Transfer gündemi yanıyor... Fenerbahçe'den Amrabat hamlesi | Galatasaray'dan çifte imza planı

GALATASARAY'DAN ÇİFTE TRANSFER PLANI

Sağ bek transferi için çemberi daraltan Galatasaray, Kopenhag’ın 21 yaşındaki oyuncusu Elias Jelert için masaya otururken, uzun süredir gündemde bulunan Guela Doue’den de vazgeçmedi. Sarı-Kırmızılılar, alternatifli bir transfer listesiyle hem Kopenhag’ın hem de Rennes’in gardını düşürmeye çalışırken, iki genç yetenekle de temaslarını sürdürüyor. Danimarka’dan gelen son haberler, Jelert transferinin bitmeye yakın olduğu yönünde. Ancak Galatasaray’a yakın kaynaklar, Jelert transferi gerçekleşse bile Cim Bom’un bir süre daha Doue için girişimlerini sürdüreceğini belirtiyor. (Fanatik)