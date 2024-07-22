Transferde neler oluyor? Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euro | Cengiz Ünder'e dev talip | Beşiktaş'tan Antony atağı

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Avrupa futbolunda futbolseverlerin gözü takımların hazırlıkları ve transfer çalışmalarına çevrildi. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
TFF 1. Lig'e çıkma hedefirdeki Sarıyer Kulübü, Serdar Dursun’u transfer etmek için resmi olarak görüşmelere başladı. 32 yaşındaki golcü futbolcuyu aynı zamanda Süper Lig ekibi Konyaspor ve TFF 2. Lig Kırmızı Grupta üst lige çıkma mücadelesi veren Vanspor da transfer etmek istiyor. (Ajansspor)
Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'den yaptığı transferlerle dikkat çeken İtalyan devi Napoli, bu sezon ise Serie A'yı yakından tanıyan Cengiz Ünder için harekete geçti. Jose Mourinho’nun kanat alternatifleri arasında ikinci sırada bulunan Cengiz Ünder’e yapılacak olan cazip bir teklif, yönetimin de iştahını kabartıyor. Portekizli teknik adamın görüşü alınarak bu futbolcuyu Napoli’ye göndermesi sürpriz olmayacak.
Orta saha ve sağ bek transferlerini bitirmek için büyük bir uğraş veren Galatasaray, bir yandan da kadroda bulunan futbolcular için teklif almaya devam ediyor. Bu oyuncuların başında ise EURO 2024’te harika performans sergileyen Barış Alper Yılmaz geliyor. Liverpool, 24 yaşındaki yetenekli oyuncu için Sarı-Kırmızılılar ile yakın zamanda görüşecek. İngiliz devi, bu transferi 30 milyon Euro karşılığında bitirmeyi planlıyor. Aston Villa, West Ham, Brighton ve Dortmund da oyuncuyla ilgilenen diğer kulüpler arasında. Sarı-Kırmızılı yönetim, ilk etapta Barış’ı takımda tutmak istiyor. Ancak gelen teklifler karşısında nasıl bir yol izleneceği merak konusu. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde menajeri ile birlikte İngiltere’ye gitmişti. 24 yaşındaki Yılmaz’ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında bitiyor. Barış, EURO 2024 sonrası piyasa değerini 3 milyon Euro’dan 20 milyon Euro’ya kadar çıkarmayı başardı. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz sezon 70 resmi müsabakada görev aldı. Galatasaray, Barış’ı 2021 yılında Ankara Keçiörengücü takımından transfer etmişti. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer için Ankara ekibine 2.1 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. Ankara Keçiörengücü takımı, başarılı oyuncunun olası bir satışından yüzde 20 pay alacak.
Beşiktaş, Rachid Ghezzal’dan boşalan sağ kanat hattı için çalışmalarını sürdürürken bir iddia da İngiliz basınından geldi. Ada medyası, Beşiktaş’ın, Manchester United’dan Antony’i istediğini iddia etti. 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Kırmızı Şeytanlar’ın kiralama teklifine olumlu baktığı ifade edildi. 1,72’lik kanat oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. Deneyimli futbolcu, 2 sene önce Ajax’tan United’a 95 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Göztepe, eski oyuncusu Emir Ortakaya ile Miha Zajc’ın transferi için çalışmalara başladı. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil’in federasyon başkanlık seçiminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek iki isim için söz aldığı öne sürüldü.
Manchester United'dan ayrılan Raphael Varane, İtalya Serie A'ya yükselen Como 1907 ile 2 yıllık anlaşma sağladı.