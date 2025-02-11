BEŞİKTAŞ İSTEDİ, ARDA ÜNYAY'I GALATASARAY KAPTI

Arroyo ve Ricardo gibi genç isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, son olarak dün akşam Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ın transferi için Başkent ekibiyle görüşmelere başlamıştı.

GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ VE TRANSFERİ BİTİRDİ

Habertürk'ün haberine göre; Arda Ünyay için devreye giren Galatasaray, genç oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın bu transfer için kasasından 500 bin Euro bonservis çıkacağı belirtilirken, oyuncunun gün içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.