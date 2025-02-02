Transferde büyük sürpriz! Galatasaray derken imzaya gidiyor, Fenerbahçe'de ayrılık...

LEMINA'DA MAAŞ PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Wolverhampton ile yollarını ayırma kararı alan Mario Lemina, eski takımı Galatasaray ile maaş pazarlığı yapıyor.

4.5 milyon Euro net ücret ile başlayan görüşmelerin 3.5 milyon Euro seviyesine geldiği fakat sarı kırmızılıların bu bedeli düşürmeye çalıştığı öğrenildi.