Transferde neler oluyor? Sadio Mane, İsmail Yüksek, Ben Chilwell... | Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor Haberleri

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Milli maç haftasıyla birlikte Süper Lig'e verilen arada transfer pazarının son günlerinde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor.

Galatasaray'ın Osimhen hamlesinin ardından sürpriz bir takviye daha gündeme geldi. Fenerbahçe'de sol bek ve 8 numara pozisyonları için transfer iddiaları ortaya atılıyor. Sezona çok iyi başlangıç yapan Beşiktaş ise eksik bölgelere takviye planlamalarını yapıyor.

İşte günün öne çıkan transfer iddiaları: