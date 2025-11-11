×
Türk futbolunda deprem! Adı listede yer alan Necip Uysal, suç duyurusu için adliyede

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 08:44

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynayan 1024 futbolcunun ismini açıklayıp disipline sevk etmesi Türk futbolunda deprem etkisi yarattı. Listede Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplerin futbolcuları yer alıyor. Listede ismi olan ve iddiaları dün yaptığı açıklama ile reddeden Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, sabah saatlerinde suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi.

NECİP UYSAL, SUÇ DUYURUSU İÇİN ADLİYEDE
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlere yönelik yürütülen ‘bahis’ soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirledi.

NECİP UYSAL DA LİSTEDE

TFF’nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal’ın da bulunduğu iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00’de İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

NECİP UYSAL: 'HUKUKİ MÜCADELEMİ VERECEĞİM'

Dün akşam TFF'nin bahis oynayan 1024 futbolcuyu duyurusu sonrası Necip Uysal bir açıklama yayınlayarak hayatı boyunca bahis oynamadığını açıklamıştı.

Necip Uysal açıklamasında, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.

EN FUTBOLCUSU SEVK EDİLEN KULÜPLER
Bahis oynadıkları gerekçesiyle en çok futbolcusu sevk edilen kulüpler:

▪ 18 - Diyarbekirspor

▪ 17 - Ağrıspor

▪ 17 - Erbaasspor

▪ 16 - Yalova FK

▪ 15 - Bingölspor

▪ 15 - Mazıdağı Fosfat Spor

▪ 14 - Yozgat Belediyesi Bozokspor

▪ 13 - Artvin Hopaspor

▪ 13 - Beykozspor

▪ 13 - Kırşehir FK

▪ 13 - Etimesgutspor

▪ 13 - Silivrispor

2. VE 3. LİG 2 HAFTA ERTELENDİ

TFF 2'nci Lig ve TFF3'üncü Lig'de fikstürün 2 hafta kaydırılmasına karar verildi.

Öte yandan TFF, resmi kurumlarla yapılan yazışmaların devam ettiğini ve gelecek cevaplara göre soruşturmanın genişletilerek devam edeceğini de bildirdi.

SÜPER LİG'DEN 27 FUTBOLCU
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal

Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt

Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak

Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı

Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare

Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız

Antalyaspor: Kerem Kayaarası

Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz

Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci

Samsunspor: Celil Yüksel

Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu

Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao

Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak


TFF, BAHİS OYNAYAN 1024 FUTBOLCUYU AÇIKLADI
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

1024 İSİM ARASINDA SÜPER LİG'DEN 27 FUTBOLCU VAR

TFF Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı. Bahis oynadığı belirlenen futbolcular, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

