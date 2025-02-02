Transferde büyük sürpriz! Galatasaray derken imzaya gidiyor, Fenerbahçe'de ayrılık...

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Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray ve Fiorentina, Nicolo Zaniolo'nun transferi konusunda anlaşmaya vardı.
25 yaşındaki İtalyan on numara, Atalanta ile olan kiralık sözleşmesini feshettikten sonra Mor Menekşeler'in kadrosuna dahil olacak.
Zaniolo, Fiorentina'nın sezon sonuna dek oynayacağı maçların yüzde 60'ında forma giyerse 15.5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve bonservisiyle birlikte Galatasaray'dan ayrılacak.
Wolverhampton ile yollarını ayırma kararı alan Mario Lemina, eski takımı Galatasaray ile maaş pazarlığı yapıyor.
4.5 milyon Euro net ücret ile başlayan görüşmelerin 3.5 milyon Euro seviyesine geldiği fakat sarı kırmızılıların bu bedeli düşürmeye çalıştığı öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre; Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Libyalı ön liberoyu satın alma opsiyonu ile kiralama konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Musrati'nin gün içinde Fransa'ya giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş, Alexander Sörloth’u kiralamak için Atletico Madrid'i sonunda ikna etti.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, vatandaşı olan oyuncuyu takıma kazandırmak için mesaiye başladı. (Fanatik)
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray'ın kiralık transferi için görüşmelerde bulunduğu Marco Asensio, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yla anlaşmaya vardı.
İspanyol orta saha oyuncusu bugün Birmingham'a giderek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Aston Villa'yla sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Avusturyalı stoper Kevin Danso, Premier Lig yolcusu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, Danso'nun transferi için kulübü RC Lens ile 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Danso'nun bugün İngiltere'ye giderek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından Londra kulübüyle 5.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın Roma'dan kiralamak için görüşmelerde bulunduğu İsveçli sol bek Samuel Dahl için Benfica devreye girdi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Portekiz ekibi Tyrell Malacia transferinden vazgeçtikten sonra sol bekte A Planı olarak belirlediği Samuel Dahl için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Galatasaray, Roma forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Bryan Cristante ile ilgileniyor.
Piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen 29 yaşındaki ön liberonun Roma ile 2.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Napoli, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin'i 4 milyon Euro kiralama bedeli karşılığında sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'yle olan sözleşmesini feshettiği ve bugün İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.