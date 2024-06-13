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Transfer gündeminde neler var? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harekete geçti...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Transfer gündeminde neler var Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harekete geçti...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 09:09

Avrupa liglerinde sezonun sona ermesiyle birlikte EURO 2024'ün başlamasına 1 gün kaldı. Transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, turnuvada birçok oyuncuyu mercek altına alacak. Gündemde birçok iddia yer alırken, günün öne çıkan haberlerini bir araya getirdik.

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Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından kulüplerin transfer çalışmaları da hız kazandı. Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Anadolu ekipleri de kadrolarını güçlendirerek üst sıraları zorlamak istiyor.

İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

LUAN PERES'E TALİP VAR
LUAN PERESE TALİP VAR

UOLEsporte; Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Luan Peres'i Palmeiras'ın transfer etmek istediğini açıkladı. Sarı Lacivertli ekibin bu ayrılığa onay vermesi ve Brezilya stoperin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.

ŞAKA GERÇEK OLUYOR
ŞAKA GERÇEK OLUYOR

Fenerbahçeli Sebastian Szymanski bir soru üzerine 'Zalewski bana Jose Mourinho’nun çok iyi hoca olduğunu söyledi. Zalewski’yi Fenerbahçe’ye getirmek isterim ama tabii bu bir şaka” derken Fenerbahçe'nin Polonya Milli Takımı’nın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündeme aldığı iddia edildi.

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GEDSON VE BAKHTIYOR, ZENIT YOLCUSU
GEDSON VE BAKHTIYOR, ZENIT YOLCUSU

Beşiktaş, Gedson Fernandes için Zenit ile 17 milyon Euro bonservis bedeli + 2 milyon Euro bonus karşılığında büyük ölçüde el sıkıştı. Zenit, Bakhtiyor Zaynutdinov için de 4.5 milyon euro ödeyecek. [Sabah]

ATALANTA'DAN ZANIOLO ATAĞI
ATALANTADAN ZANIOLO ATAĞI

Atalanta, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı. [Fabrizio Romano]

GATTUSO'NUN YENİ TAKIMI
GATTUSONUN YENİ TAKIMI

Hajduk Split, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini açıkladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineLUAN PERES'E TALİP VAR
timelineŞAKA GERÇEK OLUYOR
timelineGEDSON VE BAKHTIYOR, ZENIT YOLCUSU
timelineATALANTA'DAN ZANIOLO ATAĞI
timelineGATTUSO'NUN YENİ TAKIMI
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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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