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Transfer gündemi alev alev! Vargas, Osimhen, Cherki, Talisca... | İmza çok yakın

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#TRANSFER HABERLERİ#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Transfer gündemi alev alev Vargas, Osimhen, Cherki, Talisca... | İmza çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 10:07

Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan tüm hızıyla devam ederken transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Kış transfer dönemine kısa bir süre kalırken gündemi meşgul eden transfer haberleri burada...

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Avrupa'da liglere verilen milli takım arasında transfer haberleri ayyuka çıkmış durumda. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes keserken zirveye oynayan takımların ilgilendiği isimler ve ortaya atılan transfer iddiaları burada.

JELERT VE YUSUF DEMİR
JELERT VE YUSUF DEMİR

Galatasaray, fazla süre alamayan yeni transfer Elias Jelert ve Yusuf Demir'i devre arasında daha fazla forma şansı bulabilecekleri bir takıma kiralamayı planlıyor. TRT Spor'un haberine göre; yabancı sınırı nedeniyle bu sezon bekledikleri süreleri bulamayan yeni transfer Elias Jelert ve Yusuf Demir'in devre arasında takımdan ayrılma ihtimali oldukça yüksek...

JORGINHO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
JORGINHONUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Arsenal’de forma giyen Jorginho için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, bu transfer için yoğun mesai harcıyor. Sezon sonunda İngiliz devi ile kontratı bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ikna çalışmalarının başladığı aktarıldı. Süper Lig'den başka takımlarında Jorginho için yoklama yaptığı ifade edildi. İtalyan oyuncu bu sezon Arsenal ile 7 maçta forma şansı bulabildi.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF CHERKI
BEŞİKTAŞTA HEDEF CHERKI

Fransa Lig 1 ekibi Lyon’un 21 yaşındaki kanatı Rayan Cherki'yi gözüne kestiren Beşiktaş, yıldız oyuncuyu kadrosuna katarak hücumda zenginlik yaratmak istiyor. Ekonomik krizde bulunan Lyon’un, 20 milyon euroya Cherki'yi satabileceği yazılırken Liverpool'un da genç oyuncuyu takip ettiği belirtildi. Bu sezon 11 maçta Lyon formasını sırtına geçiren Cherki, 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi. (FANATİK)

EN-NESYRI İÇİN TEKLİF
EN-NESYRI İÇİN TEKLİF

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'nin adı son dönemde gündemi meşgul ediyor. Suudi Arabistan basını, Cristiano Ronaldo ve Anderson Talisca’nın forma giydiği Al-Nassr’ın, En-Nesyri’ye talip olduğu ifade edildi.

OSIMHEN İÇİN TRANSFER İDDİALARI
OSIMHEN İÇİN TRANSFER İDDİALARI

Teknik direktörlük görevine Portekizli Ruben Amorim'i getiren Premier Lig devi Manchester United, kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarına hız verirken Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen'i gündemine aldı. Bu gelişmenin ardından Manchester United'ın bonservisi Napoli'de olan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'i gündemine aldığı kaydedildi.

TALISCA SESLERİ
TALISCA SESLERİ

Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı takıma katmak istiyor. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer için Anderson Talisca ve kulübü Al Nassr ile görüşmelerde bulunuyor. Al Nassr'dan yıllık olarak net 12 milyon Euro kazanan Anderson Talisca'nın maaş dengesini bozmadan ocak ayında takıma katılması isteniyor. Anderson Talisca da Fenerbahçe'nin hamlesine ve bu görüşmelere sıcak bakıyor.

ARJANTİNLİ SOL KANAT
ARJANTİNLİ SOL KANAT

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta önemli hedeflerden biri de Matias Vargas. Çin Ligi'nde Shanghai Port’la sözleşmesi 1,5 ay sonra bitecek olan Arjantinli sol kanat için çalışmalara başlayan Beşiktaş, Vargas’ı bedelsiz olarak kadrosuna kazandırmayı amaçlıyor. (FANATİK)

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Canlı Anlatım Özeti

timelineJELERT VE YUSUF DEMİR
timelineJORGINHO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
timelineBEŞİKTAŞ'TA HEDEF CHERKI
timelineEN-NESYRI İÇİN TEKLİF
timelineOSIMHEN İÇİN TRANSFER İDDİALARI
timelineTALISCA SESLERİ
timelineARJANTİNLİ SOL KANAT

 

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#TRANSFER HABERLERİ#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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