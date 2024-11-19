Transferde gündemi yine çok yoğun! Tadic, Eren Elmalı, Schmid, Kerem, Trezeguet... | Tarihi takas iddiası

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Futbolda milli takım arası yaşanırken, kulüplerde de sıcak gelişmeler gündeme geliyor. Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Süper Lig'de ilk iki sırada bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe için önemli iddialar ortaya atılırken, Trabzonspor ile Beşiktaş'ta da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.
Sol bekte Jakobs’un sürekli sakatlanması nedeniyle Ocak ayında buraya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’un Eren Elmalı'yı beğendiği biliniyor. Galatasaray’ın genç sol beke karşılık Kerem Demirbay’ı takasta vermeye hazır olduğu belirtildi. Kerem, düzenli forma giyemediği için Galatasaray’da mutsuz. Trabzonspor’un ise Eren’e karşılık Kerem’in yanı sıra ekstra para talebinde de bulunacağı öğrenildi. Her iki kulüp de daha önce benzer bonservis rakamları ödese de, oyuncular arasında 7 yaşlık bir fark var. Trabzonspor’un da olası bir pazarlıkta kafa kafaya takasa sıcak bakmayacağı belirtildi. (Fanatik)
Talisca için Fenerbahçe ile pazarlıklarını sürdüren Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga'nın sarı - lacivertlilerden bazı futbolcularla ilgilendiği de öne sürülmüştü. Takvim'de yer alan habere göre Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Al Nassr'ın transferdeki asıl hedefi Dusan Tadic olarak öne çıktı. Al-Nassr cephesinin Tadic için resmi teklif sunduğu ancak hem Fenerbahçe hem de Sırp yıldızın bu duruma sıcak bakmadığı öğrenildi.
Trabzonspor gözlemcilerinin Avusturya-Slovenya maçını statta takip ettikleri öğrenildi. Özellikle Slovenyalı oyuncuların mercek altına alındığı öğrenilirken, Avusturya'dan da Romano Schmid takip edildi. Werder Bremen forması giyen Schmid, 10 numara ve sol kanat pozisyonunda oynuyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Slovenya'da ise orta saha oyuncuları Gnezda Cerin ile Timi Elsnik'in izlendiği öğrenildi.
2027 yılının haziranında bitecek olan sözleşmesini, maaşına zam yaparak uzatmayı planladığı kaydedildi. Hollandalı defans oyuncusu şu anda senelik 850 bin Euro kazanıyor. Bu rakamın yıllık 1.3 milyon euro seviyelerine çekilmesi bekleniyor.
Trabzonspor'da Orsic'in kadro dışı kalması, Nwakaeme'nin ise sakatlık sorunlarının bulunması nedeniyle Mahmoud Trezeguet'nin geri dönüş ihtimali ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Mısırlı yıldız için olumlu rapor verdiği öne sürüldü. Güneş daha önce "Trezeguet'nin burada verimli olduğunu düşünüyorum. 'Niye gitti, nasıl gitti?' diye konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Trezeguet iyi bir oyuncu" demişti.