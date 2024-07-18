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Türk futbolunda tarihi gün: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı seçiliyor! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışta...

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#TFF#Başkanlık Seçimi#Mehmet Büyükekşi
Türk futbolunda tarihi gün: Türkiye Futbol Federasyonunun yeni başkanı seçiliyor Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu yarışta...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 10:49

Türkiye Futbol Federasyonu'nun tarihi seçim günü geldi çattı... Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu, 2027'ye kadar görev yapmak için yarışa girdi. Ankara’da saat 11.00’de başlayan kongrede önce Büyükekşi yönetiminin 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki hesap ve faaliyetleri ibraya sunulacak, ardından 2024-2025 bütçesi oylanacak. Sonrasında ise TFF Başkanlığı için seçime geçilecek.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) aylardır heyecanla beklenen büyük gün sonunda geldi; TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün gerçekleştiriliyor. Ankara’daki JW Marriott Hotel’de saat 11.00’de başlayan toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor.

1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 tarihlerini kapsayan dönemin hesap ve faaliyetlerinin ibraya sunulacağı genel kurulda ayrıca 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de onaya sunulacak. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi yapılacak.

OTURUMA ARA VERİLDİ
OTURUMA ARA VERİLDİ

Genel kurula, başkan adaylarının topladıkları imzaları divana teslim etmeleri için ara verildi.

DİVAN BAŞKANI MEHMET BAYKAN
DİVAN BAŞKANI MEHMET BAYKAN

Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi; İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi itiraz etti. Salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Oylama yeniden yapıldı ve el kaldıranların tek tek sayılmasının ardından yeniden Mehmet Baykan Divan Başkanı seçildi. Baykan, sayımda 146 oy aldı. Murat Sancak'a ise 84 oy çıktı.

ADAYLAR EL SIKIŞTI
ADAYLAR EL SIKIŞTI

Başkan adayları İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi, seçim öncesi el sıkıştı.

GÜMÜŞDAĞ: TEMEL SORUN KAVGANIN BİTMESİ
GÜMÜŞDAĞ: TEMEL SORUN KAVGANIN BİTMESİ

Göksel Gümüşdağ: "Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu futbolun içerisinden gelen insanlar. İki başkanı dinleyeceğiz, futbol lehine bir karar verilecek. Buna inanıyorum. Önce şu bütün camiaları birleştirmemiz lazım. Kavga ve gürültü bitmeli, futbolun sorunlarına odaklanmalıyız. Geçen sene futbol çok gerildi, hepimiz farkındayız. Eskisi gibi takımlar bir arada olmalı. Marka değeri, sevgi ve kardeşlikten uzaklaştık. Önce bir araya gelmeliyiz. En büyük temel sorun bu. Finansal olarak gelirlerimizi arttırmalıyız. MHK gençleştirilmeli, orası yapılandırılmalı. Ancak en temel sorun kavgaların bitmesi." (TRT Spor)

'TÜM BAŞKANLARA SÖYLEDİM'

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Uzun zamandan beri yarışın olmadığı genel kurullar oldu. Türk milletine yakışır şekilde seçimin tamamlanmasını istiyoruz. Türk futbolunda kaosun bitmesini, barışın ve kardeşliğin gelmesini istiyoruz. Sayın Büyükekşi aday olmadan önce önemli kulüpler bir toplantıda başkan olmamı istedi. Hasan Arat da zamanında beni istedi. Ancak ben o dönem aday olmayı düşünmedim. Gelişmeler üzerine futbol ailesi yine aday olmamı istedi. Bu çarpık düzeni, kirli olan futbolu düzeltecek bir başkan adayı var. Büyükekşi'yi seçerlerse, gönülden bu işi yapan başkanlar artık bu işle uğraşmamalı. Bunu tüm başkanlara söyledim." (TRT Spor)

HACIOSMANOĞLU: YARDIMCI'NIN ÇEKİLMESİ BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKTI
HACIOSMANOĞLU: YARDIMCININ ÇEKİLMESİ BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Servet Yardımcı'nın çekilmesi ve yaptığı açıklama, dünya futbol kamuoyunda bizi çok zor durumda bıraktı. Herhalde UEFA ve FIFA ilk kez başkan yardımcılarını genel kurula gözlemci olarak gönderdi. Büyükekşi'ye aziz milletimize yakışır bir şekilde kongre olmasını söyledim. UEFA ve FIFA'ya demokratik seçim olduğunu göstermemiz gerektiğini ilettim. Kazanacağımı düşünüyorum, bunu görüyorum. Tek adaylı seçim olsaydı, UEFA ve FIFA devreye girerdi. Bu anlamda Türk futboluna hizmet ettiğimi düşünüyorum." (TRT Spor)

DURSUN ÖZBEK DE TOPLANTIDA
DURSUN ÖZBEK DE TOPLANTIDA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gerçekleştirilen toplantıya geldi.

