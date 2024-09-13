Transferin son gününde sürpriz! 'Ya imza ya kadro dışı' | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Haberleri

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Milli aranın sona ermesinin ardından gözler lige çevrilirken, yaz transfer döneminde de son güne girildi.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'den günün öne çıkan transfer haberlerini bir araya getirdik.
İşte tüm gelişmeler:
Galatasaray yönetiminin, Napoli’den Mario Rui ya da Milan’ın U23 takımı kadrosunda yer alan Fode Ballo Toure’den birini renklerine bağlamayı planladığı öğrenildi.
Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey’i gönderip yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Beşiktaş'ın transfer listesindeki 1 numaralı isim, Al-Nassr’ın dünyaca ünlü oyuncusu Sadio Mane.
İngiliz basınının haberine göre Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Galli oyuncu Ben Davies’i transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ada basınındaki kaynaklar Tottenham’ın oyuncuyu takımda tutmak istediğini aktarırken görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.
Fransız spor gazetesi Foot Mercato’nun haberine göre Trabzonspor, Olympique Lyon forması giyen Gift Orban ile anlaşmaya vardı.
Kulüpler arasındaki görüşmelerin de devam ettiği, anlaşmanın çok yakın olduğu bilgisi de aktarıldı.
İngiliz spor gazetesi GIVEMESPORT’un haberine göre Fenerbahçe, Tottenham Hotspur forması giyen Sergio Reguilon’u transfer etmek istiyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarılırken transferin gerçekleşmemesi halinde Reguilon’un Tottenham’da kadro dışı bırakılma ihtimalinin olduğu bilgisi de haberde yer aldı.