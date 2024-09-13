Transferin son gününde sürpriz! İki isim birden imzaya... | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Haberleri

TRABZONSPOR'DAN ORBAN HAMLESİ

Fransız spor gazetesi Foot Mercato’nun haberine göre Trabzonspor, Olympique Lyon forması giyen Gift Orban ile anlaşmaya vardı.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin de devam ettiği, anlaşmanın çok yakın olduğu bilgisi de aktarıldı.