Türk futbolunda deprem! Adı listede yer alan Necip Uysal, suç duyurusu için adliyede

Türk futbolunda deprem! Adı listede yer alan Necip Uysal, suç duyurusu için adliyedeGüncelleme Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlere yönelik yürütülen ‘bahis’ soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirledi.
NECİP UYSAL DA LİSTEDE
TFF’nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal’ın da bulunduğu iddia edildi.
ŞİKAYETÇİ OLACAK
Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00’de İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
NECİP UYSAL: 'HUKUKİ MÜCADELEMİ VERECEĞİM'
Dün akşam TFF'nin bahis oynayan 1024 futbolcuyu duyurusu sonrası Necip Uysal bir açıklama yayınlayarak hayatı boyunca bahis oynamadığını açıklamıştı.
Necip Uysal açıklamasında, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.
Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.
Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.
Bahis oynadıkları gerekçesiyle en çok futbolcusu sevk edilen kulüpler:
▪ 18 - Diyarbekirspor
▪ 17 - Ağrıspor
▪ 17 - Erbaasspor
▪ 16 - Yalova FK
▪ 15 - Bingölspor
▪ 15 - Mazıdağı Fosfat Spor
▪ 14 - Yozgat Belediyesi Bozokspor
▪ 13 - Artvin Hopaspor
▪ 13 - Beykozspor
▪ 13 - Kırşehir FK
▪ 13 - Etimesgutspor
▪ 13 - Silivrispor
TFF 2'nci Lig ve TFF3'üncü Lig'de fikstürün 2 hafta kaydırılmasına karar verildi.
Öte yandan TFF, resmi kurumlarla yapılan yazışmaların devam ettiğini ve gelecek cevaplara göre soruşturmanın genişletilerek devam edeceğini de bildirdi.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Eren Elmalı
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Antalyaspor: Kerem Kayaarası
Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
1024 İSİM ARASINDA SÜPER LİG'DEN 27 FUTBOLCU VAR
TFF Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş'tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu'nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı. Bahis oynadığı belirlenen futbolcular, tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.