bugün vereceği belirtildi.
Bugün yapılacak ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3’te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. TFF, 11 Temmuz’da yaptığı duyuruda, başkan adaylığı için mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başvurularının kabul edildiğini açıklamıştı. Ancak 10 Temmuz’da adaylığının kabul edildiğini ilan eden Yardımcı, 11 Temmuz’da sosyal medyadan bir açıklama yaparak adaylıktan çekildiğini bildirmişti.