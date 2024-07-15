Transferde neler oluyor? Fenerbahçe için dünya yıldızı iddiası | Galatasaray teklif yükseltti | Süper Lig devi için uçağa bindi

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Avrupa futbolunda EURO 2024 heyecanının sona ermesinin ardından futbolseverlerin gözü takımların hazırlıkları ve transfer çalışmalarına çevrildi. İşte günün öne çıkan haberleri...
Salih Uçan: "Sözleşme dönemim cidden uzun sürdü. Uzun sürmesinin de sebepleri skorlara bağlıydı açıkçası. Belki ben bireysel olarak o dönemleri iyi geçiriyordum, gol atıp, asist yapıyordum, milli takıma gidiyordum. Hiçbir zaman ayrılmak gibi bir düşüncem olmadı. Teklifler geldi mi ? Geldi. Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüple görüşmedim." (DHA)
Suudi Arabistan basınının haberine göre Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Allan Saint-Maximin, Türkiye'ye gelmek için yola çıktı.
Joao Felix'in önünde 2 seçenek var. Biri Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’si, diğeri Aston Villa. (El Mundo Deportivo)
Galatasaray, Manchester United'dan ayrılması beklenen sağ bek oyuncusu Aaron Wan-Bissaka için teklifini 10 milyon euroya kadar yükseltecek. (Fanatik)
Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun en başarılı futbolcuları arasında yer alan Oğuz Aydın’ın transferi için yapılan dev yarışta gülen taraf Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertliler, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un da talip olduğu Alanyasporlu futbolcunun transferini bitirdi. Önce Alanyaspor ile bonservis pazarlığı yapıp anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, daha sonra Oğuz’la görüştü ve ikna etti.
Muhammed Cham ile haftalar önce anlaşmaya varan fakat kulübü Clermont’u bir türlü ikna edemeyen Bordo-Mavililer, Fransız ekibiyle hafta içinde yeni bir görüşme yapacak. Yönetim, Cham transferini artık mutlu sonla bitirmek istiyor.