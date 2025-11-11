Türk futbolunda deprem! Adı listede yer alan Necip Uysal, suç duyurusu için adliyede

NECİP UYSAL, SUÇ DUYURUSU İÇİN ADLİYEDE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlere yönelik yürütülen ‘bahis’ soruşturması kapsamında, 1024 futbolcunun da hakemler gibi bahis hesabı bulunduğunu ve bu oyuncuların çeşitli platformlarda bahis oynadığını belirledi.

NECİP UYSAL DA LİSTEDE

TFF’nin tespitine göre, Trendyol Süper Lig’de mücadele eden 27 futbolcunun da bahis hesabı olduğu ortaya çıktı. Bu isimler arasında Beşiktaş kaptanı Necip Uysal’ın da bulunduğu iddia edildi.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Hakkındaki iddiaları reddeden Necip Uysal, şikayetçi olmak üzere sabah saat 08.00’de İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

NECİP UYSAL: 'HUKUKİ MÜCADELEMİ VERECEĞİM'

Dün akşam TFF'nin bahis oynayan 1024 futbolcuyu duyurusu sonrası Necip Uysal bir açıklama yayınlayarak hayatı boyunca bahis oynamadığını açıklamıştı.

Necip Uysal açıklamasında, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.