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Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, gündeminde yer alan Sparta Prag’ın Sırp sol kanadı Veljko Birmancevic için ilk hamlesini yaptı.
6 ay önce 2.3 milyon Euro’ya Toulouse’tan aldığı başarılı futbolcu için 7 milyon Euro’ya yakın ücret talep eden Sparta Prag cephesinin, indirim konusunda çok istekli olmadığı kaydedildi. Siyah-Beyazlılar ise pazarlık masasına 4 milyon Euro ile oturdu. İki kulüp arasında bonserviste yaklaşık 3 milyon Euro’luk fark olduğu belirtildi.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük ölçüde bitirmiş olsa da takımdan gidecekler de belirlenmeye başlıyor.
Sarı-Lacivertliler'in yollarını ayırmak istediği Cengiz Ünder, Beşiktaş ile anlaşamamıştı. İtalya'dan Torino ve Fransa'dan Lens da Cengiz'e talip oldu. Ancak iki takım da kiralayıp maaşının büyük bölümünü Fenerbahçe'nin ödemesini isteyince anlaşma sağlanamadı.
Avrupa'da transfer dönemi bitti ancak Rusya seçeneği masada. Fenerbahçe ile yakın ilişkileri olan Zenit'in 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.
Cengiz Ünder, bu sezon 8 maçta forma giydi ve yalnızca 162 dakika süre alabildi. (Fanatik)
Wolverhampton'dan Mario Lemina’nın transferini bitiren Galatasaray, futbolcuyu bugün imza için İstanbul’a getirecek.
İtalyan basını, sarı kırmızılıların, Empoli’den Gürcü stoper Saba Goglichidze’ye de talip olduğunu yazdı.
İtalya'dan Di Marzio, Galatasaray'ın, 20 yaşındaki savunma oyuncusu için Empoli ile temasa geçtiğini duyurdu. Empoli'nin Galatasaray'ı reddettiği belirtilirken, sarı-kırmızılıların bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
Gürcü savunma oyuncusu, bu sezon Empoli'de 20 maçta 1528 dakika süre buldu. Saba Goglichidze, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Saba Goglichidze'nin Empoli ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Son olarak Lemina'yı transfer eden ve oyuncuyu resmi olarak açıklamaya hazırlanan Galatasaray tekrar İlkay Gündoğan'ı gündemine aldı. Daha önce de oyuncuyu gündemine alan Galatasaray, Takvim'in haberine göre yıldız isim için bir atak daha yaptı. Manchester City'nin Nico Gonzalez transferi sonrası yıldız futbolcunun ayrılığına sıcak baktığı iddia ediliyor.
Sezon başında Barcelona'dan tekrar Manchester City'e geri dönen İlkay Gündoğan takımı ile 31 maça çıktı 2 gol atıp 1 asist yaptı.
Yabancı kontenjanında yer açamayan Fenerbahçe, 20 yaşındaki yeni transferi Mimovic'i kiralık gönderecek.
HT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, yabancı kontenjanı nedeniyle yeni transferi Ognjen Mimovic'i Türkiye’de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık vermeyi planlıyor.