Transferde neler oluyor? Fenerbahçe için dünya yıldızı iddiası | Galatasaray teklif yükseltti | Süper Lig devi için uçağa bindi

FENERBAHÇE, OĞUZ AYDIN'I BİTİRDİ

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun en başarılı futbolcuları arasında yer alan Oğuz Aydın’ın transferi için yapılan dev yarışta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un da talip olduğu Alanyasporlu futbolcunun transferini bitirdi. Önce Alanyaspor ile bonservis pazarlığı yapıp anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, daha sonra Oğuz’la görüştü ve ikna etti.