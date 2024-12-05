Transfer gündemi alev alev! Heung-min Son, Boey, Talisca, Vargas, Firmino, Altay...

'TALISCA TARAFINDA OLUMLU ŞEKİLDE İLERLİYORUZ'

Talisca transferinde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz bir anlaşma olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Benim Amrabat mesaim gece gündüz 2 ay sürdü. Fiorentina ile görüşmeler, Amrabat'ın gelen teklifleri sürekli reddetmesi, Mario Branco, gecesini gündüzüne katıyor. Branco ile 3 saat konuşuyorum, nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada satranç var. Futbol onu aldım olay değil. Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız." dedi.