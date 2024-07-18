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Transfer gündemi yanıyor... Fenerbahçe'den Amrabat hamlesi | Galatasaray'dan çifte imza planı

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY
Transfer gündemi yanıyor... Fenerbahçeden Amrabat hamlesi | Galatasaraydan çifte imza planı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 09:14

EURO 2024'ün sona ermesinin ardından artık gözler takımların hazırlıkları ve transfer çalışmalarına çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra kulüpler için günün öne çıkan iddialarını bir araya getirdik...

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Avrupa futbolunda EURO 2024 heyecanının sona ermesinin ardından futbolseverlerin gözü takımların hazırlıkları ve transfer çalışmalarına çevrildi. İşte günün öne çıkan transfer haberleri...

GALATASARAY'DAN ÇİFTE TRANSFER PLANI
GALATASARAYDAN ÇİFTE TRANSFER PLANI

Sağ bek transferi için çemberi daraltan Galatasaray, Kopenhag’ın 21 yaşındaki oyuncusu Elias Jelert için masaya otururken, uzun süredir gündemde bulunan Guela Doue’den de vazgeçmedi. Sarı-Kırmızılılar, alternatifli bir transfer listesiyle hem Kopenhag’ın hem de Rennes’in gardını düşürmeye çalışırken, iki genç yetenekle de temaslarını sürdürüyor. Danimarka’dan gelen son haberler, Jelert transferinin bitmeye yakın olduğu yönünde. Ancak Galatasaray’a yakın kaynaklar, Jelert transferi gerçekleşse bile Cim Bom’un bir süre daha Doue için girişimlerini sürdüreceğini belirtiyor. (Fanatik)

G.SARAY DA İSTEMİŞTİ, F.BAHÇE ANLAŞMA AŞAMASINA GELDİ
G.SARAY DA İSTEMİŞTİ, F.BAHÇE ANLAŞMA AŞAMASINA GELDİ

Fenerbahçe, son olarak Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat ile anlaşma aşamasına geldi. Geçtiğimiz sezonun başında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan Manchester United'a 9 milyon Euro karşılığında kiralık olarak katılan Faslı orta saha, sezonun tamamlanması ile takımına dönmüştü. (TRT Spor)

FENERBAHÇE'DEN JOVIC HAMLESİ
FENERBAHÇEDEN JOVIC HAMLESİ

Fenerbahçe, Serie A'nın güçlü ekiplerinden Milan'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic'in durumu hakkında bilgi toplamaya başladı. Fenerbahçe'nin Jovic için yaptığı ilk teklif Milan tarafından kabul edilmedi ancak kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

TRABZONSPOR SAĞ BEK İÇİN GAZA BASTI
TRABZONSPOR SAĞ BEK İÇİN GAZA BASTI

Thomas Meunier'in ayrılığı sonrasında Trabzonspor, geçtiğimiz sezonun devre arasında da gündeme gelen Pedro Malheiro için hemen görüşmeler başlatılırken, kısa zamanda hem oyuncu hem kulübüyle alakalı ciddi mesafe katedildi. Boavista ile 1 yıl kontratı kalan Pedro, uzun zamandır Trabzonspor’un scout ekibinin takibindeydi. İzleme heyetinin yönetime sunduğu 1 numaralı sağ bek olan 23 yaşındaki yıldız için görüşmeler hızlı şekilde ilerliyor. Karadeniz ekibi, 2-3 gün içinde bu transferi bitirmeyi ve oyuncuyu bir an önce takıma kazandırmayı hedefliyor.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineGALATASARAY'DAN ÇİFTE TRANSFER PLANI
timelineG.SARAY DA İSTEMİŞTİ, F.BAHÇE ANLAŞMA AŞAMASINA GELDİ
timelineFENERBAHÇE'DEN JOVIC HAMLESİ
timelineTRABZONSPOR SAĞ BEK İÇİN GAZA BASTI
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#TRANSFER#FENERBAHÇE#GALATASARAY

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