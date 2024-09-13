Transferin son gününde sürpriz! İki isim birden imzaya... | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Haberleri

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Milli aranın sona ermesinin ardından gözler lige çevrilirken, yaz transfer döneminde de son güne girildi.
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'den günün öne çıkan transfer haberlerini bir araya getirdik.
İşte tüm gelişmeler:
Zalewski transferi için Roma'da bulunan yöneticileri taşıyan özel uçağın bugün öğle saatlerinde Sallai ve Vargas için Almanya'ya geçtiği belirtildi.
Galatasaray Yönetimi'nin Augsburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ruben Vargas için görüşmelere başladığı öne sürüldü.
Galatasaray'ın kulüp bazında anlaşma sağlaması halinde oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Bu sezon Freiburg formasıyla 2 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 56 dakika süre aldı.
Galatasaray, Freiburg forması giyen Macar milli oyuncu Roland Sallai için resmî teklif yaptı.
Sarı - kırmızılıların, Sallai için 6 milyon euro bonservis + bonuslar karşılığında bir teklif sunduğu belirtildi.
Ayrıca Galatasaray'ın oyuncuyla da 4 yıllık anlaşma sağladığı ve kulüp bazında imzaların atılmasının beklendiği iddia edildi. (Play Spor)
Galatasaray yönetiminin, Napoli’den Mario Rui ya da Milan’ın U23 takımı kadrosunda yer alan Fode Ballo Toure’den birini renklerine bağlamayı planladığı öğrenildi.
Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey’i gönderip yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Beşiktaş'ın transfer listesindeki 1 numaralı isim, Al-Nassr’ın dünyaca ünlü oyuncusu Sadio Mane.
İngiliz basınının haberine göre Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Galli oyuncu Ben Davies’i transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Ada basınındaki kaynaklar Tottenham’ın oyuncuyu takımda tutmak istediğini aktarırken görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.
Fransız spor gazetesi Foot Mercato’nun haberine göre Trabzonspor, Olympique Lyon forması giyen Gift Orban ile anlaşmaya vardı.
Kulüpler arasındaki görüşmelerin de devam ettiği, anlaşmanın çok yakın olduğu bilgisi de aktarıldı.
İngiliz spor gazetesi GIVEMESPORT’un haberine göre Fenerbahçe, Tottenham Hotspur forması giyen Sergio Reguilon’u transfer etmek istiyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarılırken transferin gerçekleşmemesi halinde Reguilon’un Tottenham’da kadro dışı bırakılma ihtimalinin olduğu bilgisi de haberde yer aldı.