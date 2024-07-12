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Transferde neler oluyor? Paul Onuachu yeniden Süper Lig'e | Serdar Aziz'e sürpriz talip

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#TRANSFER#Süper Lig#GALATASARAY
Transferde neler oluyor Paul Onuachu yeniden Süper Lige | Serdar Azize sürpriz talip
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 09:07

EURO 2024'te final geldi çattı... Dev turnuvanın bitimine kısa bir süre kala futbolseverler kulüplerinin transfer çalışmalarına gözünü çevirdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra günün öne çıkan transfer iddialarını bir araya getirdik...

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Avrupa futbolunda EURO 2024 heyecanında sona yaklaşılırken, kulüplerin transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor.

İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

SERDAR AZİZ'E SÜRPRİZ TALİP
SERDAR AZİZE SÜRPRİZ TALİP

Süper Lig ekibi Başakşehir FK, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı stoper Serdar Aziz'i gündemine aldı. Geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen İstanbul ekibi, uygun bir maaş dahilinde Serdar'ı transfer etmek istiyor. İstanbul ekibi, kısa sürede bu transferi açıklamaya hazırlanıyor. (Fanatik)

TRABZONSPOR, YENİDEN ONUACHU'YU GÜNDEMİNE ALDI
TRABZONSPOR, YENİDEN ONUACHUYU GÜNDEMİNE ALDI

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiraladığı Paul Onuachu için yeniden devreye girdi. Onuachu’nun kulübüne yaptığı baskı etkili olurken, Fırtına ise zorunlu satın alma opsiyonlu teklifini toplamda 6.5 milyon Euro seviyelerine çıkardı. Bu rakamın bir bölümü şimdi, kalanı ise sezon sonunda ödenecek.

BALOTELLI'NİN YENİ ADRESİ BREZİLYA
BALOTELLINİN YENİ ADRESİ BREZİLYA

Mario Balotelli, Brezilya Ligi ekibi Corinthians ile anlaşmaya vardı. (Actu Foot)

DI MARIA UZATIYOR
DI MARIA UZATIYOR

Di Maria, kulübü Benfica ile sözleşmesini Haziran 2025'e yenilemeye hazırlanıyor. İki taraf görüşmelerde anlaştı ve iş imzaya kaldı. (CNN Portugal)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineSERDAR AZİZ'E SÜRPRİZ TALİP
timelineTRABZONSPOR, YENİDEN ONUACHU'YU GÜNDEMİNE ALDI
timelineBALOTELLI'NİN YENİ ADRESİ BREZİLYA
timelineDI MARIA UZATIYOR
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#TRANSFER#Süper Lig#GALATASARAY

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