Transfer gündeminde neler var? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harekete geçti...

ŞAKA GERÇEK OLUYOR

Fenerbahçeli Sebastian Szymanski bir soru üzerine 'Zalewski bana Jose Mourinho’nun çok iyi hoca olduğunu söyledi. Zalewski’yi Fenerbahçe’ye getirmek isterim ama tabii bu bir şaka” derken Fenerbahçe'nin Polonya Milli Takımı’nın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündeme aldığı iddia edildi.