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Transfer gündemi alev alev: İlkay Gündoğan, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Jaden Philogene...

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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Transfer gündemi alev alev: İlkay Gündoğan, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Jaden Philogene...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 09:44

Süper Lig'de ara transfer dönemi bitti ve takımlar ikinci devreye başladı. Transfer döneminin açılmasına kısa süre kala kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız katan ekipler, listelerini oluşturdu. Buna göre takımlarına takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor için öne çıkan hamleleri derledik...

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Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçları oynandı ve ikinci devre resmen başladı. Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürürken sarı lacivertliler de takibini sürdürdü. Trabzonspor ve Beşiktaş istedikleri başlangıçları yapamazken ikinci devrede kadrolarını güçlendirmek isteyen takımlar, transfer çalışmaları için hamleler yapmaya başladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra günün öne çıkan transfer iddialarını bir araya getirdik.

BEŞİKTAŞ'TA AL MUSRATI GELİŞMESİ
BEŞİKTAŞTA AL MUSRATI GELİŞMESİ

Beşiktaş 28 yaşındaki oyuncusu Al Musrati'yi satmak istiyor. Eski başkan Hüseyin Yücel, Al Musrati'ye Arabistan'dan büyük bir teklifin geldiğini, görüşmelerin seçim ertesine kaldığını söylemişti. Suudi kulübü Al Fateh'in talip olduğu Al Musrati konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi ekibi, Al Fateh'in siyah beyazlı takıma 1 milyon Euro kiralama, 7 milyon Euro şarta bağlı bonservis ve 2 milyon Euro da bonus olmak üzere 10 milyon Euro'luk bir teklif yapmıştı. Siyah-Beyazlı yönetimin de Musrati'nin satışına sıcak baktığı ancak Suudi ekibinin ligde son sırada olmasından dolayı şarta bağlı satın alma opsiyonunu kaldırmak istediği öğrenildi.

İLKAY KARARINI VERDİ
İLKAY KARARINI VERDİ

Galatasaray'ın gündeminde olan İlkay Gündoğan'ın geleceğini duyurdular. Türk asıllı Alman yıldızın Manchester City ile yoluna devam ettiği ve şu an için bir ayrılığın söz konusu olmadığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre İlkay'ın önümüzdeki günlerde City kariyerini noktalarsa Galatasaray ile o zaman masaya oturacağı ifade edildi.

MANCHESTER CITY DE DEVREDE
MANCHESTER CITY DE DEVREDE

Stoper arayışındaki Fenerbahçe, Lens forması giyen üç yıldızı birden radarına almıştı. Bu oyuncular Facundo Medina, Abdukodir Khusanov ve Kevin Danso. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre Manchester City, Khusanov için kolları sıvadı. Sıkıntılı bir sezon geçiren İngiliz devinin, 20 yaşındaki savunmacı için Lens ile pazarlıklara başladığı belirtildi.

PHILOGENE OPERASYONU
PHILOGENE OPERASYONU

Fenerbahçe'nin kiralamak istediği Jaden Philogene için Ipswich de harekete geçmiş ve bonservisiyle satın almak için girişimlere başlamıştı. Ancak Aston Villa Menajeri Unai Emery, 22 yaşındaki öğrencisinin potansiyeline güvendiğini belirtip, “Onun sadece kiralanmasına onay verebilirim” demişti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Jose Mourinho’nun bu transferi istemesi halinde kolları sıvayacak. Ilıcalı, Philogene’yi sahibi olduğu Hull City’den Aston Villa’ya satmıştı. Acun Ilıcalı, bu kulüple olan iyi ilişkilerini oyuncuyu kiralamak için kullanabilir. (Fanatik)

SKRINIAR'A SÜRPRİZ TALİP
SKRINIARA SÜRPRİZ TALİP

Bir süredir savunmaya takviye yapmak isteyen ve bu doğrultuda Paris Saint-Germain'de kadroda düşünülmeyen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için mesai harcayan Galatasaray'a sürpriz bir rakip çıktı. Galatasaray'ın çok istediği Skriniar için Nuri Şahin liderliğindeki Borussia Dortmund da devreye girdi. Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibinde yöneticilerin PSG ile sıcak temas halinde olduğu belirtildi. Alman basınına yansıyan bazı haberlerde ise Dortmund'un ilgisi sonrası Skriniar'ın kafasının karışabileceği vurgulandı.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER HAREKATI
TRABZONSPORDAN TRANSFER HAREKATI

Bordo-Mavili takımın tecrübeli yıldızı Nwakaeme, vatandaşı Sodiq Awujoola'yı yönetime önerdi. Nwakaeme, 24 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ve transfer edilmesi halinde kısa zamanda patlama yapabileceğini belirtti. Mısır'da Pyramid FC'de kiralık forma giyen Sodiq, çıktığı 7 maçta 3 gol atıp, 1 asist yaptı. Nijeryalı oyuncu, her iki kanatta forma giyiyor.(Fanatik)

MOURINHO İSTEDİ, YÖNETİM GAZA BASTI
MOURINHO İSTEDİ, YÖNETİM GAZA BASTI

Fenerbahçe'nin anlaşmak için yoğun çaba harcadığı Anderson Talisca transferinde geri sayıma geçildi. Ortaya atılan iddialara göre Jose Mourinho ligin ikinci yarısının başlamadan bu transferin bitmesi gerektiğini savundu. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran Ali Koç yönetimi transferde gaza bastı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBEŞİKTAŞ'TA AL MUSRATI GELİŞMESİ
timelineİLKAY KARARINI VERDİ
timelineMANCHESTER CITY DE DEVREDE
timelinePHILOGENE OPERASYONU
timeline SKRINIAR'A SÜRPRİZ TALİP
timelineTRABZONSPOR'DAN TRANSFER HAREKATI
timelineMOURINHO İSTEDİ, YÖNETİM GAZA BASTI
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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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