Transferde neler oluyor? Paul Onuachu yeniden Süper Lig'e | Serdar Aziz'e sürpriz talip

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Avrupa futbolunda EURO 2024 heyecanında sona yaklaşılırken, kulüplerin transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor.
İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Süper Lig ekibi Başakşehir FK, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı stoper Serdar Aziz'i gündemine aldı. Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen İstanbul ekibi, uygun bir maaş dahilinde Serdar'ı transfer etmek istiyor. İstanbul ekibi, kısa sürede bu transferi açıklamaya hazırlanıyor. (Fanatik)
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiraladığı Paul Onuachu için yeniden devreye girdi. Onuachu’nun kulübüne yaptığı baskı etkili olurken, Fırtına ise zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini toplamda 6.5 milyon Euro seviyelerine çıkardı. Bu rakamın bir bölümü şimdi, kalanı ise sezon sonunda ödenecek.
Mario Balotelli, Brezilya Ligi ekibi Corinthians ile anlaşmaya vardı. (Actu Foot)
Di Maria, kulübü Benfica ile sözleşmesini Haziran 2025'e yenilemeye hazırlanıyor. İki taraf görüşmelerde anlaştı ve iş imzaya kaldı. (CNN Portugal)