Transfer gündemi alev alev! Vargas, Osimhen, Cherki, Talisca... | İmza çok yakın

JORGINHO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Arsenal’de forma giyen Jorginho için kolları sıvayan Beşiktaş yönetimi, bu transfer için yoğun mesai harcıyor. Sezon sonunda İngiliz devi ile kontratı bitecek olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun ikna çalışmalarının başladığı aktarıldı. Süper Lig'den başka takımlarında Jorginho için yoklama yaptığı ifade edildi. İtalyan oyuncu bu sezon Arsenal ile 7 maçta forma şansı bulabildi.