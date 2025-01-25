FENERBAHÇE'DE MAXIMIN YERİNE ANSU FATI

Fenerbahçe, 8 milyon Euro ile takımın en fazla maaş alan oyuncusu olan Allain Saint-Maximin’in performansından hiç memnun değil. Bu nedenle kiralık sözleşmesinin feshi için çalışmalar başladı.

Mourinho, Lyon maçı sonrası öğrencisiyle ilgili bir soruya, “Geleceği ne olacak bilmiyorum” diyerek ayrılığa açık kapı bıraktı. SarıLacivertliler eğer Al-Ahli’yi fesih konusunda ikna edeblirse, Maximin’i gönderip başka bir kanat almak için harekete geçecek.

FENERBAHÇE, FATİ'Yİ İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre şistenin ilk sırasında Ansu Fati bulunuyor. Jose Mourinho, Gine-Bissau asıllı İspanyol yıldızı sezon başında da istemişti. Ancak Fati, Barcelona’da kalıp forma için savaşmayı tercih etmişti. İşler 22 yaşındaki oyuncunun istediği gibi gitmedi. Teknik direktör Hansi Flick, öğrencisini tamamen gözden çıkardı ve kendisinden takım bulması istendi.



OPSİYON ZORUNLU OLABİLİR

Sarı-Lacivertliler, Maximin’in ayrılması halinde Barcelona’yla hemen görüşmelere başlamayı planlıyor. Yönetim, Fati’yi ilk etapta kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunması da bekleniyor. Geçen sezon 22 yaşındaki oyuncuyu Brighton’a kiralayan Barça, bu kez opsiyonun zorunlu olması konusunda ısrar edebilir. Genç yetenek bu sezon 8 maçta 186 dakika sahada kalabildi. Fati, ligde en son 10 Kasım’daki Sociedad mücadelesinde 21 dakika süre aldı.