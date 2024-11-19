Transferde gündemi yine çok yoğun! Tadic, Eren Elmalı, Schmid, Kerem, Trezeguet... | Tarihi takas iddiası

TARİHİ TAKAS PLANI

Sol bekte Jakobs’un sürekli sakatlanması nedeniyle Ocak ayında buraya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk’un Eren Elmalı'yı beğendiği biliniyor. Galatasaray’ın genç sol beke karşılık Kerem Demirbay’ı takasta vermeye hazır olduğu belirtildi. Kerem, düzenli forma giyemediği için Galatasaray’da mutsuz. Trabzonspor’un ise Eren’e karşılık Kerem’in yanı sıra ekstra para talebinde de bulunacağı öğrenildi. Her iki kulüp de daha önce benzer bonservis rakamları ödese de, oyuncular arasında 7 yaşlık bir fark var. Trabzonspor’un da olası bir pazarlıkta kafa kafaya takasa sıcak bakmayacağı belirtildi. (Fanatik)