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Transferde neler oluyor? Fenerbahçe için dünya yıldızı iddiası | Galatasaray teklif yükseltti | Süper Lig devi için uçağa bindi

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Transferde neler oluyor Fenerbahçe için dünya yıldızı iddiası | Galatasaray teklif yükseltti | Süper Lig devi için uçağa bindi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 11:15

EURO 2024'ün sona ermesinin ardından artık gözler takımların hazırlıkları ve transfer çalışmalarına çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra kulüpler için günün öne çıkan iddialarını derledik...

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Avrupa futbolunda EURO 2024 heyecanının sona ermesinin ardından futbolseverlerin gözü takımların hazırlıkları ve transfer çalışmalarına çevrildi. İşte günün öne çıkan haberleri...

SALİH UÇAN: BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞMEDİM
SALİH UÇAN: BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞMEDİM

Salih Uçan: "Sözleşme dönemim cidden uzun sürdü. Uzun sürmesinin de sebepleri skorlara bağlıydı açıkçası. Belki ben bireysel olarak o dönemleri iyi geçiriyordum, gol atıp, asist yapıyordum, milli takıma gidiyordum. Hiçbir zaman ayrılmak gibi bir düşüncem olmadı. Teklifler geldi mi ? Geldi. Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüple görüşmedim." (DHA)

FENERBAHÇE İÇİN YOLA ÇIKTI
FENERBAHÇE İÇİN YOLA ÇIKTI

Suudi Arabistan basınının haberine göre Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Allan Saint-Maximin, Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.

JOAO FELIX İDDİASI
JOAO FELIX İDDİASI

Joao Felix'in önünde 2 seçenek var. Biri Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’si, diğeri Aston Villa. (El Mundo Deportivo)

G.SARAY'DAN WAN-BISSAKA PLANI
G.SARAYDAN WAN-BISSAKA PLANI

Galatasaray, Manchester United'dan ayrılması beklenen sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka için teklifini 10 milyon euroya kadar yükseltecek. (Fanatik)

FENERBAHÇE, OĞUZ AYDIN'I BİTİRDİ
FENERBAHÇE, OĞUZ AYDINI BİTİRDİ

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun en başarılı futbolcuları arasında yer alan Oğuz Aydın’ın transferi için yapılan dev yarışta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un da talip olduğu Alanyasporlu futbolcunun transferini bitirdi. Önce Alanyaspor ile bonservis pazarlığı yapıp anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, daha sonra Oğuz’la görüştü ve ikna etti.

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TRABZONSPOR'DAN YENİ GÖRÜŞME
TRABZONSPORDAN YENİ GÖRÜŞME

Muhammed Cham ile haftalar önce anlaşmaya varan fakat kulübü Clermont’u bir türlü ikna edemeyen Bordo-Mavililer, Fransız ekibiyle hafta içinde yeni bir görüşme yapacak. Yönetim, Cham transferini artık mutlu sonla bitirmek istiyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineSALİH UÇAN: BAŞKA KULÜPLERLE GÖRÜŞMEDİM
timelineFENERBAHÇE İÇİN YOLA ÇIKTI
timelineJOAO FELIX İDDİASI
timelineG.SARAY'DAN WAN-BISSAKA PLANI
timelineFENERBAHÇE, OĞUZ AYDIN'I BİTİRDİ
timelineTRABZONSPOR'DAN YENİ GÖRÜŞME
Haberle ilgili daha fazlası:
#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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