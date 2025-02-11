Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig'in transfer nabzı, Spor Arena'da atıyor.
Arroyo ve Ricardo gibi genç isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, son olarak dün akşam Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ın transferi için Başkent ekibiyle görüşmelere başlamıştı.
GALATASARAY DA DEVREYE GİRDİ VE TRANSFERİ BİTİRDİ
Habertürk'ün haberine göre; Arda Ünyay için devreye giren Galatasaray, genç oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın bu transfer için kasasından 500 bin Euro bonservis çıkacağı belirtilirken, oyuncunun gün içinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
İngiliz medyasında yer alan iddiaya göre, Fenerbahçe ve Galatasaray Arsenal'de forma giyen Zinchenko ile ilgileniyor. Oyuncunun, kiralık transferinin gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Ukraynalı futbolcu bu sezon Arsenal'de toplam 13 müsabakada yer aldı ve 408 dakika sahada kaldı.
Beşiktaş, yeni transferi Elan Ricardo'yu İstanbul'a getirdi. Siyah beyazlılar genç oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdiğini açıkladı.
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Ajaccio forması giyen Tim Jabol-Folcarelli sağlık kontrolünden geçmek için bugün saat 18.30'da Trabzon'da olacak. (Sports Digitale)
Fenerbahçe yakı zamanda kadroya katılan Ognjen Mimovic'i kiralık olarak göndermeye hazırlanıyor.
NTV Spor'un haberine göre, genç oyuncunun Zenit'in yolunu tutması bekleniyor.
Fenerbahçe ile Zenit, kiralık transferi için prensip anlaşmasına vardı.