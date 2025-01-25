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Süper Lig'de 21. haftaya girilirken devler birbirini ardına transferleri patlatıyor. Lider Galatasaray forvet hattındaki eksiği kapamak için Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katarken Fenerbahçe savunma bölgesinde ihtiyaçları doğrultusunda Milan Skriniar ile Diego Carlos transferlerini bitirdi.
Ligin ikinci yarısına yeni teknik direktörüyle başlayan Beşiktaş'ın ise kadrosunda eksiklerini gidermek için birçok transfer yapması bekleniyor. Sikan transferini bitiren Trabzonspor'un da en az 2-3 ismi daha kadrosuna dahil etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İşte Süper Lig'de tüm bunlar yaşanırken transfer piyasasında yaşanan son gelişmeleri haberimizde derledik.
Süper Lig’de 16 puanla ateş hattında bulunan Bodrum FK, çareyi transferde arıyor. Teknik direktör Volkan Demirel, lig tecrübesi olan oyuncuları takıma kazandırıp, kadro kalitesinin artırılması yönünde rapor vermişti. Yönetim, Trabzonspor’dan ayrılan Enis Bardhi’yi şehre getirdi ve sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Ege ekibi, Fenerbahçe’de 3. forvet konumunda olan Cenk Tosun için de yoğun uğraş veriyor. Bodrumspor, Fenerbahçe ile yaptığı kiralama görüşmelerinde önemli mesafe katteti. Cenk ikna edilmeye çalışılıyor.
Hasan Ali Kaldırım da hedefte
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Jose Mourinho’nun onay vermesi halinde Cenk konusunda Bodrumspor’a kolaylık sözü verdiği öğrenildi. Öte yandan Yeşil Beyazlılar, Kayserispor’un 35 yaşındaki sol beki Hasan Ali Kaldırım’la da ilgileniyor. Hasan Ali’nin sezon sonuna kadar kontratı bulunurken, bonservis problemini çözmesi halinde Bodrum FK'ya gidebileceği öğrenildi.
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, sürpriz bir hamleye imza attı.
MATIAS SOULE HAMLESİ
Relevo'nun haberine göre; Galatasaray, Roma'da forma giyen Arjantinli kanat oyuncusu Matias Soule ile ilgileniyor.
Habere göre; Galatasaray, Roma kulübünün temsilcileri ve oyuncu tarafı ile irtibata geçerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı.
ROMA SEZON BAŞINDA ALDI
Roma'nın sezon başında 25.6 milyon euro karşılığında Juventus'tan transfer ettiği Soule, sağ kanat ve on numara pozisyonlarında forma giyebiliyor.
Fenerbahçe, 8 milyon Euro ile takımın en fazla maaş alan oyuncusu olan Allain Saint-Maximin’in performansından hiç memnun değil. Bu nedenle kiralık sözleşmesinin feshi için çalışmalar başladı.
Mourinho, Lyon maçı sonrası öğrencisiyle ilgili bir soruya, “Geleceği ne olacak bilmiyorum” diyerek ayrılığa açık kapı bıraktı. SarıLacivertliler eğer Al-Ahli’yi fesih konusunda ikna edeblirse, Maximin’i gönderip başka bir kanat almak için harekete geçecek.
FENERBAHÇE, FATİ'Yİ İSTİYOR
Fanatik'in haberine göre şistenin ilk sırasında Ansu Fati bulunuyor. Jose Mourinho, Gine-Bissau asıllı İspanyol yıldızı sezon başında da istemişti. Ancak Fati, Barcelona’da kalıp forma için savaşmayı tercih etmişti. İşler 22 yaşındaki oyuncunun istediği gibi gitmedi. Teknik direktör Hansi Flick, öğrencisini tamamen gözden çıkardı ve kendisinden takım bulması istendi.
