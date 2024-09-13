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Transferin son gününde sürpriz! İki isim birden imzaya... | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Haberleri

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#TRANSFER#Süper Lig#FENERBAHÇE
Transferin son gününde sürpriz İki isim birden imzaya... | Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 13:42

Futbolda 'Yaz transfer dönemi' olarak adlandırılan 2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi bu gece 23.59'da sona erecek. Son günde yaşanan gelişmeleri bir araya getirdik...

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Milli aranın sona ermesinin ardından gözler lige çevrilirken, yaz transfer döneminde de son güne girildi.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Süper Lig'den günün öne çıkan transfer haberlerini bir araya getirdik.

İşte tüm gelişmeler:

UÇAK ROMA'DAN ALMANYA'YA GEÇTİ
UÇAK ROMADAN ALMANYAYA GEÇTİ

Zalewski transferi için Roma'da bulunan yöneticileri taşıyan özel uçağın bugün öğle saatlerinde Sallai ve Vargas için Almanya'ya geçtiği belirtildi.

VARGAS, İSTANBUL'A GELEBİLİR
VARGAS, İSTANBULA GELEBİLİR

Galatasaray Yönetimi'nin Augsburg'da forma giyen sol kanat oyuncusu Ruben Vargas için görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın kulüp bazında anlaşma sağlaması halinde oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Bu sezon Freiburg formasıyla 2 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 56 dakika süre aldı.

G.SARAY'DAN SÜRPRİZ ATAK
G.SARAYDAN SÜRPRİZ ATAK

Galatasaray, Freiburg forması giyen Macar milli oyuncu Roland Sallai için resmî teklif yaptı.

Sarı - kırmızılıların, Sallai için 6 milyon euro bonservis + bonuslar karşılığında bir teklif sunduğu belirtildi.

Ayrıca Galatasaray'ın oyuncuyla da 4 yıllık anlaşma sağladığı ve kulüp bazında imzaların atılmasının beklendiği iddia edildi. (Play Spor)

G.SARAY'IN İKİ HEDEFİ
G.SARAYIN İKİ HEDEFİ

Galatasaray yönetiminin, Napoli’den Mario Rui ya da Milan’ın U23 takımı kadrosunda yer alan Fode Ballo Toure’den birini renklerine bağlamayı planladığı öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ'IN MANE FORMÜLÜ
BEŞİKTAŞIN MANE FORMÜLÜ

Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey’i gönderip yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Beşiktaş'ın transfer listesindeki 1 numaralı isim, Al-Nassr’ın dünyaca ünlü oyuncusu Sadio Mane.

 

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G.SARAY, BEN DAVIES'İN PEŞİNDE
G.SARAY, BEN DAVIESİN PEŞİNDE

İngiliz basınının haberine göre Galatasaray, Tottenham Hotspur forması giyen Galli oyuncu Ben Davies’i transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ada basınındaki kaynaklar Tottenham’ın oyuncuyu takımda tutmak istediğini aktarırken görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.

TRABZONSPOR'DAN ORBAN HAMLESİ
TRABZONSPORDAN ORBAN HAMLESİ

Fransız spor gazetesi Foot Mercato’nun haberine göre Trabzonspor, Olympique Lyon forması giyen Gift Orban ile anlaşmaya vardı.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin de devam ettiği, anlaşmanın çok yakın olduğu bilgisi de aktarıldı.

FENERBAHÇE'DEN SON GÜN SÜRPRİZİ
FENERBAHÇEDEN SON GÜN SÜRPRİZİ

İngiliz spor gazetesi GIVEMESPORT’un haberine göre Fenerbahçe, Tottenham Hotspur forması giyen Sergio Reguilon’u transfer etmek istiyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü aktarılırken transferin gerçekleşmemesi halinde Reguilon’un Tottenham’da kadro dışı bırakılma ihtimalinin olduğu bilgisi de haberde yer aldı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineUÇAK ROMA'DAN ALMANYA'YA GEÇTİ
timelineVARGAS, İSTANBUL'A GELEBİLİR
timelineG.SARAY'DAN SÜRPRİZ ATAK
timelineG.SARAY'IN İKİ HEDEFİ
timelineBEŞİKTAŞ'IN MANE FORMÜLÜ
timelineG.SARAY, BEN DAVIES'İN PEŞİNDE
timelineTRABZONSPOR'DAN ORBAN HAMLESİ
timelineFENERBAHÇE'DEN SON GÜN SÜRPRİZİ
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#TRANSFER#Süper Lig#FENERBAHÇE

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