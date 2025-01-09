Transferde neler oluyor neler! Süper Lig devinden sansasyonel hamle: İlkay, Danso, Jota, Calabria...

FENERBAHÇE DANSO'YU İSTİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesinde bulunan Lens'ın stoperi Kevin Danso için kollar sıvandı. Sports Digitale’deki habere göre başarılı defans oyuncusu için resmî teklif yapıldı. Herhangi bir rakam belirtilmese de teklifin bonuslarla birlikte 20 milyon Euro’yu bulduğu öne sürüldü. Fransız ekibi Danso için sezon başında Roma ile yaklaşık 25 milyon Euro’ya el sıkışmış ancak transfer suya düşmüştü. Sarı-Kırmızılı ekibinin Fenerbahçe’den de aynı rakamı beklediği kaydedildi. Öte yandan Juventus da Avusturyalı oyuncunun peşinde.