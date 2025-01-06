Transfer gündemi alev alev: İlkay Gündoğan, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Jaden Philogene...

BEŞİKTAŞ'TA AL MUSRATI GELİŞMESİ

Beşiktaş 28 yaşındaki oyuncusu Al Musrati'yi satmak istiyor. Eski başkan Hüseyin Yücel, Al Musrati'ye Arabistan'dan büyük bir teklifin geldiğini, görüşmelerin seçim ertesine kaldığını söylemişti. Suudi kulübü Al Fateh'in talip olduğu Al Musrati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi ekibi, Al Fateh'in siyah beyazlı takıma 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro şarta bağlı bonservis ve 2 milyon Euro da bonus olmak üzere 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı. Siyah-Beyazlı yönetimin de Musrati'nin satışına sıcak baktığı ancak Suudi ekibinin ligde son sırada olmasından dolayı şarta bağlı satın alma opsiyonunu kaldırmak istediği öğrenildi.