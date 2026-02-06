Transferde son gün bombası! Fenerbahçe'den forvet operasyonu

FENERBAHÇE'DEN SON GÜN FORVET BOMBASI

Süper Lig'de sezon sonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosuna takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ayrılıkları sonrasında santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler dev bir operasyon için harekete geçti.

EN ÖNEMLİ ADAY NUNEZ

Yönetim, Domenico Tedesco’nun çok istediği golcü takviyesini gerçekleştirmek için farklı ülkelerde operasyona devam ediyor. Darwin Nunez, en önemli aday konumunda. Benzema’nın takıma gelmesinin ardından Uruguaylı yıldız, ayrılmaya sıcak bakıyor. Al-Hilal ile pazarlıklar devam ediyor. Suudi ekibi, 26 yaşındaki golcüyü takımda tutmak istese de Sarı-Lacivertliler, yoğun şekilde girişimleri sürdürüyor.

GÖZLER BROBBEY'DE

Kanarya’da alternatiflerden biri Brian Brobbey. Hollandalı forvet, sezon başında Ajax’tan transfer olduğu Sunderland’de düzenli olarak 11’de forma bulamıyor. Tedesco, 24 yaşındaki golcü ile Leipzig’te çalıştı, ancak o dönemde 20 yaşında olan Brobbey’yi fazla oynatmamıştı. Hollandalı forvet için kiralama seçeneği masada. Ancak Sunderland’i, şu anda 5 golle ligde takımın en skoreri olan oyuncusunu göndermesi için ikna etmek kolay değil.

SON HEDEF ALBERTO

Sarı-Lacivertliler, Yuri Alberto’yu da listeye ekledi. Brezilyalı golcünün bonservisinin yarısı, Fenerbahçe’nin çok iyi ilişkiler kurduğu Zenit’te. Duran için yapılan görüşmelerde Alberto isminin de gündeme geldiği belirtildi. 24 yaşındaki forvet, ülkesinde Corinthians formasını giyiyor. Transferin gerçekleşmesi için Brezilya ekibiyle de temas kurulduğu kaydedildi. Yönetim, transfer için az bir süre kalmasına rağmen listedeki isimlerden birine imza attırmak için yoğun şekilde çalışıyor. (Fanatik)