Transferde neler oluyor? Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro | Cengiz Ünder'e dev talip | Beşiktaş'tan Antony atağı

BARIŞ ALPER YILMAZ'A LIVERPOOL KANCASI

Orta saha ve sağ bek transferlerini bitirmek için büyük bir uğraş veren Galatasaray, bir yandan da kadroda bulunan futbolcular için teklif almaya devam ediyor. Bu oyuncuların başında ise EURO 2024’te harika performans sergileyen Barış Alper Yılmaz geliyor. Liverpool, 24 yaşındaki yetenekli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar ile yakın zamanda görüşecek. İngiliz devi, bu transferi 30 milyon Euro karşılığında bitirmeyi planlıyor. Aston Villa, West Ham, Brighton ve Dortmund da oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler arasında. Sarı-Kırmızılı yönetim, ilk etapta Barış’ı takımda tutmak istiyor. Ancak gelen teklifler karşısında nasıl bir yol izleneceği merak konusu. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde menajeri ile birlikte İngiltere’ye gitmişti. 24 yaşındaki Yılmaz’ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitiyor. Barış, EURO 2024 sonrası piyasa değerini 3 milyon Euro’dan 20 milyon Euro’ya kadar çıkarmayı başardı. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon 70 resmi müsabakada görev aldı. Galatasaray, Barış’ı 2021 yılında Ankara Keçiörengücü takımından transfer etmişti. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Ankara ekibine 2.1 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ankara Keçiörengücü takımı, başarılı oyuncunun olası bir satışından yüzde 20 pay alacak.