Transferde neler oluyor neler! Süper Lig devinden sansasyonel hamle: İlkay, Danso, Jota, Calabria...

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları için hazırlıklar devam ederken, 13 Ocak'ta açılacak olan ara transfer dönemi için de geri sayım sürüyor.
Süper Lig'in lideri Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe, zor günlerden geçen Beşiktaş ile Trabzonspor, sezonun kalan bölümünde performanslarını yukarı çekerek taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor.
Bu bağlamda ara transfer dönemine büyük önem veren kulüpler için günün öne çıkan iddialarını derledik...
Barcelona'ya transfer olduktan bir sezon sonra İspanyol devine veda eden ve Manchester City ile yeniden anlaşan İlkay Gündoğan'ın takımdaki geleceği belirsiz. Manchester City'ye sezon başında imza atan İlkay Gündoğan'ın kontratı sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli futbolcuyla gelecek sezon için ilgilenen takımlar arasında Galatasaray da yer alıyor. ESPN'de yer alan haberde sarı-kırmızılıların yaz transfer dönemi için İlkay Gündoğan'ı transfer etmek istediği ve Manchester City'ye dönmeden önce de deneyimli futbolcunun menajerleriyle görüşüldüğü belirtildi. Ara transfer döneminde İlkay Gündoğan'ın Manchester City'den ayrılma ihtimalinin düşük olduğu ancak yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesinde bulunan Lens'ın stoperi Kevin Danso için kollar sıvandı. Sports Digitale’deki habere göre başarılı defans oyuncusu için resmî teklif yapıldı. Herhangi bir rakam belirtilmese de teklifin bonuslarla birlikte 20 milyon Euro’yu bulduğu öne sürüldü. Fransız ekibi Danso için sezon başında Roma ile yaklaşık 25 milyon Euro’ya el sıkışmış ancak transfer suya düşmüştü. Sarı-Kırmızılı ekibinin Fenerbahçe’den de aynı rakamı beklediği kaydedildi. Öte yandan Juventus da Avusturyalı oyuncunun peşinde.
Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Milan'ın sağ beki Davide Calabria için bilgi talebinde bulundu. (Tuttomercato)
Geçtiğimiz senenin şubat ayında Brezilya ekibi Bragantino'ya kiralanan Lincoln Henrique de sarı - lacivertlilere geri döndü. Instagram hesabından Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünden bir fotoğraf paylaşan Lincoln, 'Günaydın' ifadesinin yanına sarı - lacivert kalp bıraktı. Brezilyalı futbolcunun sezonun ikinci yarısında kadroya dahil edilmesi ve Jose Mourinho'nun ihtiyaç anında deneyimli ismi kullanması bekleniyor.
Trabzonspor, Eren Elmalı'yı Galatasaray'a satmaya hazırlanırken, sol bek pozisyonu için arayışlara başladı. Bordo-mavili ekip, bu kapsamda Fildişili sol bek Ghislain Konan'ı transfer gündemine aldı. Afrika sitesi africafootunited'ın haberine göre, şu an bonservisi elinde olan Fildişi Sahilli sol bek Ghislain Konan, Trabzonspor ile görüşmelere başladı.
Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve ekibi, yaz transfer döneminde de siyah-beyazlıların gündemine gelen Jota'yı sol kanat arayışlarında listenin ilk sıralarına koydu. (Sabah)
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'ın, Fenerbahçe'ye transferinden önce de Youssef En-Nesyri'ye için yıllık maaşı astronomik düzeylere varan bir teklif yaptığı öne sürüldü. Ancak yıldız ismin 2025 yılında ülkesinde düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymek için Avrupa'da kalmak istediği ve bu nedenle Al-Nassr'ı reddettiği ifade edildi.