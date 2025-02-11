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CANLI | Transferde son gün bombası! Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı Galatasaray kaptı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig#Fenerbahçe
Transferde son gün bombası Beşiktaşın istediği genç yıldızı Galatasaray kaptı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 14:07

Süper Lig'de, transferin son günü heyecanı yaşanıyor. Ara transfer sezonuna hızlı giren Fenerbahçe; Diego Carlos, Skriniar, Mimovic ve Talisca gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Beşiktaş, genç ve yetenekli oyuncular Arroyo ile Elan Ricardo'yu renklerine bağladı. Galatasaray, Carlos Cuesta, Ahmed Kutucu, Mario Lemina ve Alvato Morata'dan sonra Przemyslaw Frankowski transferini açıkladı. Trabzonspor da Zubkov, Dnylo Sikan ve Mustafa Eskihellaç'ı transfer etmişti. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının yaptığı transferleri canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig'in transfer nabzı, Spor Arena'da atıyor.

BEŞİKTAŞ İSTEDİ, ARDA ÜNYAY'I GALATASARAY KAPTI
BEŞİKTAŞ İSTEDİ, ARDA ÜNYAYI GALATASARAY KAPTI

 

Arroyo ve Ricardo gibi genç isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, son olarak dün akşam Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ın transferi için Başkent ekibiyle görüşmelere başlamıştı.

GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ VE TRANSFERİ BİTİRDİ

Habertürk'ün haberine göre; Arda Ünyay için devreye giren Galatasaray, genç oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın bu transfer için kasasından 500 bin Euro bonservis çıkacağı belirtilirken, oyuncunun gün içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

F.BAHÇE VE G.SARAY İÇİN ZINCHENKO İDDİASI
F.BAHÇE VE G.SARAY İÇİN ZINCHENKO İDDİASI

İngiliz medyasında yer alan iddiaya göre, Fenerbahçe ve Galatasaray Arsenal'de forma giyen Zinchenko ile ilgileniyor. Oyuncunun, kiralık transferinin gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Ukraynalı futbolcu bu sezon Arsenal'de toplam 13 müsabakada yer aldı ve 408 dakika sahada kaldı. 

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'DA
BEŞİKTAŞIN YENİ TRANSFERİ İSTANBULDA

Beşiktaş, yeni transferi Elan Ricardo'yu İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlılar genç oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdiğini açıkladı. 

TRABZONSPOR'UN TRANSFERİ GELİYOR
TRABZONSPORUN TRANSFERİ GELİYOR

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli sağlık kontrolünden geçmek için bugün saat 18.30'da Trabzon'da olacak. (Sports Digitale)

F.BAHÇE YENİ TRANSFERİNİ KİRALIYOR
F.BAHÇE YENİ TRANSFERİNİ KİRALIYOR

Fenerbahçe yakı zamanda kadroya katılan Ognjen Mimovic'i kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.

NTV Spor'un haberine göre, genç oyuncunun Zenit'in yolunu tutması bekleniyor.

Fenerbahçe ile Zenit, kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBEŞİKTAŞ İSTEDİ, ARDA ÜNYAY'I GALATASARAY KAPTI
timelineF.BAHÇE VE G.SARAY İÇİN ZINCHENKO İDDİASI
timelineBEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'DA
timelineTRABZONSPOR'UN TRANSFERİ GELİYOR
timelineF.BAHÇE YENİ TRANSFERİNİ KİRALIYOR
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Süper Lig#Fenerbahçe

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