Transfer gündemi yanıyor... Fenerbahçe'den Amrabat hamlesi | Galatasaray'dan çifte imza planı

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Avrupa futbolunda EURO 2024 heyecanının sona ermesinin ardından futbolseverlerin gözü takımların hazırlıkları ve transfer çalışmalarına çevrildi. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...
Sağ bek transferi için çemberi daraltan Galatasaray, Kopenhag’ın 21 yaşındaki oyuncusu Elias Jelert için masaya otururken, uzun süredir gündemde bulunan Guela Doue’den de vazgeçmedi. Sarı-Kırmızılılar, alternatifli bir transfer listesiyle hem Kopenhag’ın hem de Rennes’in gardını düşürmeye çalışırken, iki genç yetenekle de temaslarını sürdürüyor. Danimarka’dan gelen son haberler, Jelert transferinin bitmeye yakın olduğu yönünde. Ancak Galatasaray’a yakın kaynaklar, Jelert transferi gerçekleşse bile Cim Bom’un bir süre daha Doue için girişimlerini sürdüreceğini belirtiyor. (Fanatik)
Fenerbahçe, son olarak Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat ile anlaşma aşamasına geldi. Geçtiğimiz sezonun başında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan Manchester United'a 9 milyon Euro karşılığında kiralık olarak katılan Faslı orta saha, sezonun tamamlanması ile takımına dönmüştü. (TRT Spor)
Fenerbahçe, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Milan'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic'in durumu hakkında bilgi toplamaya başladı. Fenerbahçe'nin Jovic için yaptığı ilk teklif Milan tarafından kabul edilmedi ancak kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Thomas Meunier'in ayrılığı sonrasında Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelen Pedro Malheiro için hemen görüşmeler başlatılırken, kısa zamanda hem oyuncu hem kulübüyle alakalı ciddi mesafe katedildi. Boavista ile 1 yıl kontratı kalan Pedro, uzun zamandır Trabzonspor’un scout ekibinin takibindeydi. İzleme heyetinin yönetime sunduğu 1 numaralı sağ bek olan 23 yaşındaki yıldız için görüşmeler hızlı şekilde ilerliyor. Karadeniz ekibi, 2-3 gün içinde bu transferi bitirmeyi ve oyuncuyu bir an önce takıma kazandırmayı hedefliyor.