OPSİYON ZORUNLU OLABİLİR
Sarı-Lacivertliler, Maximin’in ayrılması halinde Barcelona’yla hemen görüşmelere başlamayı planlıyor. Yönetim, Fati’yi ilk etapta kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunması da bekleniyor. Geçen sezon 22 yaşındaki oyuncuyu Brighton’a kiralayan Barça, bu kez opsiyonun zorunlu olması konusunda ısrar edebilir. Genç yetenek bu sezon 8 maçta 186 dakika sahada kalabildi. Fati, ligde en son 10 Kasım’daki Sociedad mücadelesinde 21 dakika süre aldı.
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Al Musrati için kararını verdi.
Norveçli hoca, Arabistan’dan talipleri bulunan Libyalı ön liberonun satışına onay verdi. Geçen sezon 12 milyon Euro’ya Portekiz ekibi Braga’dan alınan deneyimli oyuncuyla ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Başarılı hoca, Musrati’nin yerine ise gözünü İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Casemiro’ya dikti. Ünlü teknik direktör Solskjaer’in Casemiro’yu takımda görmek istediğini yöneticilere ilettiği bildirildi.
STOPER DE OYNUYOR
Ön libero hattına ek olarak stoper ve orta saha oynayabilen Casemiro, Porto ve Real Madrid gibi önemli takımların formasını giydi. Brezilyalı, 70 milyon Euro bonservis bedeli ile 2022 yılında Manchester United’a transfer oldu. Güncel değeri 12 milyon Euro olan Casemiro için plan belli... İdareciler, 32 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamak istiyor. (Fanatik)
Jose Mourinho, solak bir stoper istiyordu ancak hem Skriniar hem de Carlos sağ ayağını kullanıyor.
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, Portekizli teknik adamın bu talebini yerine getirmek için gözünü Ajax’ta forma giyen Ahmetcan Kaplan’a çevirdi.
FARIOLİ ŞANS VERMİYOR
22 yaşındaki savunmacı, geçen sezon Hollanda ekibinde performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Ancak Ajax’ın teknik patronu Farioli, bu sene Ahmetcan’a fazla forma şansı vermiyor. Milli savunmacı, sadece 6 resmi karşılaşmada oynadı. Başarılı oyuncu ligde son 3, Avrupa Ligi’nde ise son 4 mücadelede kadroya alınmasına rağmen süre bulamadı.
ŞARTLAR UYGUN OLURSA...
Yönetim, Ahmetcan Kaplan’ın durumunu yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertliler, maddi şartları uygun olması halinde genç stoperi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Ajax’ın makul taleplerde bulunması halinde Milli savunmacının sezon sonuna kadar kiralanması için resmi teklif yapılması bekleniyor.
Trabzonspor’un bir önceki yaz 4.4 milyon Euro bonservisle Angers’tan kadrosuna kattığı Batista Mendy, Rennes’e gidebilir... Fransız kulübü, yıldız orta saha oyuncusunu çok istiyor. Öyle ki kulüpler arasında görüşmeler yoğun şekilde devam ediyor. Ligue 1 ekibi, teklifini 12 milyon Euro seviyelerine kadar çıkardı. Ayrıca pazarlıklarda Glen Kamara’nın da takasta kiralık olarak Trabzonspor’a gelmesi konuşuluyor.
Glen Kamara sürprizi
29 yaşındaki Kamara, sezon başında 10 milyon Euro bonservisle Leeds’ten Rennes’e transfer olmuştu. Kamara, hocasıyla yaşadığı problemler nedeniyle Rennes’de kadro dışı durumda bulunuyor. Trabzonspor Yönetimi, Rennes’in teklif ettiği rakamı artırmaya çalışırken, Kamara’nın ise 6 aydan ziyade 1.5 yıllığına kiralanması hedefleniyor.
Yüzde 20 pay var
Önümüzdeki günlerde Mendy’nin Rennes’e transfer olup olmayacağı netlik kazanacak. Hali hazırda orta sahaya bir takviye yapmayı planlayan BordoMavililer’de, Mendy’nin satışında göre tüm transfer planlamasında değişiklik yaşanabilir. Mendy’nin olası satışında, eski kulübü Angers’a elde edilen kârdan yüzde 20 pay verilecek.