Transferde neler oluyor? Sadio Mane, İsmail Yüksek, Ben Chilwell... | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Haberleri

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Milli maç haftasıyla birlikte Süper Lig'e verilen arada transfer pazarının son günlerinde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.
Galatasaray'ın Osimhen hamlesinin ardından sürpriz bir takviye daha gündeme geldi. Fenerbahçe'de sol bek ve 8 numara pozisyonları için transfer iddiaları ortaya atılıyor. Sezona çok iyi başlangıç yapan Beşiktaş ise eksik bölgelere takviye planlamalarını yapıyor.
İşte günün öne çıkan transfer iddiaları:
Süper Lig'e 3'te 3'le başlayan Beşiktaş için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Suud, Arabistan basını, siyah-beyazlıların Sadio Mane için harekete geçtiğini duyurdu.
Haberde, Al Nassr’da gözden düşen 32 yaşındaki Senegalli futbolcunun, yeniden Avrupa’ya dönmek istediği belirtildi. Avrupa’nın büyük liglerinde transfer tahtası kapanmasından ötürü Beşiktaş yönetiminin bunu fırsata çevirmeyi planladığı öğrenildi.
Arjantinli gazeteci Cesar Luis Merlo, Boca Juniors'ın Fenerbahçe'nin Medina için yaptığı son teklifi kabul ettiğini yazdı.
15 milyon dolar ve %20 vergi içerek teklif kabul edildi ve transfere yeşil ışık yakıldı. Fenerbahçe ayrıca sonraki satışın %20'sini de Boca Juniors'a ödeyecek.
Fenerbahçe ile 5 yıllık anlaşmaya varan Medina'nın Ocak ayında Sarı-lacivertli takıma katılacağı ifade edildi.
Fabrizio Romano da Arjantinli gazetecinin haberini doğruladı ve anlaşmanın sağlandığını, oyuncunun Ocak ayında Fenerbahçe'ye katılacağını duyurdu.
Victor Osimhen transferiyle Türk ve dünya basınında büyük ses getiren Galatasaray'da Ismail Jakobs'un ardından sol beke bir hamle daha yapmayı düşündüğü iddia edildi.
Chelsea forması giyen ve gözden çıkarılan Ben Chilwell'in menajerler tarafından sarı - kırmızılılara önerildiği ifade edildi.
Galatasaray Yönetimi'nin de uygun şartların oluşması halinde transferi gündemine alabileceği belirtildi.
La Liga devi Atletico Madrid'in, tecrübeli İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ifade edildi. Milli orta sahayı transferin son gününde kiralamak isteyen İspanyol ekibine sarı - lacivertlilerin cevabı 'Hayır' oldu.
Fenerbahçe'nin ikinci bir teklife gerek duymadan Atletico'yu reddettiği ve en az 1 sezon daha İsmail Yüksek'i takımda tutmayı hedeflediği kaydedildi. (Sabah)