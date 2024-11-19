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Transferde gündemi yine çok yoğun! Tadic, Eren Elmalı, Schmid, Kerem, Trezeguet... | Tarihi takas iddiası

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#TRANSFER#Süper Lig#FENERBAHÇE
Transferde gündemi yine çok yoğun Tadic, Eren Elmalı, Schmid, Kerem, Trezeguet... | Tarihi takas iddiası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2024 11:12

Avrupa futbolunda verilen arayla birlikte gözler milli takım maçlarına çevrilmişken, transfer pazarında da birçok gelişme yaşanıyor. Süper Lig'de adından söz ettirmeyi hedefleyen büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da ciddi bir hareketlilik var. İşte günün öne çıkan transfer iddiaları...

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Futbolda milli takım arası yaşanırken, kulüplerde de sıcak gelişmeler gündeme geliyor. Ara transfer dönemine kısa bir süre kala Süper Lig'de ilk iki sırada bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe için önemli iddialar ortaya atılırken, Trabzonspor ile Beşiktaş'ta da dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor.

TARİHİ TAKAS PLANI
TARİHİ TAKAS PLANI

Sol bekte Jakobs’un sürekli sakatlanması nedeniyle Ocak ayında buraya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’un Eren Elmalı'yı beğendiği biliniyor. Galatasaray’ın genç sol beke karşılık Kerem Demirbay’ı takasta vermeye hazır olduğu belirtildi. Kerem, düzenli forma giyemediği için Galatasaray’da mutsuz. Trabzonspor’un ise Eren’e karşılık Kerem’in yanı sıra ekstra para talebinde de bulunacağı öğrenildi. Her iki kulüp de daha önce benzer bonservis rakamları ödese de, oyuncular arasında 7 yaşlık bir fark var. Trabzonspor’un da olası bir pazarlıkta kafa kafaya takasa sıcak bakmayacağı belirtildi. (Fanatik)

AL-NASSR'DAN TADIC SÜRPRİZİ
AL-NASSRDAN TADIC SÜRPRİZİ

Talisca için Fenerbahçe ile pazarlıklarını sürdüren Al Nassr Sportif Direktörü Adrian Esparraga'nın sarı - lacivertlilerden bazı futbolcularla ilgilendiği de öne sürülmüştü. Takvim'de yer alan habere göre Youssef En-Nesyri ile ilgilenen Al Nassr'ın transferdeki asıl hedefi Dusan Tadic olarak öne çıktı. Al-Nassr cephesinin Tadic için resmi teklif sunduğu ancak hem Fenerbahçe hem de Sırp yıldızın bu duruma sıcak bakmadığı öğrenildi.

TRABZONSPOR'DAN DEVRE ARASI ATAĞI
TRABZONSPORDAN DEVRE ARASI ATAĞI

Trabzonspor gözlemcilerinin Avusturya-Slovenya maçını statta takip ettikleri öğrenildi. Özellikle Slovenyalı oyuncuların mercek altına alındığı öğrenilirken, Avusturya'dan da Romano Schmid takip edildi. Werder Bremen forması giyen Schmid, 10 numara ve sol kanat pozisyonunda oynuyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Slovenya'da ise orta saha oyuncuları Gnezda Cerin ile Timi Elsnik'in izlendiği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN OOSTERWOLDE HAMLESİ
FENERBAHÇEDEN OOSTERWOLDE HAMLESİ

2027 yılının haziranında bitecek olan sözleşmesini, maaşına zam yaparak uzatmayı planladığı kaydedildi. Hollandalı defans oyuncusu şu anda senelik 850 bin Euro kazanıyor. Bu rakamın yıllık 1.3 milyon euro seviyelerine çekilmesi bekleniyor.

TREZEGUET İÇİN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ
TREZEGUET İÇİN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Trabzonspor'da Orsic'in kadro dışı kalması, Nwakaeme'nin ise sakatlık sorunlarının bulunması nedeniyle Mahmoud Trezeguet'nin geri dönüş ihtimali ortaya çıktı. Teknik direktör Şenol Güneş'in Mısırlı yıldız için olumlu rapor verdiği öne sürüldü. Güneş daha önce "Trezeguet'nin burada verimli olduğunu düşünüyorum. 'Niye gitti, nasıl gitti?' diye konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Trezeguet iyi bir oyuncu" demişti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineTARİHİ TAKAS PLANI
timelineAL-NASSR'DAN TADIC SÜRPRİZİ
timelineTRABZONSPOR'DAN DEVRE ARASI ATAĞI
timelineFENERBAHÇE'DEN OOSTERWOLDE HAMLESİ
timelineTREZEGUET İÇİN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

 

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#TRANSFER#Süper Lig#FENERBAHÇE

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