ACUN ILICALI DA TOPLANTIYA GELDİ
ACUN ILICALI DA TOPLANTIYA GELDİ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Yöneticisi Hulusi Belgü, toplantıya geldi.

CEYHUN KAZANCI LİSTEYE GİRDİ
CEYHUN KAZANCI LİSTEYE GİRDİ

Rizespor'un baskılar sonucunda delege listesinden çıkardığı Ceyhun Kazancı, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından yönetim listesine alındı.

ADAYLAR, DELEGELERİ KAPIDA KARŞILADI

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu, tüm delegeleri ve kulüp başkanlarını kapıda karşılayarak ellerini sıktı.

ALİ KOÇ, BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ
ALİ KOÇ, BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olması nedeniyle tüm başkanlar ile tek tek görüştü. Sorunlarını dinleyerek fikir alışverişi yaptı.

HASAN ARAT, İKİ ADAYLA DA EL SIKIŞTI
HASAN ARAT, İKİ ADAYLA DA EL SIKIŞTI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat kongreye delegeleriyle birlikte geldi. İki başkan adayı ile de el sıkıştı.

YENİ BAŞKAN 2027'YE KADAR GÖREV YAPACAK
YENİ BAŞKAN 2027YE KADAR GÖREV YAPACAK

Söz konusu üç adayın başkanlık seçimine girebilmesi için bugün Genel Kurul Divanı’na, delegelerin 5’te 1’inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor. Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027’ye kadar görev yapacak. Başkanlığa yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi’nin mevcut yönetim kurulundan bazı üyelerle yollarını ayırıp yeni isimleri ekibine aldığı, rakibi İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ise özellikle 2. ve 3. Lig’de mücadele eden Anadolu kulüplerinden oy toplamak için yoğun bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.

ÜÇ BÜYÜKLERİN KARARI

TFF Başkanlığı için yarışacak olan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu’nun hangi kulüplerden oy alacağı büyük ölçüde netleşti. Galatasaray, Gaziantep, Başakşehir, Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor’un Büyükekşi’ye, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Sivasspor’un ise Hacıosmanoğlu’na oy vereceği iddia edildi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Samsunspor kulüplerinin ise kararlarını bugün vereceği belirtildi.

SERVET YARDIMCI YARIŞTAN ÇEKİLDİ
SERVET YARDIMCI YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Bugün yapılacak ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) sağlanamazsa genel kurul bir gün sonra delege tam sayısının 3’te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz Cuma günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek. TFF, 11 Temmuz’da yaptığı duyuruda, başkan adaylığı için mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başvurularının kabul edildiğini açıklamıştı. Ancak 10 Temmuz’da adaylığının kabul edildiğini ilan eden Yardımcı, 11 Temmuz’da sosyal medyadan bir açıklama yaparak adaylıktan çekildiğini bildirmişti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineOTURUMA ARA VERİLDİ
timelineDİVAN BAŞKANI MEHMET BAYKAN
timelineADAYLAR EL SIKIŞTI
timelineGÜMÜŞDAĞ: TEMEL SORUN KAVGANIN BİTMESİ
timeline'TÜM BAŞKANLARA SÖYLEDİM'
timelineHACIOSMANOĞLU: YARDIMCI'NIN ÇEKİLMESİ BİZİ ZOR DURUMDA BIRAKTI
timelineDURSUN ÖZBEK DE TOPLANTIDA
timelineACUN ILICALI DA TOPLANTIYA GELDİ
timelineCEYHUN KAZANCI LİSTEYE GİRDİ
timelineADAYLAR, DELEGELERİ KAPIDA KARŞILADI
timelineALİ KOÇ, BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ
timelineHASAN ARAT, İKİ ADAYLA DA EL SIKIŞTI
timelineYENİ BAŞKAN 2027'YE KADAR GÖREV YAPACAK
timelineÜÇ BÜYÜKLERİN KARARI
timelineSERVET YARDIMCI YARIŞTAN ÇEKİLDİ
Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Başkanlık Seçimi#Mehmet Büyükekşi

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