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Transfer gündemi alev alev! Heung-min Son, Boey, Talisca, Vargas, Traore...

Güncelleme Tarihi:

#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE
Transfer gündemi alev alev Heung-min Son, Boey, Talisca, Vargas, Traore...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 10:01

Süper Lig'de kış transfer dönemine girmemize sayılı günler kalmışken takımlar bu doğrultuda çalışmalarına hız katmış durumda. İşte transfer gündemini sarsacak gelişmeler...

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Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan devam ederken transfer dönemi için geri sayım başladı. Devre arasında takımlarını güçlendirmek isteyen kulüpler de transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

İşte günün öne çıkan transfer iddiaları ve haberleri...

SACHA BOEY HAMLESİ
SACHA BOEY HAMLESİ

Transfer dönemine az zaman kala çalışmalarına hız katan Galatasaray, Bayern Münih'ten de eski futbolcusu Sacha Boey'i transfer etmek istiyor. Jelert'ten istediğini bulamayan sarı kırmızılı takım, Boey ile sağ bek mevkiini güçlendirmek istiyor. (Fanatik)

TRABZONSPOR'DAN KANAT TAKVİYESİ
TRABZONSPORDAN KANAT TAKVİYESİ

Trabzonspor ara transferde kanat mevkiine takviye yapmak istiyor. Buna göre listede pek çok isim olsa da tanıdık adaylar dikkat çekiyor. Bunlardan biri; Matias Vargas. Daha önce 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Adana Demirspor forması giyen Vargas, 36 lig maçında 5 gol, 13 asistlik performans göstermişti. Yıldız isim bordo mavililere çok yakın...

"TALISCA TARAFINDA OLUMLU ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"
TALISCA TARAFINDA OLUMLU ŞEKİLDE İLERLİYORUZ

Talisca transferinde ilerleme kaydedildiğini ancak henüz bir anlaşma olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Benim Amrabat mesaim gece gündüz 2 ay sürdü. Fiorentina ile görüşmeler, Amrabat'ın gelen teklifleri sürekli reddetmesi, Mario Branco, gecesini gündüzüne katıyor. Branco ile 3 saat konuşuyorum, nasıl geçiyor bilmiyorum. Orada satranç var. Futbol onu aldım olay değil. Maliyetler çok yüksek, siz de biliyorsunuz. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle temaslar devam ediyor hem Talisca tarafında olumlu şekilde ilerliyoruz. Talisca'yı aldık diyemem. Kulübümüzün istediği şartlarla bu transfer olabilir. Kulübümüze katkımız olacaksa, kulübümüzü ekonomik olarak yormadan Talisca'yı almalıyız." dedi.

GALATASARAY'DA ROTA İNGİLTERE
GALATASARAYDA ROTA İNGİLTERE

Devre arasında kadrosunu birkaç takviyeyle birden güçlendirmenin hazırlıklarını yapan Galatasaray’ı, ocak ayında oldukça hareketli günler bekliyor. Tottenham'da oynayan Heung-min Son'u kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar yakın zamanda görüşmelere başlayacak. (Fanatik)

F.BAHÇE'YE 22'LİK KANAT
F.BAHÇEYE 22LİK KANAT

Fransız basınından Africafoot'ta yer alan habere göre habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Oumar Traore için Fenerbahçe harekete geçti. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen ve gelen tekliflere sıcak bakan Malili futbolcu için görüşmelere başlandığı ifade edildi..

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Canlı Anlatım Özeti

timelineSACHA BOEY HAMLESİ
timelineTRABZONSPOR'DAN KANAT TAKVİYESİ
timeline"TALISCA TARAFINDA OLUMLU ŞEKİLDE İLERLİYORUZ"
timelineGALATASARAY'DA ROTA İNGİLTERE
timelineF.BAHÇE'YE 22'LİK KANAT
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#TRANSFER#GALATASARAY#FENERBAHÇE

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