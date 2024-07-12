Transferde neler oluyor? Paul Onuachu yeniden Süper Lig'e | Serdar Aziz'e sürpriz talip

TRABZONSPOR, YENİDEN ONUACHU'YU GÜNDEMİNE ALDI

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiraladığı Paul Onuachu için yeniden devreye girdi. Onuachu’nun kulübüne yaptığı baskı etkili olurken, Fırtına ise zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini toplamda 6.5 milyon Euro seviyelerine çıkardı. Bu rakamın bir bölümü şimdi, kalanı ise sezon sonunda ödenecek.