Transfer gündeminde neler var? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harekete geçti...

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Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından kulüplerin transfer çalışmaları da hız kazandı. Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Anadolu ekipleri de kadrolarını güçlendirerek üst sıraları zorlamak istiyor.
İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
UOLEsporte; Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Luan Peres'i Palmeiras'ın transfer etmek istediğini açıkladı. Sarı Lacivertli ekibin bu ayrılığa onay vermesi ve Brezilya stoperin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.
Fenerbahçeli Sebastian Szymanski bir soru üzerine 'Zalewski bana Jose Mourinho’nun çok iyi hoca olduğunu söyledi. Zalewski’yi Fenerbahçe’ye getirmek isterim ama tabii bu bir şaka” derken Fenerbahçe'nin Polonya Milli Takımı’nın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündeme aldığı iddia edildi.
Beşiktaş, Gedson Fernandes için Zenit ile 17 milyon Euro bonservis bedeli + 2 milyon Euro bonus karşılığında büyük ölçüde el sıkıştı. Zenit, Bakhtiyor Zaynutdinov için de 4.5 milyon euro ödeyecek. [Sabah]
Atalanta, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için temaslara başladı. [Fabrizio Romano]
Hajduk Split, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'nun getirildiğini açıkladı.