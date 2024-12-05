Transfer gündemi alev alev! Heung-min Son, Boey, Talisca, Vargas, Firmino, Altay...

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Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan devam ederken transfer dönemi için geri sayım başladı. Devre arasında takımlarını güçlendirmek isteyen kulüpler de transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
İşte günün öne çıkan transfer iddiaları ve haberleri...
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, ocak ayında Firmino'yu renklerine bağlamak istiyor. Jose Mourinho'nun tecrübeli oyuncuları çok sevdiği belirtilirken Firmino'nun tam onun istediği gibi bir futbolcu olduğu yorumu yapıldı. Suudi Arabistan'da Al-Ahli formasını giyen eski Liverpoollu oyuncunun Fenerbahçe'de liderlik edecek ideal profil olarak belirlendiği aktarıldı. 33 yaşındaki yıldızın da transfere yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü. (Fichajes)
İngiliz basınında yer alan haberlere göre ilk sezonunda sadece bir maçta, bu sezon ise iki EFL Cup mücadelesinde forma şansı bulan Altay Bayındır'ın Andre Onana'nın arkasında ikinci kaleci olmaktan dolayı mutsuz olduğunu ve takımdan ayrılmak istediğini duyurdu. Buna göre deneyimli file bekçisinin tekrardan Türkiye'ye dönebileceği ifade edildi.
Transfer dönemine az zaman kala çalışmalarına hız katan Galatasaray, Bayern Münih'ten de eski futbolcusu Sacha Boey'i transfer etmek istiyor. Jelert'ten istediğini bulamayan sarı kırmızılı takım, Boey ile sağ bek mevkiini güçlendirmek istiyor. (Fanatik)
Trabzonspor ara transferde kanat mevkiine takviye yapmak istiyor. Buna göre listede pek çok isim olsa da tanıdık adaylar dikkat çekiyor. Bunlardan biri; Matias Vargas. Daha önce 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, 36 lig maçında 5 gol, 13 asistlik performans göstermişti. Yıldız isim bordo mavililere çok yakın...
Talisca transferinde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz bir anlaşma olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Benim Amrabat mesaim gece gündüz 2 ay sürdü. Fiorentina ile görüşmeler, Amrabat'ın gelen teklifleri sürekli reddetmesi, Mario Branco, gecesini gündüzüne katıyor. Branco ile 3 saat konuşuyorum, nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada satranç var. Futbol onu aldım olay değil. Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız." dedi.
Devre arasında kadrosunu birkaç takviyeyle birden güçlendirmenin hazırlıklarını yapan Galatasaray’ı, ocak ayında oldukça hareketli günler bekliyor. Tottenham'da oynayan Heung-min Son'u kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar yakın zamanda görüşmelere başlayacak. (Fanatik)
Fransız basınından Africafoot'ta yer alan habere göre habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oumar Traore için Fenerbahçe harekete geçti. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve gelen tekliflere sıcak bakan Malili futbolcu için görüşmelere başlandığı ifade edildi.